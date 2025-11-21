KuCoin Pay entra no Brasil via Pix e oferece pagamentos cripto

Resumo da notícia

O KuCoin integrou o Pix para entrar no Brasil com seus serviços cripto.

Os brasileiros podem usar até 50 criptomoedas em lojas que aceitam QR Codes Pix.

O KuCoin Pay ficou disponível para compras diárias em mais de 100 supermercados SPAR na Suíça em setembro.

A exchange de criptomoedas KuCoin anunciou nesta sexta-feira (21/11) sua entrada no Brasil. Com a novidade, os brasileiros podem gastar até 50 moedas diferentes em lojas compatíveis.

Além disso, a plataforma informou que o KuCoin Pay, seu braço de pagamentos cripto, está oficialmente integrado ao Pix.

KuCoin aproveita a expansão do Pix

O movimento oferece a milhões de brasileiros acesso a um conjunto completo de criptomoedas, que inclui desde o Bitcoin até as melhores altcoins do mercado. Os moradores do país poderão converter e gastar em qualquer loja que aceite pagamentos com Pix via QR code.

A iniciativa deve aproveitar a ampla adoção do Pix no país, aproximando os criptoativos do uso cotidiano. Raymond Ngai, líder do KuCoin Pay, afirmou que o avanço:

Reflete nosso compromisso em ampliar o acesso a criptos para todos, apoiando-nos em nossas soluções de pagamento on-chain já anunciadas como mais um passo para tornar os ativos digitais práticos no dia a dia.

A exchange se inspira na crescente adoção cripto no Brasil. Afinal, cerca de 26 milhões de brasileiros, o equivalente a 12% da população, possuem ou utilizam ativos digitais.

Como parte dos esforços de regulação, o Ministério da Fazenda avalia aplicar o IOF a transferências internacionais feitas com ativos digitais e stablecoins. Segundo o Banco Central, essas operações são classificadas como transações de câmbio, mas ainda não são tributadas pelo IOF. No entanto, o tema ainda é alvo de debate.

KuCoin comemora avanços em seu ecossistema

Nos últimos meses, a KuCoin registrou conquistas importantes, incluindo parcerias com projetos de destaque. Por exemplo, em setembro, a plataforma assinou um Memorando de Entendimento com a Vietnam VBA e a 1Matrix para reforçar a infraestrutura blockchain e apoiar o avanço da economia digital do Vietnã.

Além disso, o KuCoin Pay ficou disponível para compras diárias em mais de 100 supermercados SPAR na Suíça. Os clientes só precisam escanear um código OpenCryptoQR no caixa usando o aplicativo da KuCoin.

O sistema na Suíça ocorre sem taxas de rede para o usuário e oferece liquidação imediata em moeda fiduciária para os lojistas. Portanto, protege os utilizadores da volatilidade dos preços. Essa integração foi facilitada pela DFX.swiss, uma empresa suíça de serviços financeiros.

Portanto, o anúncio oficial sobre a entrada do KuCoin no Brasil faz parte de um movimento mais amplo de expansão da empresa pelo mundo.

