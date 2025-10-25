Coinspeaker

Aster lança o Rocket Launch para impulsionar novos projetos cripto

Rocket Launch marca nova fase da DEX Aster, incentivando liquidez e engajamento em novos projetos.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • Aster DEX lançou o programa Rocket Launch.
  • Parceria inicial será com a APRO Oracle.
  • DEX oferecerá pool de recompensas de US$ 200 mil.
  • Também haverá incentivo direto à liquidez e ao uso do token ASTER.
  • PEPENODE estreia como memecoin 'mine-to-earn'.

A Aster DEX, uma das exchanges descentralizadas que mais crescem em 2025, acaba de lançar o Rocket Launch, um programa voltado para estimular a liquidez e a visibilidade de novos projetos cripto.

A iniciativa pretende conectar protocolos em fase inicial a traders ativos, oferecendo recompensas generosas e fortalecendo a dinâmica de mercado de forma sustentável.

O Rocket Launch estreia em parceria com a APRO Oracle, um protocolo descentralizado de oráculos que atua na interseção entre ativos do mundo real (RWA), DeFi e inteligência artificial.

O evento inaugural contará com um pool de recompensas de US$ 200 mil. Os prêmios serão distribuídos entre tokens ASTER e APRO ($AT), com o pool ativo de 24 de outubro a 6 de novembro deste ano.

Como funciona o Rocket Launch

A proposta da Aster DEX é simples, mas poderosa. Ela quer tornar o fornecimento de liquidez mais atrativo e recompensar a participação ativa em novos projetos cripto.

Durante cada campanha, projetos parceiros depositam tokens e fundos na plataforma. Em seguida, a Aster DEX recompra tokens ASTER e os combina com os ativos do parceiro, criando um pool compartilhado de recompensas.

Usuários que negociarem pares específicos, como o AT/USDT, no caso da APRO Oracle, e mantiverem um saldo mínimo em ASTER durante o período do evento, qualificam-se automaticamente para participar.

As recompensas são distribuídas proporcionalmente, levando em conta o volume e a frequência de negociação de cada trader.

Na prática, isso cria um incentivo direto à liquidez, ao mesmo tempo em que estimula o engajamento e o uso do token nativo da Aster.

APRO Oracle lidera a estreia

A escolha da APRO Oracle como primeira parceira não é por acaso. Afinal, o protocolo vem ganhando destaque por conectar dados de ativos reais e inteligência artificial a sistemas DeFi, um nicho que tem atraído grandes investidores institucionais.

Entre seus apoiadores estão nomes como Polychain Capital, Franklin Templeton e YZi Labs. Com o Rocket Launch, a APRO busca consolidar sua liquidez no mercado secundário e alcançar uma base maior de usuários, enquanto recompensa traders engajados pela atividade.

A campanha inaugural pretende testar o modelo de incentivo da Aster DEX e validar o formato para futuras colaborações.

Expansão do ecossistema Aster

O Rocket Launch surge em um momento de forte crescimento para a Aster DEX. Atualmente, ela vem se posicionando entre as principais plataformas de negociação descentralizada de 2025.

Recentemente, a exchange introduziu contratos perpétuos de ações e iniciou os testes da Aster Chain, sua blockchain Layer 1 voltada à privacidade e integração cross-market.

Com isso, a Aster entra de vez na disputa com players como a Hyperliquid, conhecida pelo alto volume e pela eficiência operacional.

Contudo, o projeto enfrentou polêmicas recentemente, como divergências em seus dados de volume reportados no DeFiLlama. Esse fato gerou alertas de verificação e um aumento da volatilidade em torno do token ASTER.

Ainda assim, o Rocket Launch representa uma tentativa clara de reconstruir a confiança e atrair usuários de longo prazo, por meio de incentivos reais e transparentes.

Em resumo, a Aster DEX busca provar que a próxima geração de liquidez no mercado cripto não depende apenas de hype, mas também de mecanismos inteligentes que recompensam quem realmente movimenta o ecossistema.

PEPENODE e o novo modelo ‘mine-to-earn’

PepeNode - Top 3 criptomoedas para investir em 2025

Projetos como o PEPENODE são exatamente o tipo de inovação que o Rocket Launch da Aster DEX quer ver florescer.

Afinal, ele representa a nova geração de tokens que unem narrativa viral, utilidade real e interação constante com a comunidade.

Descrito como a primeira memecoin ‘mine-to-earn’ do mundo, o PEPENODE rompe com o modelo tradicional de staking ou pré-venda passiva.

Ou seja, em vez de simplesmente comprar e esperar pelo TGE, os usuários participam de uma experiência gamificada. Eles constroem salas virtuais de mineração, adquirem miner nodes digitais e competem por recompensas em tempo real.

A ideia central é transformar o ato de ‘segurar’ tokens em algo divertido, visual e envolvente.

Ou seja, o PEPENODE propõe uma espécie de simulador de mineração cripto sem hardware, sem energia elétrica e sem complexidade técnica. Assim, tudo acontece por meio de um dashboard interativo que exibe poder de hash, energia e ganhos acumulados.

Além disso, o PEPENODE adota um sistema de recompensas em camadas. Desse modo, quem entra cedo ganha os nós mais poderosos e rentáveis, incentivando a adoção inicial e reforçando o senso de comunidade.

Após o Token Generation Event (TGE), o gameplay será ativado oficialmente, liberando bônus adicionais para os primeiros mineradores virtuais.

Por fim, com um modelo transparente, acessível e ecológico, o PEPENODE promete capturar a atenção tanto dos entusiastas de memes quanto dos investidores que buscam novas formas de engajamento na Web3.

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

