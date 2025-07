Resumo da notícia

O Litecoin (LTC) voltou aos holofotes nesta semana após uma gigante do setor farmacêutico anunciar investimentos na criptomoeda. A notícia empolgou o mercado, que agora especula uma possível disparada nos próximos dias.

A decisão envolve uma quantia milionária e pode marcar o início de uma nova fase de adoção institucional para o ativo. No entanto, será que o preço acompanhará esse movimento?

MEI Pharma anuncia investimento de US$ 100 milhões em Litecoin

A MEI Pharma, uma empresa de capital aberto do setor farmacêutico, surpreendeu o mercado com uma nova estratégia. Na quarta-feira (24/07), a companhia concluiu uma captação de US$ 100 milhões para alocar em Litecoin.

Segundo o fundador da Litecoin Foundation, Charlie Lee, o valor será investido em parcelas ao longo das próximas semanas. Em resumo, as compras ocorrerão no mercado de balcão ou em corretoras, sempre com denominação em dólar.

Com essa movimentação, a MEI se junta ao grupo de empresas que adotam criptomoedas como reserva corporativa. A estratégia, antes restrita a empresas de tecnologia e fundos, agora chega ao setor farmacêutico.

Vale lembrar que, em março, a canadense Luxxfolio também comprou quase 5.000 LTC para sua tesouraria. A iniciativa segue um modelo já conhecido no mercado: adotar ativos digitais como reserva diante da inflação e incertezas econômicas.

Ademais, a MEI parece seguir os passos de empresas como a Strategy, que liderou essa tendência ao apostar em reservas de BTC anos atrás. No caso da farmacêutica, a escolha por uma altcoin chama atenção e levanta o debate sobre valorização do LTC no curto prazo.

Gráfico semanal mostra sinais promissores para o LTC

Apesar da leve queda vista nesta semana, o gráfico semanal do Litecoin oferece sinais otimistas. O criptoativo estabeleceu um suporte sólido em US$ 80 no fim de junho, revertendo uma tendência de baixa que durava meses.

Em suma, esse movimento criou um fundo acima do anterior, algo considerado positivo na análise técnica. Além disso, a média móvel exponencial (EMA) de 9 semanas cruzou acima da EMA de 21 semanas. Isso não acontecia desde março.

Na última vez que esse cruzamento ocorreu, o LTC dobrou de valor em menos de um mês. Se o cenário se repetir, o ativo pode buscar os topos em US$ 130 e US$ 150. Isso representaria uma alta de aproximadamente 30% a partir do preço atual.

Em conclusão, a entrada da MEI Pharma no universo cripto reforça a confiança institucional no Litecoin. Com sinais técnicos positivos e uma injeção bilionária prestes a entrar no mercado, a altcoin pode surpreender nas próximas semanas.

Se o suporte em US$ 80 se mantiver firme, a criptomoeda tem chances reais de disparar rumo aos US$ 150 ainda neste trimestre.

Fonte: Decrypt

