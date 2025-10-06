Resumo da notícia

O Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de US$ 125.506 no domingo, 5 de outubro, consolidando-se próximo a esse patamar.

A alta é descrita como o 'rally mais silencioso de todos os tempos', impulsionada por fluxos institucionais constantes, e não por euforia de varejo.

Fatores macroeconômicos, como a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve e a paralisação do governo dos EUA, são os principais catalisadores.

Analistas do JPMorgan projetam que o Bitcoin pode atingir US$ 165 mil até o final de 2025, baseando-se em comparação ajustada por volatilidade com o ouro.

O Bitcoin hoje (06/10) ultrapassou a barreira dos US$ 125 mil. Assim, a criptomoeda estabeleceu um novo recorde de preço. No momento da redação deste artigo, o BTC está cotado em US$ 124.747. Isso representa uma alta de 1,3% nas últimas 24 horas. Além disso, se mantém a menos de 1% de sua máxima histórica de US$ 125.506, alcançada no domingo, 5 de outubro.

Consequentemente, este movimento elevou a capitalização de mercado do ativo para US$ 2,47 trilhões. O Bitcoin agora é o sétimo maior ativo do mundo. É importante notar que fatores institucionais e macroeconômicos combinados impulsionam esta fase de maturidade para a principal criptomoeda do mercado.

Um rally silencioso impulsionado por instituições

Diferentemente das criptomoedas com altas explosivas de outros ciclos, o movimento atual apresenta características notavelmente mais contidas. Os ciclos passados foram marcados por um intenso frenesi de varejo (FOMO). Por isso, especialistas descrevem este como o ‘rali mais silencioso de todos os tempos’. Enquanto isso, fluxos de ETFs spot e uma acumulação consistente por ‘baleias’ fazem o trabalho pesado.

Ao passo que isso ocorre, o sentimento do varejo permanece surpreendentemente frio. Os compradores agora são mais experientes e têm forte presença institucional. Isso sugere uma abordagem mais estratégica.

Vijay Boyapati, autor do livro ‘The Bullish Case for Bitcoin’, comentou sobre o fenômeno nas redes sociais. Ele disse: ‘A mais silenciosa máxima histórica do Bitcoin. Sem notícias Sem interesse Sem FOMO. Vamos muito, muito mais alto’. Paradoxalmente, essa ausência de euforia funciona como um sinal de força. Também indica sustentabilidade para o movimento de alta.

Quietest Bitcoin all time high ever. No news. No interest. No FOMO. We're going much, much higher. pic.twitter.com/WsNVrCANoD — Vijay Boyapati (@real_vijay) October 5, 2025

Além disso, analistas do JPMorgan reforçam essa perspectiva institucional. Eles projetam que o Bitcoin pode atingir US$ 165 mil até o final de 2025. O banco baseia sua previsão em uma análise ajustada por volatilidade. A comparação é feita com o ouro.

De acordo com o JPMorgan, o Bitcoin está atualmente subvalorizado em relação ao ouro. Existe uma lacuna de US$ 50 mil entre seu preço atual e onde deveria estar teoricamente. Portanto, o modelo do banco sugere que o Bitcoin precisaria subir cerca de 40%.

Isso permitiria igualar os US$ 6 trilhões de investimento privado em ouro. Assim, consolidaria seu papel como reserva de valor.

ETFs de Bitcoin lideram entradas de capital

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin desempenham um papel fundamental neste rali. Desde o início de 2025, por exemplo, os ETFs spot de Bitcoin acumularam entradas consistentes. Os fluxos constantes demonstram a confiança dos investidores institucionais. Em contraste com os ciclos anteriores, a volatilidade era alimentada por especuladores de curto prazo.

O mercado atual conta com alocadores de ativos diferentes. Eles compreendem a tese de longo prazo do Bitcoin. Consequentemente, estes investidores mantêm posições estratégicas. Isso contribui para a estabilidade do preço mesmo em patamares recordes.

A plataforma de derivativos, por sua vez, também registra maior interesse aberto (open interest). Isso indica que investidores profissionais estão aumentando suas posições. Embora o volume de negociação de US$ 52,9 bilhões nas últimas 24 horas tenha caído 21% em relação ao dia anterior, isso não é preocupante. Na verdade, reflete um movimento de consolidação saudável, e não de pânico ou realização massiva de lucros.

Fatores macroeconômicos por trás do Bitcoin a US$ 125 mil

A escalada do preço do Bitcoin não acontece isoladamente. Pelo contrário, o cenário macroeconômico global funciona como um dos principais catalisadores. Atualmente, os mercados já precificaram uma quase certeza de um corte na taxa de juros.

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, deve anunciar o corte ainda em outubro. Grandes bancos como Bank of America e JPMorgan, por exemplo, anteciparam suas previsões. Eles citam dados de emprego mais fracos e o impacto da recente paralisação do governo dos EUA. Indo além, o Goldman Sachs prevê dois cortes adicionais antes do fim do ano.

Taxas de juros mais baixas tendem a enfraquecer o dólar. Consequentemente, aumentam a atratividade de ativos escassos como o Bitcoin. Este ambiente monetário mais suave para ativos duros (hard assets) funciona como um catalisador típico. Ele impulsiona o Bitcoin a novas máximas. Ademais, a proposta do presidente Trump de distribuir novos pagamentos de estímulo aos americanos adiciona mais combustível.

Esses pagamentos seriam financiados por receitas tarifárias. Isso adiciona perspectiva de nova liquidez no mercado. Embora ainda seja uma proposta e não uma política ou lei, a simples ideia já tem impacto. Mais dinheiro entrando na economia funciona como ‘querosene para ativos de risco’.

Um novo perfil de investidor e o futuro do Bitcoin

O comportamento do Bitcoin como um ‘ativo macro-sensível de alta convicção em grandes portfólios’ reflete a maturação do mercado. Em vez de especuladores de curto prazo, outros investidores agora lideram a alta. São alocadores de ativos que entendem a tese de longo prazo do Bitcoin.

Nesse contexto, com uma dominância de mercado de 56,9%, a criptomoeda demonstra força. Seu fornecimento circulante é de 19,9 milhões de BTC, de um máximo de 21 milhões. Isso demonstra sua escassez programada. Com isso, consolida sua posição entre os maiores ativos globais.

Bloomberg says the U.S. government shutdown is pushing investors toward Bitcoin as a safe haven. Makes sense—when the issuer of the debt becomes the risk, there’s only one asset left that’s nobody’s liability. pic.twitter.com/1hLHF4brE2 — Swan (@Swan) October 6, 2025

Em suma, a combinação de fluxos institucionais constantes cria um ambiente propício. Um cenário macroeconômico favorável com expectativas de cortes de juros também contribui. Além disso, uma base de investidores mais madura fortalece essa perspectiva. Tudo isso permite que a principal criptomoeda continue sua trajetória ascendente.

Ainda que de forma mais silenciosa e estratégica do que no passado, o movimento atual é significativo. Ele sugere que o mercado de criptomoedas alcançou um novo patamar de maturidade. Nesse novo cenário, a volatilidade extrema dá lugar a uma valorização mais sustentável e fundamentada.

Disclaimer: A Coinspeaker está comprometida em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. No entanto, não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. As condições do mercado podem mudar rapidamente. Por isso, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. Consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.