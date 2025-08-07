Resumo da notícia

PUMP é negociado próximo de US$ 0,00348 nas DEXs da Solana.

Volume de negociação e indicadores técnicos sugerem alta.

Rali atual repete padrões vistos em BONK e WEN.

Pump.fun cresce com forte engajamento comunitário.

Best DEX se consolida como melhor plataforma para negociar tokens meme.

O token PUMP, do projeto Pump.fun, voltou a ganhar força nas exchanges descentralizadas da Solana (DEXs). Ele estava sendo negociado próximo de US$ 0,00348 na quarta-feira (6/8).

A movimentação acentuada sinaliza uma nova onda de especulação no ecossistema da Solana, com indicadores apontando para uma tendência de alta no curto prazo.

Volume especulativo volta a crescer nas exchanges descentralizadas

Dados recentes revelam um crescimento expressivo no volume de negociações do token PUMP. A valorização foi acompanhada por um aumento no número de posições compradas, o que contribuiu para sustentar a cotação acima de médias móveis estratégicas.

A análise das médias móveis (MACD) aponta para um cruzamento de alta, reforçando o cenário positivo para os próximos dias.

Embora o PUMP ainda seja um ativo de perfil altamente especulativo, seu comportamento recente evidencia uma nova fase de euforia momentânea entre investidores das melhores memecoins na blockchain Solana.

Analistas observam que esse tipo de movimento pode impulsionar temporariamente o interesse pela Solana como ecossistema. No entanto, o impacto sobre criptoativos mais consolidados, como Ethereum (ETH) ou Bitcoin (BTC), permanece irrelevante.

Rali do PUMP repete padrão de outros tokens meme

O desempenho do token remete a episódios anteriores de valorização súbita entre memecoins da rede, como BONK e WEN. Eles chegaram a registrar altas meteóricas antes de passarem por correções agressivas em questão de dias.

De acordo com especialistas da Kanalcoin, o ciclo atual do PUMP pode seguir o mesmo padrão: uma ascensão rápida alimentada por especulação, seguida de um ajuste igualmente brusco. A ausência de suporte institucional ou fundamentos sólidos tende a tornar a manutenção do entusiasmo mais difícil com o passar do tempo.

Pump.fun cresce com engajamento da comunidade

O projeto Pump.fun, ligado diretamente à rede Solana, apoia-se fortemente na atividade on-chain e na mobilização em plataformas como o X (antigo Twitter).

Mesmo sem uma liderança amplamente conhecida, o token ganhou visibilidade pelo volume crescente de negociações e pelo engajamento da comunidade.

Apesar disso, analistas alertam para a curta duração comum desse tipo de rali em tokens sem utilidade clara. O PUMP, por enquanto, permanece como uma aposta especulativa, com potencial de lucros rápidos, mas também riscos elevados.

Em resumo, o token PUMP reacendeu o apetite de traders por ativos de alto risco na Solana, impulsionando o volume nas DEXs e provocando uma nova rodada de especulação no mercado. Resta saber se o rali será sustentado ou se seguirá o destino comum das memecoins: ascensão meteórica e queda abrupta.

Como funcionam as exchanges descentralizadas

As DEXs, ou exchanges descentralizadas, são plataformas que permitem a compra e venda de criptomoedas sem a necessidade de intermediários. Diferentemente das exchanges centralizadas, não exigem a custódia dos ativos nem processos de verificação de identidade (KYC).

Em vez de depender de ordens de compra e venda, as DEXs funcionam com pools de liquidez e contratos inteligentes. Portanto, proporcionam mais segurança, anonimato e controle ao usuário.

Nos últimos anos, com o aumento de ataques a corretoras centralizadas e casos de má gestão, as DEXs passaram a ser vistas como soluções mais seguras, especialmente por investidores que prezam por privacidade e autonomia sobre seus fundos.

Best DEX: a melhor exchange descentralizada de 2025

Para quem busca segurança, privacidade e acesso a milhares de tokens, a Best DEX se destaca como a melhor opção de exchange descentralizada em 2025.

Integrada diretamente ao aplicativo da Best Wallet, ela oferece negociação instantânea de criptomoedas em mais de 60 redes — incluindo Ethereum, Solana, BNB Chain e Polygon — sem necessidade de KYC.

A plataforma funciona com agregadores de liquidez como Uniswap, 1inch e Curve, garantindo sempre as melhores taxas de câmbio em tempo real. Além disso, a Best Wallet oferece:

Trocas cross-chain com taxas competitivas;

Compra e venda com moeda fiduciária (USD, BRL etc.);

Sistema de staking com os maiores rendimentos disponíveis;

Lançamento de novos tokens via launchpad;

Um cartão físico compatível com Google Pay e Apple Pay;

Zero custódia e total anonimato — nem mesmo a Best Wallet tem acesso aos seus ativos.

A união de praticidade, segurança e anonimato transforma a Best DEX em uma solução completa, não apenas para traders avançados, mas também para novos usuários do universo DeFi.

Baixe a carteira Best Wallet

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.