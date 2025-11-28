Coinspeaker

Movimento reforça avanço da empresa no mercado regulado de derivativos.

Gabriel Gomes Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Robinhood e Susquehanna vão lançar bolsa de futuros até 2026

A Robinhood Markets, Inc. e a Susquehanna International Group anunciaram um plano conjunto para lançar uma nova bolsa de futuros e derivativos até 2026.

A operação tem respaldo na aquisição da MIAXdx, que possui licenças essenciais da CFTC para operar nesse segmento.

O movimento marca a entrada mais firme da Robinhood no universo regulado de derivativos.

A empresa atua dentro do nicho de previsões de mercado, um dos setores de crescimento mais rápido no varejo financeiro norte-americano.

Uma nova bolsa de futuros focada em previsões de mercado

Segundo o anúncio, a Robinhood será a controladora da nova estrutura, enquanto a Susquehanna atuará como provedora inicial de liquidez.

O principal objetivo do projeto é ampliar o acesso de varejo e institucionais a contratos futuros ligados a eventos.

Alguns exemplos incluem as decisões do Federal Reserve (Fed) e resultados eleitorais, seguindo tendências que já impulsionam novos projetos cripto como a Polymarket.

A compra da MIAXdx fornece à dupla a infraestrutura regulatória necessária para avançar rapidamente e operar sob a supervisão da CFTC.

Um marco para o futuro das previsões de mercado

A Robinhood já mostrou força nesse setor. Afinal, mais de 1 milhão de usuários já negociaram cerca de 9 bilhões de contratos por meio de parcerias anteriores.

No entanto, a nova bolsa permitirá que a empresa vá além das parcerias externas e passe a listar seus próprios contratos futuros baseados em eventos. Dessa maneira, ela pode ampliar sua receita, a capacidade de controle operacional e o escopo de produtos.

JB Mackenzie, VP de Futuros e Internacional da Robinhood, afirmou que o projeto atende a uma demanda clara dos clientes por ‘soluções inovadoras dentro do ecossistema de prediction markets’.

Impacto sobre as ações da Robinhood

O anúncio de quinta-feira (27/11) teve impacto imediato nas ações da Robinhood. Os papéis da companhia fecharam o dia com valorização de mais de 10%.

Aliás, as ações da Robinhood (HOOD) têm reagido de forma consistente ao avanço da empresa em novos mercados. O papel acumula alta superior a 200% no ano, um dos melhores desempenhos do S&P 500 em 2025.

Analistas da Bernstein mantêm a recomendação de compra e estimam que os contratos de eventos podem adicionar mais de US$ 300 milhões anuais em receita recorrente quando a nova bolsa estiver em plena operação.

Segundo a avaliação, o lançamento da plataforma de futuros coloca a Robinhood em uma posição competitiva única.

A empresa tem potencial para unir varejo, cripto, ações e, agora, derivativos regulamentados em um mesmo ecossistema, fortalecendo ainda mais sua tese de crescimento.

Um passo que une finanças tradicionais e inovação

A iniciativa deve redefinir o acesso do investidor comum ao mercado de derivativos nos EUA.

Enquanto as plataformas tradicionais mantêm barreiras de entrada, a Robinhood opta pela simplicidade, alto volume e apostas em eventos, uma combinação que já se provou escalável rapidamente.

O fato é que a movimentação da Robinhood em direção a um ecossistema mais amplo de derivativos regulados é um ponto crucial na evolução dos mercados.

Quanto mais produtos financeiros avançados surgem, maior é a demanda por blockchains capazes de suportar operações rápidas, de baixo custo e com alta previsibilidade.

Esse é exatamente o tipo de ambiente em que projetos como o Bitcoin Hyper (HYPER) se destacam.

Bitcoin Hyper amplia a utilidade do BTC

bitcoin hyper

Diferentemente das redes tradicionais, o Bitcoin Hyper aplica a Solana Virtual Machine (SVM) à segurança do Bitcoin.

Com isso, ele cria uma camada híbrida que entrega execução paralela, throughput elevado e latência extremamente baixa.

Estas são características essenciais para aplicações financeiras, incluindo derivativos on-chain e mercados de previsão descentralizados.

Assim como a Robinhood busca ampliar o acesso, reduzir o atrito operacional e preparar terreno para instrumentos mais sofisticados, o Bitcoin Hyper propõe uma infraestrutura de alto desempenho capaz de absorver esse futuro financeiro mais intenso.

Em resumo, se a tendência aponta para plataformas reguladas oferecendo produtos cada vez mais complexos, a próxima onda de inovação deve vir das blockchains.

Diante disso, soluções que entregam velocidade e engenharia de nível institucional, exatamente onde o Bitcoin Hyper está construindo seu posicionamento, surgem com um potencial gigantesco.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

