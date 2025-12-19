Exchange Weex lança promoção tripla para novos usuários

Resumo da notícia

Três incentivos em uma única campanha: cupom, bônus de 20% e recompensas por negociação.

Cupom por registro: entre 10 e 100 USDT após completar o perfil.

Bônus por depósito: até 2.000 USDT, dependendo do depósito e do volume operado.

Recompensas por volume: até 8.900 USDT ao atingir marcos de negociação em futuros.

A exchange cripto Weex lançou uma campanha de boas-vindas que inclui três recompensas. A promoção combina um cupom por registro, um bônus por depósito e recompensas por volume em futuros. Em suma, a ideia é dar aquele impulso inicial a quem está chegando com etapas claras, para que se entenda o que cada incentivo exige.

O que você precisa saber sobre a promoção da Weex

Três incentivos em uma única campanha: cupom, bônus de 20% e recompensas por negociação.

Cupom por registro: entre 10 e 100 USDT após completar o perfil.

Bônus por depósito: até 2.000 USDT, dependendo do depósito e do volume operado.

Recompensas por volume: até 8.900 USDT ao atingir marcos de negociação em futuros.

Prazo e restrições: o resgate dos bônus devem ocorrer em 30 dias e não se aplicam em vários países.

Cupom de registro de 10 a 100 USDT

A primeira etapa é para quem quer começar sem investir dinheiro inicialmente. De acordo com os organizadores da campanha, ativa-se o cupom ao verificar o e-mail e o telefone.

Esse cupom é para o mercado de futuros. E em alguns casos, a plataforma pode solicitar a verificação de identidade para liberar as recompensas.

Bônus de 20% sobre o depósito inicial

Aqui, o incentivo depende de duas coisas: quanto você deposita e qual é o seu volume. Em suma, a campanha define parcelas com valores fixos.

Depósito e volume em futuros Bônus de 20% (USDT) 100 USDT + 5.000 USDT 20 USDT 500 USDT + 20.000 USDT 100 USDT 1.000 USDT + 100.000 USDT 200 USDT3.000 USDT + 500.000 USDT 600 USDT 6.000 USDT + 1.000.000 USDT 1.200 USDT 10.000 USDT + 5.000.000 USDT 2.000 USDT

Até 8.900 USDT em recompensas por negociação

Este bloco recompensa quem já opera regularmente com derivativos. A lógica é por escala: quanto mais volume, maior a recompensa.

Volume acumulado em futuros Recompensa (USDT) 10.000.000 USDT 1000 USDT 50.000.000 USDT 1500 USDT 100.000.000 USDT 3000 USDT 200.000.000 USDT 5500 USDT 300.000.000 USDT 8000 USDT 400.000.000 USDT 8900 USDT

Cada recompensa é concedida uma única vez ao atingir seu limite. Não é um pagamento recorrente por manter o volume.

Como acessar os bônus da Weex?

A seguir, detalhamos as etapas para acessar os bônus da plataforma:

Faça sua inscrição na Weex.

Vincule seu telefone e e-mail.

Faça um depósito mínimo de 100 USDT para ter direito ao bônus de 20%.

Negocie futuros até atingir os limites.

Aguarde a validação, que pode levar até 72 horas.

Condições a considerar

Primeiramente, a organização da campanha indica que o resgate dos bônus devem ocorrer dentro de 30 dias após o registro.

Ademais, há uma lista de países onde não está disponível: Bangladesh, Nigéria, Uruguai, Sri Lanka, Chipre, Indonésia e Tailândia.

A WEEX menciona controles de KYC (verificação de identidade) e um sistema de Proof of Reserves, ou seja, uma prova de reservas verificável.

Nesse caso, há um respaldo de 1.000 BTC (Bitcoin) dentro desse marco.

Em resumo, esta campanha combina incentivos de entrada e recompensas para perfis mais ativos. O cupom diminui o atrito do primeiro dia e o bônus de 20% incentiva quem já planeja fazer um depósito. Somando-se aos trechos por volume úteis para traders de futuros com operações constantes.

Para os interessados, o importante é ler o trecho exato que se aplica, especialmente o volume exigido e o prazo de 30 dias. Além disso, não se deve esquecer que operar futuros com alavancagem aumenta o risco.