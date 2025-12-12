Tesourarias de Bitcoin encaram prejuízos e reavaliam estratégia

Resumo da notícia

A maioria das tesourarias de Bitcoin acumula perdas não realizadas.

Algumas empresas venderam 1.900 BTC após a queda do preço para US$ 81.000.

Strategy liderou compras em novembro, com 72% do total adquirido.

As tesourarias de Bitcoin atravessam um momento de pressão. Afinal, parte das empresas cogita reduzir posições após a queda do ativo para a faixa de US$ 90.000, mesmo com um relatório recente da Bitcoin Treasuries indicando que muitas delas compraram a moeda acima desse valor.

Por outro lado, algumas empresas mantêm expectativas de longo prazo, mesmo com prejuízos não realizados. Aliás, o estudo aponta que algumas continuam comprando BTC, apesar da volatilidade.

Tesourarias de Bitcoin têm prejuízos não realizados

A Bitcoin Treasuries identificou que cinco tesourarias de Bitcoin venderam 1.900 BTC no mês passado, quando o preço chegou a US$ 81.000.

Enquanto isso, algumas companhias aumentaram suas reservas e acumularam 10.750 BTC no período. Aliás, 65% das empresas analisadas compraram Bitcoin por mais de US$ 90.000

O relatório também destacou que a Strategy sozinha respondeu por 72% das compras de novembro, com 9.000 BTC adquiridos.

Apesar do otimismo de parte das tesourarias de Bitcoin, a maioria delas enfrenta perdas não realizadas. Em especial, há pressão de marcação sobre as empresas com contratos de 2025.

O relatório não abarca tesourarias de outras criptomoedas, como o Ethereum (ETH). No entanto, as melhores altcoins também vêm sofrendo com a elevada instabilidade.

Trump Media comprou BTC a US$ 120 mil

Entre as empresas com bases de custo mais baixas, Tesla e Block pagaram menos de US$ 30.000 por Bitcoin. Suas posições são avaliadas em cerca de US$ 1 bilhão e US$ 786 milhões, respectivamente.

Por outro lado, Figma e Trump Media compraram BTC por cerca de US$ 120.000, cada uma com uma única aquisição recente.

O relatório alerta que balanços mais frágeis podem forçar revisões no fim do ano. Afinal, os comitês de risco precisam confrontar decisões tomadas em ciclos de alta. Então, o setor avalia se o atual movimento indica apenas cautela ou uma tendência mais profunda.

Apenas 28 empresas relataram compras no último mês, segundo o relatório. No entanto, 164 fizeram aquisições desde janeiro, incluindo 60 compradores iniciantes de tesourarias de Bitcoin.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.