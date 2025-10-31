Coinspeaker

Previsão do Deepseek: IA chinesa aposta em alta explosiva para SOL, XRP e BNB

Com previsões otimistas da DeepSeek para grandes altcoins, investidores buscam posicionamento antecipado.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • O DeepSeek projeta uma alta explosiva para SOL, XRP e BNB após FOMC.
  • Solana pode mirar US$ 1.200 com expansão institucional e ETF no radar.
  • XRP tende a buscar US$ 5–US$ 12 após vitória regulatória.
  • BNB pode alcançar US$ 2.500 com ecossistema diversificado e queimas contínuas.
  • Traders especulativos migram para memecoins, e Maxi Doge ganha tração.

O modelo de inteligência artificial DeepSeek, que ganhou notoriedade internacional após transformar US$ 10 mil em US$ 22,5 mil em apenas nove dias operando cripto, fez novas projeções ousadas para o mercado.

Segundo o sistema, três altcoins de destaque, Solana (SOL), XRP e Binance Coin (BNB), podem registrar altas agressivas no curto prazo. Isso é válido especialmente após a decisão do Federal Reserve na reunião do FOMC desta semana.

A previsão surge logo após um dos episódios mais turbulentos do mês, o anúncio de tarifas de 100% sobre importações chinesas pelo presidente dos EUA Donald Trump.

Esta decisão provocou forte queda nos mercados financeiros mundo afora e interrompeu o rali do ‘Uptober’.

Ainda assim, analistas e a própria IA chinesa enxergam o movimento como uma limpeza necessária de alavancagem e um ponto de preparação para uma retomada acelerada de preços.

SOL: novo recorde histórico no radar do Deepseek

O DeepSeek indica que o token da rede Solana, uma das maiores altcoins do momento, pode romper seu topo histórico e entrar em um ciclo de valorização explosiva, impulsionada por:

  • Acelerado crescimento do ecossistema DeFi;
  • Infraestrutura barata e rápida;
  • Expectativa pela possível aprovação de um ETF à vista de SOL;
  • Adoção crescente em stablecoins e tokenização de ativos reais.

Após recuar para US$ 100 em abril, o SOL é negociado perto de US$ 200, e o modelo sugere um possível salto rumo a US$ 1.200 — um alvo considerado agressivo, porém sustentado pela atual aceleração institucional em torno da rede.

XRP mira patamar entre US$ 5 e US$ 12

Para o XRP, a IA projeta um movimento entre US$ 5 e US$ 12 nos próximos meses. O preço deve ser impulsionado principalmente pela reabilitação institucional da Ripple após vencer sua batalha regulatória contra a SEC.

Além disso, padrões gráficos de continuação de alta reforçam o sentimento otimista. Catalisadores possíveis incluem:

  • Avanço regulatório global para pagamentos blockchain;
  • Aumento de integrações bancárias;
  • Especulação sobre ETFs e novos produtos institucionais.

Com alta acumulada superior a 400% em 12 meses, o ativo continua entre os mais fortes da atual fase do mercado.

BNB: forte tendência com suporte institucional

Já o BNB, token da Binance, também aparece com fortes chances de estender a tendência positiva. A projeção do DeepSeek aponta para US$ 1.800 a US$ 2.500, impulsionados por:

  • Ecossistema diversificado de dApps, NFT e pagamentos.
  • Programa deflacionário de queima de tokens.
  • Crescente aceitação global em serviços e varejo.

Após atingir US$ 1.369 e corrigir cerca de 17%, a IA vê o movimento como saudável e com potencial de expansão.

Se as previsões do Deepseek se confirmarem, o timing pode ser decisivo

Caso as projeções otimistas do DeepSeek se provem corretas, o mercado pode estar prestes a entrar em uma das fases mais aceleradas deste ciclo.

Afinal, historicamente falando, momentos como esse (quando ativos de grande capitalização começam a romper níveis-chave) antecedem períodos de expansão generalizada e altas exponenciais em diversas frentes do mercado cripto.

Além disso, quando a euforia institucional se mistura ao entusiasmo do varejo, um padrão costuma se repetir. Ou seja, as memecoins tendem a disparar ainda mais rápido.

Isso ocorre porque, em ciclos de alta acelerada, o apetite ao risco cresce e investidores passam a buscar ativos capazes de multiplicar capital em um curto espaço de tempo.

Portanto, montar posições estratégicas antes que esse movimento se consolide pode ser o passo-chave para quem mira ganhos transformadores.

Nesse contexto, algumas novas memecoins começam a chamar atenção. E uma delas tem se destacado por combinar narrativa viral, comunidade crescente e fundamentos bem estruturados. Estamos falando do Maxi Doge (MAXI).

O destaque paralelo: Maxi Doge ganha tração no clima especulativo

maxi doge domina memecoins

Enquanto grandes capitais se preparam para a próxima onda institucional, o varejo também encontra seu espaço na narrativa. E um nome em especial vem ganhando força: o do Maxi Doge.

A memecoin, que já arrecadou mais de US$ 3,7 milhões em pré-venda, aposta em uma estética satírica e maromba inspirada no Dogecoin tradicional.

Porém, conta com diferenciais como:

  • Infraestrutura ERC-20 otimizada;
  • Staking com rendimento anual até 80%;
  • Oferta com queima e rounds de preço progressivo;
  • Foco em comunidade altamente ativa e viralização.

Em resumo, o MAXI se posiciona como o ‘Doge turbo da era Web3’. E isso representa uma narrativa alinhada ao momento de forte engajamento social e busca por ativos capazes de gerar alto retorno em ciclos de euforia.

Compre agora seus tokens MAXI

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

