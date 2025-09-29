Resumo da notícia

Empresas de tesouraria cripto já controlam mais de US$ 105 bilhões em ativos do setor.

Ryan Watkins prevê que podem se tornar 'Berkshire Hathaways do blockchain'.

Diferencial está na programabilidade de tokens como Ethereum, Solana e HYPE.

HYLQ Strategy Corp adota o HYPE como ativo central de sua tesouraria.

As empresas de tesouraria cripto (responsáveis por acumular e gerenciar ativos digitais) podem estar prestes a deixar de ser vistas apenas como veículos especulativos para se transformarem em verdadeiras potências econômicas de longo prazo.

A avaliação é de Ryan Watkins, cofundador da Syncracy Capital. Ele publicou um artigo defendendo que essas companhias já estão assumindo um papel estratégico na infraestrutura do setor.

Digital Asset Treasuries hold $105B in assets and control big chunks of the BTC, ETH, and SOL supplies. Few have stopped to think through what this means long-term. A thesis on how DATs can move beyond speculation and become lasting economic engines for the cryptoeconomy. 1/ pic.twitter.com/bMm9X4JZJ6 — Ryan Watkins (@RyanWatkins_) September 23, 2025

Empresas de tesouraria têm mais de US$ 105 bilhões em cripto

Segundo Watkins, as chamadas digital asset treasury firms (DATs) já controlam mais de US$ 105 bilhões em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras das melhores criptomoedas.

Até agora, o mercado olha para esses players apenas sob uma ótica de curto prazo, seja devido a captações, seja por negociações com prêmios sobre o valor patrimonial líquido.

No entanto, o analista argumenta que a verdadeira história está no potencial de essas empresas de se consolidarem como operadoras permanentes da infraestrutura cripto.

De acumuladoras a construtoras de ecossistemas

Na visão de Watkins, as DATs mais fortes podem evoluir para se tornarem equivalentes, no setor, a uma Berkshire Hathaway do blockchain. Ou seja, não seriam apenas ‘estoques de tokens’, mas companhias de capital aberto e com fins lucrativos, capazes de:

Alocar recursos de forma estratégica;

Operar negócios dentro das redes em que investem;

Participar diretamente das decisões de governança que moldam o futuro dos protocolos.

Assim, a tesouraria cripto de uma empresa deixaria de ser reserva estática para se tornar uma alavanca de política, produto e crescimento econômico.

O fator da programabilidade

Um dos diferenciais está na programabilidade dos ativos. Enquanto empresas como a Strategy (antiga MicroStrategy) acumulam apenas Bitcoin, que não pode ser programado, tesourarias que detêm Ethereum, Solana ou tokens como o HYPE conseguem colocar seu capital para trabalhar.

Entre as possibilidades, estão:

Fazer staking para gerar rendimentos;

Fornecer liquidez em protocolos DeFi;

Conceder empréstimos ou linhas de crédito;

Operar infraestrutura crítica, como validadores e nós RPC.

Com isso, essas tesourarias podem transformar reservas passivas em balanços produtivos, capazes de se multiplicar ao longo do tempo.

Mistura de fundo fechado, REIT e banco

Watkins compara a estrutura dessas companhias a uma mistura de fundos fechados, trusts imobiliários (REITs) e bancos. Porém, traz como diferencial a lógica do compounding (juros compostos) diretamente em cripto.

Portanto, ao contrário dos fundos tradicionais, nos quais os retornos vêm de taxas de administração, aqui os ganhos acumulam-se de forma orgânica dentro dos próprios ecossistemas. Para investidores, seria o equivalente a uma exposição mais ‘pura’ ao crescimento das redes blockchain.

Nem todos sobreviverão

Apesar do otimismo, o analista alerta que nem todas as tesourarias terão sucesso. Muitas iniciativas atuais são pesadas em engenharia financeira, mas frágeis em substância operacional.

Segundo Watkins, os vencedores serão aqueles que aliarem disciplina na alocação de capital com estratégias de construção de ecossistema. Isso porque eles reciclam lucros para acumular mais tokens e reinvestem no desenvolvimento das próprias redes.

Com o tempo, essas empresas poderiam se consolidar como ‘motores econômicos’ duradouros, capazes de sustentar o crescimento do DeFi e dar mais estabilidade ao mercado como um todo.

HYLQ Strategy Corp: pioneirismo na construção de uma tesouraria cripto com HYPE

A HYLQ Strategy Corp está redefinindo o conceito de tesouraria corporativa nos mercados de capitais. Em um movimento inédito, a companhia tornou-se a primeira empresa listada em bolsa a estruturar sua reserva primária em HYPE, o token nativo do ecossistema Hyperliquid.

Trata-se de uma decisão que vai além da diversificação. Afinal, é um modelo que alia inovação tecnológica e estratégia financeira de longo prazo.

Enquanto empresas tradicionais ainda baseiam sua solidez em reservas de caixa que perdem valor com a inflação, a HYLQ aposta em um ativo digital escasso, de alta performance e em crescimento acelerado.

Para a companhia, essa não é apenas uma alocação ousada, mas uma estratégia fundamental para garantir e ampliar valor no contexto da nova economia digital.

Por que o HYPE?

O Hyperliquid se consolidou como um dos ecossistemas mais rápidos e eficientes do setor. Afinal, tem capacidade de processar mais de 200 mil transações por segundo e um histórico de volume on-chain superior a US$ 2 trilhões.

Essa infraestrutura de ponta posiciona o HYPE não só como um token, mas como o núcleo de um sistema que rivaliza com as maiores exchanges centralizadas.

Portanto, ao adotar o HYPE como ativo central de tesouraria, a HYLQ não apenas fortalece sua base financeira, como também se conecta diretamente ao crescimento de um protocolo em plena expansão.

Essa escolha representa um alinhamento estratégico: capturar os ganhos do ecossistema enquanto participa ativamente de sua evolução.

Ao adotar o HYPE em sua tesouraria sob as regras de uma companhia aberta, a empresa fornece uma via regulada e transparente para investidores que desejam exposição ao ecossistema Hyperliquid.

Esse passo pioneiro abre portas para outras companhias seguirem o mesmo modelo, assim como a MicroStrategy fez com o Bitcoin em sua época.

A diferença é que, em vez de ser um ativo estático, o HYPE pode ser colocado para trabalhar. Desse modo, ele serve como colateral, fornecendo liquidez, participando em governança e sustentando infraestrutura descentralizada.

Além disso, ao abrir caminho para que o público invista indiretamente em HYPE por meio de suas ações, a companhia coloca em prática um modelo de democratização do acesso à Web3.

O investidor que busca participar dessa estratégia já pode fazê-lo. As ações da HYLQ Strategy Corp são negociadas publicamente na Canadian Securities Exchange (CSE) sob o ticker CSE:HYLQ, disponíveis em qualquer corretora que ofereça acesso ao mercado canadense.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.