De man die de kredietcrisis van 2008 zag aankomen, gelooft niets van de huidige beursrally. Michael Burry houdt zijn weddenschappen tegen Nvidia en Tesla vast. Crypto beleggers vragen zich af wat dat betekent voor de Bitcoin koers.

Burry ziet een grote top en houdt zijn shorts vast

Die grote top beschrijft Burry op 4 augustus in zijn nieuwsbrief Cassandra Unchained. Hij schrijft dat de markt mogelijk dicht bij een grote top zit en dat een daling zoals in 1987 kan volgen. Tegelijk geeft hij toe dat nieuwe records juist vers geld naar de beurs trekken, wat ook de Bitcoin koers verwachting op korte termijn kan steunen.

Burry zet er ook echt geld op in. Hij houdt shorts aan op onder meer Nvidia, Tesla, Palantir, Micron en Caterpillar, plus putopties op een chip-ETF. Alle posities staan op winst, behalve de weddenschap tegen Nvidia. “Shorten is niet voor iedereen. Ik moet shorten. De meeste mensen niet”, schrijft hij erbij.

Waarom een crypto crash zelden bij crypto begint

Een crypto crash start bijna nooit in de crypto markt zelf. Bij een scherpe beursdaling verkopen grote beleggers eerst wat ze het snelst kwijt kunnen, en dat zijn meestal de risicovolle beleggingen. Bitcoin en de beste altcoins staan dan vooraan in de rij.

Hoe hard dat kan gaan, liet de beurscrash van 1987 zien. De Dow Jones verloor op 19 oktober van dat jaar 22,6 procent op een dag, nog altijd de grootste dagdaling ooit. Bitcoin bestond toen nog niet, maar bij elke beurspaniek sindsdien ging crypto in eerste instantie mee naar beneden.

Pas daarna splitsen de wegen zich. In 2020 herstelde Bitcoin sneller dan aandelen, omdat centrale banken de geldkraan opendraaiden. Dat scenario is dus niet alleen maar slecht nieuws voor crypto.

Bitcoin nieuws: koers blijft achter bij recordbeurzen

De Bitcoin koers laat op dit moment weinig zien. Bitcoin hangt rond de 64.000 dollar en staat daarmee ongeveer 49 procent onder de recordstand van bijna 126.000 dollar uit oktober. De S&P 500 breekt intussen record na record.

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Dat is opvallend Bitcoin nieuws. Goedkopere olie, uitzicht op renteverlagingen en een sterke aandelenmarkt zorgden drie handelsdagen op rij niet voor een stijging bij crypto. De rem lijkt dus in de markt zelf te zitten, en niet in de wereld eromheen.

Voor de korte termijn heeft dat een vervelende kant. Bitcoin profiteert nu niet van het goede nieuws, maar zou bij een echte beursdaling waarschijnlijk wel meedalen.

Wat gaat Bitcoin doen na de waarschuwing van Burry?

Wat gaat Bitcoin doen als Burry gelijk krijgt? Op de korte termijn is een extra tik het meest waarschijnlijke scenario. Crypto beweegt al jaren mee met de techaandelen, en juist die aandelen staan bij een 1987-scenario het zwaarst onder druk.

Maar Burry heeft zijn timing vaker mis gehad. Zijn shorts staan al maanden tegenover een markt die blijft stijgen, en dat kan nog lang zo doorgaan. Zijn kernpunt blijft wel staan: hoe hoger de beurs klimt zonder adempauze, hoe harder de landing kan zijn.

Voor crypto beleggers is de belangrijkste vraag daarom niet of er een correctie komt, maar hoeveel risico ze nu al dragen in Bitcoin en opkomende crypto. Zolang Bitcoin onder de 65.000 dollar blijft hangen, wachten beleggers vooral op een duidelijk signaal. Dat kan komen van het banenrapport van vrijdag of van de eerste echte scheur in de aandelenrally.