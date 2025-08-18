Coinspeaker

Kraken suspende depósitos de Monero após ataque

A suspensão dos depósitos expôs fragilidades do setor e reforçou a importância da diversificação.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • A Kraken suspendeu depósitos de Monero após identificar risco de ataque 51%.
  • O pool Qubic conquistou mais de 50% do hashrate, reorganizando blocos da rede.
  • O episódio expôs vulnerabilidades de blockchains privadas frente à centralização.
  • Especialistas alertam para a necessidade de diversificação no mercado cripto e recomendam o Snorter.

A exchange Kraken anunciou a suspensão temporária dos depósitos de Monero (XMR) após a rede sofrer um ataque de 51%.

A decisão foi tomada como medida de segurança, já que um único mining pool conseguiu assumir mais da metade do poder computacional da blockchain focada em privacidade.

O que é um ataque de 51%?

Esse tipo de ataque ocorre quando um minerador ou grupo de mineradores passa a controlar mais de 50% do hashrate de uma rede.

Na prática, isso permite reorganizar blocos, atrasar confirmações e até realizar gastos duplos, comprometendo a integridade de um blockchain, mesmo que seja de uma das melhores altcoins do mercado.

A própria Kraken destacou em comunicado:

Como precaução de segurança, pausamos os depósitos de Monero após detectar que um único mining pool ganhou mais de 50% do poder total da rede. Essa concentração de mineração representa um risco potencial à integridade da blockchain.

Qubic assume controle da rede Monero

O pool de mineração Qubic, ligado a uma blockchain de camada 1 voltada para inteligência artificial, afirmou ter conquistado a maioria do hashrate do Monero. O grupo reorganizou seis blocos, algo interpretado como evidência do ataque, apesar das negativas iniciais de parte da comunidade.

Segundo representantes do Qubic, após semanas de disputa técnica, eles alcançaram 51% da dominância de mineração, conseguindo assim reorganizar a rede.

Tentativas de resistência e novos riscos na rede do Monero

O avanço do Qubic não foi simples. O mining pool chegou a cair para a sétima posição entre os maiores mineradores após sofrer um suposto ataque de negação de serviço distribuído (DDoS) no dia 4 de agosto.

Esse ataque reduziu seu poder de mineração de 2,6 gigahashes por segundo (GH/s) para apenas 0,8 GH/s. No entanto, a recuperação foi rápida e, em poucos dias, o Qubic passou a controlar a maior parte do poder computacional do Monero.

O episódio marca um momento delicado para o setor. Afinal, mostra como até mesmo uma rede de privacidade consolidada e com US$ 6 bilhões em valor de mercado pode ser vulnerável quando há concentração excessiva de mineração.

Impacto no mercado

O Monero ocupa atualmente a 29ª posição no ranking de criptomoedas por valor de mercado. O ataque não apenas trouxe instabilidade para os usuários, mas também levantou debates sobre a segurança de protocolos focados em privacidade diante de grandes mineradores e pools centralizados.

Por isso, especialistas destacam que o episódio pode servir de alerta para a comunidade cripto, lembrando que blockchains dependem não apenas de código, mas também da descentralização prática do poder computacional.

Riscos do mercado e importância da diversificação

O mercado de criptomoedas ainda é jovem, o que o deixa exposto a riscos constantes. Por exemplo, ataques de 51%, vulnerabilidades técnicas, regulações incertas e forte volatilidade de preços podem impactá-lo. Esses fatores mostram que apostar em apenas um ativo pode ser perigoso.

A melhor forma de reduzir riscos é diversificar a carteira, distribuindo investimentos entre diferentes projetos e setores do ecossistema cripto. Para isso, contar com ferramentas que ajudam a identificar oportunidades e proteger o investidor é essencial.

Soluções tecnológicas que monitoram o mercado em tempo real e oferecem suporte estratégico são uma verdadeira ‘mão na roda’ para quem deseja segurança e eficiência.

Snorter Bot: sua ferramenta para diversificação inteligente

snorter se prepara para decolar

O Snorter Bot é um exemplo de ferramenta que vem ganhando destaque. Operando diretamente pelo Telegram, ele auxilia investidores a encontrarem oportunidades em diferentes criptomoedas, inclusive em ativos emergentes que podem se valorizar rapidamente.

Além de permitir a execução ultrarrápida de ordens, o Snorter conta com recursos de proteção contra golpes comuns, monitoramento em tempo real e taxas de execução reduzidas.

Isso garante maior eficiência no gerenciamento de uma carteira diversificada, ajudando o investidor a aproveitar tanto movimentos de alta em grandes criptos quanto oportunidades em memecoins e altcoins promissoras.

O Snorter Bot não se limita apenas a execução de ordens rápidas. Ele também oferece funcionalidades avançadas como copy trading, staking e governança, permitindo que os usuários participem de forma mais ativa do ecossistema cripto.

Além de executar negociações com eficiência, os investidores podem obter rendimentos adicionais e contribuir para o crescimento da comunidade que sustenta o projeto.

Outro ponto relevante é que o Snorter já se destaca frente a concorrentes tradicionais no mercado de bots. Sua taxa de execução mais baixa (0,85%) garante maior rentabilidade para os traders, enquanto recursos como proteção contra MEV e detecção de honeypots aumentam a segurança nas operações, especialmente em memecoins e altcoins de baixa capitalização.

Tudo isso faz do Snorter Bot uma ferramenta completa para quem deseja não só diversificar, mas também potencializar seus ganhos em um mercado altamente competitivo.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.






