Resumo da notícia
- O PearPass utiliza criptografia de ponta a ponta e sincronização P2P para eliminar a dependência dos serviços tradicionais de senhas baseados em nuvem.
- O aplicativo de código aberto foi auditado de forma independente pela Secfault Security e se integra à infraestrutura do ecossistema Pear da Tether.
- A Tether continua se expandindo além das stablecoins para aplicativos descentralizados, ferramentas de IA e plataformas tecnológicas com foco em privacidade.
A Tether, emissora da stablecoin USDT, lançou o PearPass. Trata-se de um gerenciador de senhas ponto a ponto (P2P) projetado para eliminar a dependência de servidores em nuvem centralizados.
O aplicativo armazena credenciais exclusivamente nos dispositivos dos próprios usuários. Além de sincronizar dados entre dispositivos por meio de conexões criptografadas.
De acordo com a empresa, o PearPass visa o risco crescente representado por vazamentos de credenciais em grande escala. Ademais dos ataques a serviços tradicionais de senhas.
Introducing🍐🔒 PearPass — the password manager that keeps your data on your devices.
No servers to hack. No cloud to leak.
Just pure local security.
Follow @Pears_p2p & Download the App https://t.co/gP9FIPn2dW pic.twitter.com/ObIuyfToMo
— Tether (@Tether_to) December 17, 2025
A Tether enquadra o produto como parte de uma estratégia mais ampla para construir sistemas que permaneçam funcionais e privados. Ainda que sob pressão regulatória.
Este novo aplicativo inclui sincronização P2P, um gerador de senhas integrado e criptografia de ponta a ponta alimentada por bibliotecas de código aberto.
Com o PearPass, a recuperação da conta é feita usando as próprias chaves do usuário, semelhante a uma carteira não custodial.
A Tether afirma que o aplicativo é totalmente auditado pela comunidade. Ou seja, passou por uma avaliação de segurança independente pela Secfault Security, empresa focada em segurança ofensiva e análise criptográfica.
Em resumo, o PearPass pode continuar operando durante interrupções e estará disponível para download gratuito nas principais plataformas. O suporte inicial centra-se nos navegadores convencionais.
Parte Pear e P2P
O PearPass é o primeiro aplicativo totalmente open source no ecossistema Pear, uma tecnologia apoiada pela Tether focada em ferramentas P2P. O objetivo é oferecer soberania, privacidade e segurança.
O Pear fornece um ambiente de desenvolvimento e tempo de execução modular usado para construir aplicativos sem servidores centralizados. Assim, vincula-se ao trabalho da Tether com o Holepunch e o Hypercore.
Esta nova ferramenta junta-se ao stack que a Tether desenvolve dois grupos. Holepunch, uma plataforma para a criação de aplicações sem servidor, e Keet, uma aplicação de chamadas e mensagens encriptadas que funciona diretamente entre os dispositivos dos utilizadores.
Mesmo com estas ferramentas, como o Holepunch e o Synonym, também lançaram o Pear Credit, um protocolo de crédito P2P para a emissão de cartões-presente, pontos de recompensa e crédito tokenizado.
Até à data, lançaram pelo menos 5 aplicações P2P dentro do ecossistema Pear.
A expansão tecnológica mais ampla da Tether
O PearPass se junta a uma lista crescente de produtos e investimentos que levam a Tether além das stablecoins para infraestrutura, IA e segurança cibernética.
A empresa estabeleceu divisões dedicadas, incluindo a Tether Data, para desenvolver as plataformas e ferramentas de IA. Alguns exemplos são SDK de IA descentralizado, serviços de tradução, assistentes de voz e um assistente de carteira Bitcoin, que funcionam localmente no hardware do usuário.
Essas medidas, juntamente com investimentos em IA e empreendimentos de energia, posicionam a Tether como um provedor de tecnologia mais amplo. Ou seja, focado em sistemas locais e controlados pelo usuário, em vez de puramente como um emissor de stablecoins.