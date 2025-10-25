Aster lança o Rocket Launch para impulsionar novos projetos cripto

Resumo da notícia

Aster DEX lançou o programa Rocket Launch.

Parceria inicial será com a APRO Oracle.

DEX oferecerá pool de recompensas de US$ 200 mil.

Também haverá incentivo direto à liquidez e ao uso do token ASTER.

PEPENODE estreia como memecoin 'mine-to-earn'.

A Aster DEX, uma das exchanges descentralizadas que mais crescem em 2025, acaba de lançar o Rocket Launch, um programa voltado para estimular a liquidez e a visibilidade de novos projetos cripto.

A iniciativa pretende conectar protocolos em fase inicial a traders ativos, oferecendo recompensas generosas e fortalecendo a dinâmica de mercado de forma sustentável.

O Rocket Launch estreia em parceria com a APRO Oracle, um protocolo descentralizado de oráculos que atua na interseção entre ativos do mundo real (RWA), DeFi e inteligência artificial.

O evento inaugural contará com um pool de recompensas de US$ 200 mil. Os prêmios serão distribuídos entre tokens ASTER e APRO ($AT), com o pool ativo de 24 de outubro a 6 de novembro deste ano.

Como funciona o Rocket Launch

A proposta da Aster DEX é simples, mas poderosa. Ela quer tornar o fornecimento de liquidez mais atrativo e recompensar a participação ativa em novos projetos cripto.

Durante cada campanha, projetos parceiros depositam tokens e fundos na plataforma. Em seguida, a Aster DEX recompra tokens ASTER e os combina com os ativos do parceiro, criando um pool compartilhado de recompensas.

Usuários que negociarem pares específicos, como o AT/USDT, no caso da APRO Oracle, e mantiverem um saldo mínimo em ASTER durante o período do evento, qualificam-se automaticamente para participar.

As recompensas são distribuídas proporcionalmente, levando em conta o volume e a frequência de negociação de cada trader.

Na prática, isso cria um incentivo direto à liquidez, ao mesmo tempo em que estimula o engajamento e o uso do token nativo da Aster.

APRO Oracle lidera a estreia

A escolha da APRO Oracle como primeira parceira não é por acaso. Afinal, o protocolo vem ganhando destaque por conectar dados de ativos reais e inteligência artificial a sistemas DeFi, um nicho que tem atraído grandes investidores institucionais.

Entre seus apoiadores estão nomes como Polychain Capital, Franklin Templeton e YZi Labs. Com o Rocket Launch, a APRO busca consolidar sua liquidez no mercado secundário e alcançar uma base maior de usuários, enquanto recompensa traders engajados pela atividade.

A campanha inaugural pretende testar o modelo de incentivo da Aster DEX e validar o formato para futuras colaborações.

Expansão do ecossistema Aster

O Rocket Launch surge em um momento de forte crescimento para a Aster DEX. Atualmente, ela vem se posicionando entre as principais plataformas de negociação descentralizada de 2025.

Recentemente, a exchange introduziu contratos perpétuos de ações e iniciou os testes da Aster Chain, sua blockchain Layer 1 voltada à privacidade e integração cross-market.

Com isso, a Aster entra de vez na disputa com players como a Hyperliquid, conhecida pelo alto volume e pela eficiência operacional.

Contudo, o projeto enfrentou polêmicas recentemente, como divergências em seus dados de volume reportados no DeFiLlama. Esse fato gerou alertas de verificação e um aumento da volatilidade em torno do token ASTER.

Ainda assim, o Rocket Launch representa uma tentativa clara de reconstruir a confiança e atrair usuários de longo prazo, por meio de incentivos reais e transparentes.

Em resumo, a Aster DEX busca provar que a próxima geração de liquidez no mercado cripto não depende apenas de hype, mas também de mecanismos inteligentes que recompensam quem realmente movimenta o ecossistema.

PEPENODE e o novo modelo ‘mine-to-earn’

Projetos como o PEPENODE são exatamente o tipo de inovação que o Rocket Launch da Aster DEX quer ver florescer.

Afinal, ele representa a nova geração de tokens que unem narrativa viral, utilidade real e interação constante com a comunidade.

Descrito como a primeira memecoin ‘mine-to-earn’ do mundo, o PEPENODE rompe com o modelo tradicional de staking ou pré-venda passiva.

Ou seja, em vez de simplesmente comprar e esperar pelo TGE, os usuários participam de uma experiência gamificada. Eles constroem salas virtuais de mineração, adquirem miner nodes digitais e competem por recompensas em tempo real.

A ideia central é transformar o ato de ‘segurar’ tokens em algo divertido, visual e envolvente.

Ou seja, o PEPENODE propõe uma espécie de simulador de mineração cripto sem hardware, sem energia elétrica e sem complexidade técnica. Assim, tudo acontece por meio de um dashboard interativo que exibe poder de hash, energia e ganhos acumulados.

Além disso, o PEPENODE adota um sistema de recompensas em camadas. Desse modo, quem entra cedo ganha os nós mais poderosos e rentáveis, incentivando a adoção inicial e reforçando o senso de comunidade.

Após o Token Generation Event (TGE), o gameplay será ativado oficialmente, liberando bônus adicionais para os primeiros mineradores virtuais.

Por fim, com um modelo transparente, acessível e ecológico, o PEPENODE promete capturar a atenção tanto dos entusiastas de memes quanto dos investidores que buscam novas formas de engajamento na Web3.

