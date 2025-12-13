Resumo da notícia

Criptomoedas, sobretudo o USDT, tornam-se essenciais na economia venezuelana.

Negociação P2P domina o mercado e facilita contorno de sanções.

Relatório aponta fragilidade regulatória e avanço do uso informal.

Uma nova pesquisa da TRM Labs reforça que cresceu a adoção de criptomoedas na Venezuela, com destaque para o papel central das stablecoins no cotidiano da população.

O estudo aponta que anos de isolamento econômico criaram um ambiente em que ferramentas digitais se tornaram a principal alternativa para pagamentos, poupança e transações internacionais.

O relatório também detalha como essa dinâmica pode ajudar o Estado a driblar restrições impostas pelos EUA. Além disso, a TRM ressalta que esse movimento reflete tanto uma necessidade humanitária quanto um risco geopolítico.

Negociação P2P domina o mercado local

As plataformas peer-to-peer passaram a ocupar espaço de destaque e se consolidaram como infraestrutura essencial para a economia venezuelana, contornando restrições locais.

O USDT, da Tether, é destaque nesse mercado, enquanto novas criptomoedas são preteridas em nome da estabilidade.

Um único site de negociação P2P respondeu por 38% do tráfego de internet vindo de IPs venezuelanos. Essas plataformas costumam operar com exigências mínimas de KYC, o que facilita a movimentação fora do sistema bancário.

Os fluxos transfronteiriços de stablecoins de alta velocidade, distribuídos entre várias blockchains, criam condições ideais para a evasão de sanções. Por isso, essas práticas geram preocupação em órgãos internacionais que monitoram o uso de criptoativos em regimes sancionados. A Rússia passa por um fenômeno semelhante, mas nesse caso o foco está no comércio exterior.

O estudo da TRM Labs observa que plataformas híbridas que ligam o sistema bancário doméstico à liquidez offshore alimentam ainda mais o ecossistema de criptomoedas na Venezuela.

Crise regulatória impulsiona criptomoedas na Venezuela

A Venezuela tem a SUNACRIP como órgão regulador do setor cripto. No entanto, a entidade vem enfrentando uma série de escândalos e reestruturações. E seu enfraquecimento contribui para a expansão de mercados informais.

Por exemplo, o país já tentou impulsionar o Petro como alternativa nacional com lastro em petróleo. Mas o token, envolvido em controvérsias políticas, foi encerrado em 2024 após anos de baixa adesão e desconfiança.

Também pesa o fato de que o país vive um momento de tensão em suas relações com os EUA. Afinal, o país norte-americano apreendeu recentemente um petroleiro sancionado, agravando o impasse geopolítico.

Então, o uso de criptomoedas na Venezuela surge como uma resposta improvisada a esse cenário. Por fim, o relatório da TRM Labs indica que esse fenômeno ganhará força enquanto o país permanecer isolado.

