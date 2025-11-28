Robinhood e Susquehanna vão lançar bolsa de futuros até 2026

Resumo da notícia

Nova bolsa de futuros será controlada pela Robinhood, com liquidez inicial garantida pela Susquehanna.

Aquisição da MIAXdx dá à empresa as licenças do CFTC necessárias para operar contratos futuros.

Nova bolsa ampliará acesso a mercado de previsões.

Ações HOOD sobem mais de 10% com o anúncio e acumulam mais de 200% de alta em 2025.

A Robinhood Markets, Inc. e a Susquehanna International Group anunciaram um plano conjunto para lançar uma nova bolsa de futuros e derivativos até 2026.

A operação tem respaldo na aquisição da MIAXdx, que possui licenças essenciais da CFTC para operar nesse segmento.

O movimento marca a entrada mais firme da Robinhood no universo regulado de derivativos.

A empresa atua dentro do nicho de previsões de mercado, um dos setores de crescimento mais rápido no varejo financeiro norte-americano.

Uma nova bolsa de futuros focada em previsões de mercado

Segundo o anúncio, a Robinhood será a controladora da nova estrutura, enquanto a Susquehanna atuará como provedora inicial de liquidez.

O principal objetivo do projeto é ampliar o acesso de varejo e institucionais a contratos futuros ligados a eventos.

Alguns exemplos incluem as decisões do Federal Reserve (Fed) e resultados eleitorais, seguindo tendências que já impulsionam novos projetos cripto como a Polymarket.

A compra da MIAXdx fornece à dupla a infraestrutura regulatória necessária para avançar rapidamente e operar sob a supervisão da CFTC.

Um marco para o futuro das previsões de mercado

A Robinhood já mostrou força nesse setor. Afinal, mais de 1 milhão de usuários já negociaram cerca de 9 bilhões de contratos por meio de parcerias anteriores.

No entanto, a nova bolsa permitirá que a empresa vá além das parcerias externas e passe a listar seus próprios contratos futuros baseados em eventos. Dessa maneira, ela pode ampliar sua receita, a capacidade de controle operacional e o escopo de produtos.

JB Mackenzie, VP de Futuros e Internacional da Robinhood, afirmou que o projeto atende a uma demanda clara dos clientes por ‘soluções inovadoras dentro do ecossistema de prediction markets’.

Impacto sobre as ações da Robinhood

O anúncio de quinta-feira (27/11) teve impacto imediato nas ações da Robinhood. Os papéis da companhia fecharam o dia com valorização de mais de 10%.

Aliás, as ações da Robinhood (HOOD) têm reagido de forma consistente ao avanço da empresa em novos mercados. O papel acumula alta superior a 200% no ano, um dos melhores desempenhos do S&P 500 em 2025.

Analistas da Bernstein mantêm a recomendação de compra e estimam que os contratos de eventos podem adicionar mais de US$ 300 milhões anuais em receita recorrente quando a nova bolsa estiver em plena operação.

Segundo a avaliação, o lançamento da plataforma de futuros coloca a Robinhood em uma posição competitiva única.

A empresa tem potencial para unir varejo, cripto, ações e, agora, derivativos regulamentados em um mesmo ecossistema, fortalecendo ainda mais sua tese de crescimento.

Um passo que une finanças tradicionais e inovação

A iniciativa deve redefinir o acesso do investidor comum ao mercado de derivativos nos EUA.

Enquanto as plataformas tradicionais mantêm barreiras de entrada, a Robinhood opta pela simplicidade, alto volume e apostas em eventos, uma combinação que já se provou escalável rapidamente.

O fato é que a movimentação da Robinhood em direção a um ecossistema mais amplo de derivativos regulados é um ponto crucial na evolução dos mercados.

Quanto mais produtos financeiros avançados surgem, maior é a demanda por blockchains capazes de suportar operações rápidas, de baixo custo e com alta previsibilidade.

Esse é exatamente o tipo de ambiente em que projetos como o Bitcoin Hyper (HYPER) se destacam.

Bitcoin Hyper amplia a utilidade do BTC

Diferentemente das redes tradicionais, o Bitcoin Hyper aplica a Solana Virtual Machine (SVM) à segurança do Bitcoin.

Com isso, ele cria uma camada híbrida que entrega execução paralela, throughput elevado e latência extremamente baixa.

Estas são características essenciais para aplicações financeiras, incluindo derivativos on-chain e mercados de previsão descentralizados.

Assim como a Robinhood busca ampliar o acesso, reduzir o atrito operacional e preparar terreno para instrumentos mais sofisticados, o Bitcoin Hyper propõe uma infraestrutura de alto desempenho capaz de absorver esse futuro financeiro mais intenso.

Em resumo, se a tendência aponta para plataformas reguladas oferecendo produtos cada vez mais complexos, a próxima onda de inovação deve vir das blockchains.

Diante disso, soluções que entregam velocidade e engenharia de nível institucional, exatamente onde o Bitcoin Hyper está construindo seu posicionamento, surgem com um potencial gigantesco.

Acesse o site do Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.