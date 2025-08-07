CriptoJud: novo sistema permitirá bloqueio automático de criptos

Resumo da notícia

A ferramenta funcionará de maneira integrada com as corretoras de criptomoedas. Portanto, irá substituir o envio manual de ofícios para as plataformas, como ocorre hoje.

Operações serão rastreadas em tempo real

O lançamento do CriptoJud ocorreu na terça-feira (7/8). O evento contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

Segundo Barroso, o objetivo com o novo sistema é garantir agilidade e transparência na execução das decisões judiciais.

Além disso, será possível rastrear operações com criptoativos em tempo real. Por isso, o CNJ considera a novidade um avanço na governança das finanças digitais no Brasil.

O sistema deve monitorar não apenas ativos mais populares, como o Bitcoin (BTC), mas também novas criptomoedas.

O CriptoJud tem o apoio da Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) e será operado por meio do Portal Jus.br. No dia 12 de agosto, deve ser divulgado o cronograma completo de implementação da ferramenta.

As criptomoedas passam por um processo de crescente institucionalização no Brasil e no mundo. Por exemplo, há um projeto no Congresso Federal que visa estabelecer uma reserva de Bitcoin brasileira.

Ministro do STF vê avanços com o CriptoJud

Ao apresentar o CriptoJud, Barroso chegou a declarar que pretende comprar criptoativos ‘assim que entender como funcionam’. Ou seja, externou uma postura amigável em relação ao setor cripto.

Já o presidente da Abcripto, Bernardo Srur, vê no sistema um marco em termos de modernização:

‘Acreditamos que com esse avanço tenhamos um mercado mais dinâmico, seguro e eficiente no cumprimento das ordens judiciais.

Além disso, Srur afirmou que a maneira como as corretoras se comunicavam com o Poder Judiciário era ‘falha e lenta’. Por isso, ele espera melhorias no cumprimento das medidas.

