O DeepSeek projeta uma alta explosiva para SOL, XRP e BNB após FOMC.

Solana pode mirar US$ 1.200 com expansão institucional e ETF no radar.

XRP tende a buscar US$ 5–US$ 12 após vitória regulatória.

BNB pode alcançar US$ 2.500 com ecossistema diversificado e queimas contínuas.

Traders especulativos migram para memecoins, e Maxi Doge ganha tração.

O modelo de inteligência artificial DeepSeek, que ganhou notoriedade internacional após transformar US$ 10 mil em US$ 22,5 mil em apenas nove dias operando cripto, fez novas projeções ousadas para o mercado.

Segundo o sistema, três altcoins de destaque, Solana (SOL), XRP e Binance Coin (BNB), podem registrar altas agressivas no curto prazo. Isso é válido especialmente após a decisão do Federal Reserve na reunião do FOMC desta semana.

A previsão surge logo após um dos episódios mais turbulentos do mês, o anúncio de tarifas de 100% sobre importações chinesas pelo presidente dos EUA Donald Trump.

Esta decisão provocou forte queda nos mercados financeiros mundo afora e interrompeu o rali do ‘Uptober’.

Ainda assim, analistas e a própria IA chinesa enxergam o movimento como uma limpeza necessária de alavancagem e um ponto de preparação para uma retomada acelerada de preços.

SOL: novo recorde histórico no radar do Deepseek

O DeepSeek indica que o token da rede Solana, uma das maiores altcoins do momento, pode romper seu topo histórico e entrar em um ciclo de valorização explosiva, impulsionada por:

Acelerado crescimento do ecossistema DeFi;

Infraestrutura barata e rápida;

Expectativa pela possível aprovação de um ETF à vista de SOL;

Adoção crescente em stablecoins e tokenização de ativos reais.

Após recuar para US$ 100 em abril, o SOL é negociado perto de US$ 200, e o modelo sugere um possível salto rumo a US$ 1.200 — um alvo considerado agressivo, porém sustentado pela atual aceleração institucional em torno da rede.

XRP mira patamar entre US$ 5 e US$ 12

Para o XRP, a IA projeta um movimento entre US$ 5 e US$ 12 nos próximos meses. O preço deve ser impulsionado principalmente pela reabilitação institucional da Ripple após vencer sua batalha regulatória contra a SEC.

Além disso, padrões gráficos de continuação de alta reforçam o sentimento otimista. Catalisadores possíveis incluem:

Avanço regulatório global para pagamentos blockchain;

Aumento de integrações bancárias;

Especulação sobre ETFs e novos produtos institucionais.

Com alta acumulada superior a 400% em 12 meses, o ativo continua entre os mais fortes da atual fase do mercado.

BNB: forte tendência com suporte institucional

Já o BNB, token da Binance, também aparece com fortes chances de estender a tendência positiva. A projeção do DeepSeek aponta para US$ 1.800 a US$ 2.500, impulsionados por:

Ecossistema diversificado de dApps, NFT e pagamentos.

Programa deflacionário de queima de tokens.

Crescente aceitação global em serviços e varejo.

Após atingir US$ 1.369 e corrigir cerca de 17%, a IA vê o movimento como saudável e com potencial de expansão.

Se as previsões do Deepseek se confirmarem, o timing pode ser decisivo

Caso as projeções otimistas do DeepSeek se provem corretas, o mercado pode estar prestes a entrar em uma das fases mais aceleradas deste ciclo.

Afinal, historicamente falando, momentos como esse (quando ativos de grande capitalização começam a romper níveis-chave) antecedem períodos de expansão generalizada e altas exponenciais em diversas frentes do mercado cripto.

Além disso, quando a euforia institucional se mistura ao entusiasmo do varejo, um padrão costuma se repetir. Ou seja, as memecoins tendem a disparar ainda mais rápido.

Isso ocorre porque, em ciclos de alta acelerada, o apetite ao risco cresce e investidores passam a buscar ativos capazes de multiplicar capital em um curto espaço de tempo.

Portanto, montar posições estratégicas antes que esse movimento se consolide pode ser o passo-chave para quem mira ganhos transformadores.

Nesse contexto, algumas novas memecoins começam a chamar atenção. E uma delas tem se destacado por combinar narrativa viral, comunidade crescente e fundamentos bem estruturados. Estamos falando do Maxi Doge (MAXI).

O destaque paralelo: Maxi Doge ganha tração no clima especulativo

Enquanto grandes capitais se preparam para a próxima onda institucional, o varejo também encontra seu espaço na narrativa. E um nome em especial vem ganhando força: o do Maxi Doge.

A memecoin, que já arrecadou mais de US$ 3,7 milhões em pré-venda, aposta em uma estética satírica e maromba inspirada no Dogecoin tradicional.

Porém, conta com diferenciais como:

Infraestrutura ERC-20 otimizada;

Staking com rendimento anual até 80%;

Oferta com queima e rounds de preço progressivo;

Foco em comunidade altamente ativa e viralização.

Em resumo, o MAXI se posiciona como o ‘Doge turbo da era Web3’. E isso representa uma narrativa alinhada ao momento de forte engajamento social e busca por ativos capazes de gerar alto retorno em ciclos de euforia.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.