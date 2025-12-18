Resumo da notícia

O PearPass utiliza criptografia de ponta a ponta e sincronização P2P para eliminar a dependência dos serviços tradicionais de senhas baseados em nuvem.

O aplicativo de código aberto foi auditado de forma independente pela Secfault Security e se integra à infraestrutura do ecossistema Pear da Tether.

A Tether continua se expandindo além das stablecoins para aplicativos descentralizados, ferramentas de IA e plataformas tecnológicas com foco em privacidade.

A Tether, emissora da stablecoin USDT, lançou o PearPass. Trata-se de um gerenciador de senhas ponto a ponto (P2P) projetado para eliminar a dependência de servidores em nuvem centralizados.

O aplicativo armazena credenciais exclusivamente nos dispositivos dos próprios usuários. Além de sincronizar dados entre dispositivos por meio de conexões criptografadas.

De acordo com a empresa, o PearPass visa o risco crescente representado por vazamentos de credenciais em grande escala. Ademais dos ataques a serviços tradicionais de senhas.

Introducing🍐🔒 PearPass — the password manager that keeps your data on your devices. No servers to hack. No cloud to leak. Just pure local security. Follow @Pears_p2p & Download the App https://t.co/gP9FIPn2dW pic.twitter.com/ObIuyfToMo — Tether (@Tether_to) December 17, 2025

A Tether enquadra o produto como parte de uma estratégia mais ampla para construir sistemas que permaneçam funcionais e privados. Ainda que sob pressão regulatória.

Este novo aplicativo inclui sincronização P2P, um gerador de senhas integrado e criptografia de ponta a ponta alimentada por bibliotecas de código aberto.

Com o PearPass, a recuperação da conta é feita usando as próprias chaves do usuário, semelhante a uma carteira não custodial.

A Tether afirma que o aplicativo é totalmente auditado pela comunidade. Ou seja, passou por uma avaliação de segurança independente pela Secfault Security, empresa focada em segurança ofensiva e análise criptográfica.

Em resumo, o PearPass pode continuar operando durante interrupções e estará disponível para download gratuito nas principais plataformas. O suporte inicial centra-se nos navegadores convencionais.

Parte Pear e P2P

O PearPass é o primeiro aplicativo totalmente open source no ecossistema Pear, uma tecnologia apoiada pela Tether focada em ferramentas P2P. O objetivo é oferecer soberania, privacidade e segurança.

O Pear fornece um ambiente de desenvolvimento e tempo de execução modular usado para construir aplicativos sem servidores centralizados. Assim, vincula-se ao trabalho da Tether com o Holepunch e o Hypercore.

Esta nova ferramenta junta-se ao stack que a Tether desenvolve dois grupos. Holepunch, uma plataforma para a criação de aplicações sem servidor, e Keet, uma aplicação de chamadas e mensagens encriptadas que funciona diretamente entre os dispositivos dos utilizadores.

Mesmo com estas ferramentas, como o Holepunch e o Synonym, também lançaram o Pear Credit, um protocolo de crédito P2P para a emissão de cartões-presente, pontos de recompensa e crédito tokenizado.

Até à data, lançaram pelo menos 5 aplicações P2P dentro do ecossistema Pear.

A expansão tecnológica mais ampla da Tether

O PearPass se junta a uma lista crescente de produtos e investimentos que levam a Tether além das stablecoins para infraestrutura, IA e segurança cibernética.

A empresa estabeleceu divisões dedicadas, incluindo a Tether Data, para desenvolver as plataformas e ferramentas de IA. Alguns exemplos são SDK de IA descentralizado, serviços de tradução, assistentes de voz e um assistente de carteira Bitcoin, que funcionam localmente no hardware do usuário.

Essas medidas, juntamente com investimentos em IA e empreendimentos de energia, posicionam a Tether como um provedor de tecnologia mais amplo. Ou seja, focado em sistemas locais e controlados pelo usuário, em vez de puramente como um emissor de stablecoins.