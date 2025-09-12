JPMorgan vê adoção institucional de criptos ainda no começo

Resumo da notícia

JPMorgan vê a entrada institucional em cripto em estágio inicial, mas acelerando.

Bitcoin, Ethereum e Solana lideram a atração de fundos e bancos.

Regulação e stablecoins são vistas como catalisadores de tokenização.

Bitcoin Hyper oferece a escalabilidade que instituições exigem.

O JPMorgan divulgou na terça-feira (9/11) um relatório que reforça a visão de que a adoção institucional das criptomoedas ainda está em estágio inicial. No entanto, há sinais claros de aceleração.

O banco destaca que a combinação entre avanços regulatórios e IPOs de empresas do setor tem impulsionado o interesse de fundos, bancos e grandes investidores.

Interesse crescente em Bitcoin, Ethereum e Solana

De acordo com o documento, as melhores criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), lideram a atração institucional.

Aliás, dados recentes mostram que 25% de todos os ETPs (Exchange-Traded Products) de Bitcoin já estão nas mãos de investidores institucionais.

Além disso, a bolsa de Chicago, CME (Chicago Mercantile Exchange), registrou recordes de contratos abertos em derivativos de criptomoedas. Isso sinaliza uma participação cada vez mais ativa de fundos de hedge, bancos e gestoras de patrimônio nesse mercado.

Do ceticismo à adoção gradual

A posição atual do JPMorgan representa uma guinada relevante em relação ao histórico de seu CEO, Jamie Dimon, que foi por anos um dos críticos mais ferozes do Bitcoin.

Agora, ao lado de executivos como Kenneth Worthington, o banco reconhece que a entrada institucional é inevitável.

Afinal, a infraestrutura de mercado está amadurecendo, a liquidez cresce e os produtos regulados conquistam legitimidade.

Esse avanço é reforçado pelo sucesso dos ETFs à vista aprovados nos Estados Unidos e pelas aberturas de capital de exchanges e companhias cripto. Ambos os fatores aumentam a confiança do investidor tradicional.

O papel da regulação e das stablecoins

Para Teresa Ho, analista do JPMorgan, a clareza regulatória será determinante. Segundo ela, o avanço das stablecoins no sistema financeiro tradicional pode ser o gatilho para a tokenização de ativos do mundo real, como imóveis, commodities e dívidas corporativas:

Espero que as stablecoins sejam integradas ao sistema financeiro tradicional. A explosão do cripto, e especialmente das stablecoins, trará mais tokenização de ativos do mundo real.

Esse movimento, portanto, tem potencial para redefinir a fronteira entre os mercados tradicionais e o universo blockchain, ampliando o papel das criptomoedas na economia global.

Um processo que segue padrões históricos

O relatório também lembra que, historicamente, a expansão da regulação precedeu a adoção em massa de diferentes mercados. Foi assim no início do século XX, com o mercado acionário e também com os derivativos em décadas passadas.

No caso das criptomoedas, a tendência se repete: quanto mais claras forem as regras, maior será o conforto para que fundos e bancos aumentem suas alocações.

O JPMorgan avalia que o caminho até a plena integração institucional ainda é longo, mas já existem sinais encorajadores. A presença crescente de grandes fundos, aliada ao fortalecimento de produtos regulados, pode inaugurar uma nova fase de maturidade e estabilidade para o setor.

No curto prazo, a volatilidade ainda é um desafio. No entanto, no longo prazo, a convergência entre regulação, inovação tecnológica e amadurecimento da infraestrutura pode transformar definitivamente o papel das criptomoedas na economia global.

Adoção institucional exige escalabilidade, justamente o que o Bitcoin Hyper entrega

O relatório do JPMorgan também deixa evidente que, para que as criptomoedas sejam adotadas em larga escala por instituições, será preciso resolver os gargalos de desempenho.

O Bitcoin, em sua camada principal, ainda enfrenta limitações de velocidade e custos que dificultam seu uso como infraestrutura global.

É justamente aí que entra o Bitcoin Hyper (HYPER). Desenvolvido sobre a Solana Virtual Machine (SVM), o projeto une a solidez da rede Bitcoin à eficiência da Solana.

Com isso, oferece transações rápidas, taxas reduzidas e suporte a aplicações descentralizadas, criando um ecossistema em que o BTC pode ser usado de forma prática, funcional e escalável.

O HYPER se apresenta como a camada capaz de transformar o Bitcoin de simples ‘ouro digital’ em uma plataforma financeira universal.

Ao eliminar gargalos de performance, ele abre caminho para que investidores institucionais, justamente aqueles que o JPMorgan aponta como recém-chegados, tenham acesso a uma rede segura e eficiente, pronta para sustentar pagamentos, liquidações e DeFi em escala global.

Assim, o Bitcoin deixa de ser apenas uma reserva de valor e assume, com o suporte do HYPER, o papel de infraestrutura financeira do futuro.

