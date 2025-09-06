Pasokan Ethereum di bursa kripto saat ini menurun drastis. Data menunjukkan bahwa arus keluar ETH dari bursa mencapai angka negatif untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Metode penghitungan yang disebut “flux” digunakan untuk mengukur pergerakan bersih ETH secara kumulatif di seluruh bursa.

Jika flux berada di angka positif, itu berarti lebih banyak ETH yang masuk ke bursa. Artinya, investor sedang menjual ETH dan belum berminat membeli kembali.

Namun, flux negatif menunjukkan bahwa jumlah ETH yang keluar dari bursa lebih besar dibanding yang masuk. Ini merupakan sinyal kuat bahwa akumulasi besar-besaran sedang terjadi di pasar.

Data dari CryptoQuant juga mengonfirmasi bahwa saldo ETH di bursa saat ini berada di titik terendah baru. Fenomena ini mengindikasikan bahwa institusi besar mulai masuk secara agresif.

Salah satunya adalah Yunfeng Financial Group, perusahaan investasi yang didukung oleh taipan Tiongkok Jack Ma, baru-baru ini membeli 10.000 ETH senilai sekitar Rp721,7 miliar ($44 juta) sebagai bagian dari strategi cadangan mereka.

Selain itu, BitMine Immersion Technologies—pemegang institusional ETH terbesar—menambah sekitar 153.000 ETH ke portofolionya, menjadikan total kepemilikan mencapai 1,86 juta ETH atau lebih dari Rp134,7 triliun ($8 miliar). Dengan jumlah tersebut, BitMine saat ini menguasai 1,5% dari total suplai ETH yang beredar.

Di waktu yang hampir bersamaan, tiga whale dari era ICO juga memindahkan ETH senilai sekitar Rp10,5 triliun ($645 juta) ke alamat staking baru.

An #Ethereum ICO participant who received 1,000,000 $ETH just woke up after 8 years of dormancy. He moved 150,000 $ETH($645M) to a new wallet for staking. He invested $310K in the ICO via 3 wallets and received 1,000,000 $ETH — now worth $4.3B. After staking 150,000 $ETH, he… pic.twitter.com/B5CBTBJ2O5 — Lookonchain (@lookonchain) September 5, 2025

Sebanyak 150.000 ETH yang mereka beli di harga $0,31 (sekitar Rp5.081 per ETH) tidak dijual, melainkan digunakan untuk staking demi mendapatkan penghasilan pasif jangka panjang.

Ini menunjukkan bahwa institusi mulai memandang Ethereum bukan lagi sekadar aset spekulatif, tetapi sebagai aset penghasil imbal hasil.

Untuk memahami pergerakan selanjutnya, mari kita simak analisis teknikal ETH dan altcoin yang berpotensi besar untuk dibeli dalam waktu dekat.

Analisis Teknikal Ethereum: Menanti Breakout Kuat

Setelah melonjak hingga 139% sejak awal Mei dan hampir menembus level $5.000 (Rp819,5 juta) pada 24 Agustus, harga Ethereum kini berada dalam pola segitiga simetris dengan support kuat di kisaran $4.000 (Rp655,6 juta).

Pola segitiga simetris biasanya menjadi sinyal lanjutan tren bullish yang kuat. Jika breakout berhasil terjadi, ETH berpotensi melampaui harga tertinggi sebelumnya dan menuju target baru di $5.500 (Rp901,4 juta) atau bahkan lebih tinggi.

Menurut Bitbull, seorang trader kripto dengan 67.000 pengikut di platform X, ETH masih berada di atas garis tren naik pada time frame harian. Selama harga tidak menembus ke bawah garis tersebut, ETH tetap menjadi aset yang layak dibeli.

This is the only buy zone you need to look at for $ETH. As long as this trendline holds, buying ETH will be a good trade. But what if ETH loses this trendline? In that case, the correction will be longer and ETH could go below $4,000. pic.twitter.com/K2vuczNPLH — BitBull (@AkaBull_) September 5, 2025

Yang lebih menarik, ketika ETH mengalami kenaikan signifikan, pasar altcoin secara keseluruhan cenderung mengikuti dengan lonjakan lebih besar.

Bagi investor yang ingin memanfaatkan potensi lonjakan berikutnya, berikut adalah tiga altcoin yang layak dipantau saat ini.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Tingkatkan Performa Blockchain Bitcoin Setara Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli saat ini karena misinya yang revolusioner dalam meningkatkan utilitas nyata dari jaringan Bitcoin.

$HYPER tengah membangun solusi Layer-2 pertama yang sesungguhnya untuk Bitcoin. Tujuannya adalah mempercepat jaringan dengan kecepatan super tinggi, biaya transaksi sangat rendah, dan kompatibilitas penuh dengan ekosistem Web3.

Kenapa hal ini penting? Karena meskipun Bitcoin menarik sebagai aset investasi, jaringan utamanya tergolong lambat, mahal, dan tidak ramah untuk pengguna crypto aktif.

Melalui integrasi Solana Virtual Machine (SVM), $HYPER memungkinkan para developer membangun smart contract dan aplikasi terdesentralisasi (dApp) langsung di jaringan Bitcoin.

Lebih dari itu, sistem canonical bridge yang bersifat non-custodial dan terdesentralisasi akan memungkinkan pengguna mengonversi Bitcoin asli mereka menjadi token Layer-2 yang kompatibel dengan ekosistem Hyper.

Token BTC yang telah dibungkus ini bisa digunakan untuk berbagai aktivitas DeFi berkecepatan tinggi, seperti trading, NFT, lending, staking, hingga partisipasi dalam DAO—semua tetap dalam ekosistem Bitcoin.

$HYPER saat ini masih tersedia dalam tahap presale dan bisa dibeli dengan harga terendahnya.

Saat ini, harga 1 $HYPER adalah $0.012865 atau sekitar Rp210.87. Total dana yang telah dikumpulkan dari investor awal telah melampaui $14,1 juta atau sekitar Rp231,1 miliar.

Berdasarkan prediksi harga Bitcoin Hyper, token ini berpotensi mencapai harga $0.32 atau sekitar Rp5.244 di akhir tahun. Artinya, investor awal berpeluang meraih keuntungan hingga 2.400%.

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper untuk informasi lebih lanjut.

2. Maxi Doge ($MAXI) – Meme Coin Berbasis Hype dengan Target 1000x

Bila Anda merasa portofoliomu terlalu konservatif dan hanya berisi altcoin besar yang berfokus pada utilitas, saatnya mempertimbangkan Maxi Doge ($MAXI).

$MAXI adalah meme coin baru yang saat ini masih dalam tahap presale. Token ini membawa karakter alternatif dari Dogecoin yang lebih besar, lebih agresif, dan berpotensi lebih menguntungkan.

Secara naratif, Maxi digambarkan sebagai sepupu jauh Dogecoin yang sering diabaikan karena citra Dogecoin yang “imut” terlalu dominan. Rasa frustasi itu membuat Maxi berlatih keras di gym dan memperdalam pengetahuan crypto untuk menyusun strategi mengalahkan Doge.

Strateginya? Pemasaran brutal. Developer proyek ini mengalokasikan 40% dari total suplai $MAXI khusus untuk kampanye marketing besar-besaran—melibatkan PR, kolaborasi dengan influencer, dan aktivitas media sosial masif.

Walau $MAXI tidak memiliki utilitas teknis revolusioner, token ini tetap menarik karena berbagai benefit komunitas. Holder bisa ikut serta dalam event eksklusif seperti kompetisi trading mingguan dan sistem leaderboard berhadiah.

Saat ini, presale $MAXI telah mengumpulkan dana lebih dari $1,88 juta atau sekitar Rp30,8 miliar. Harga per token berada di $0.000256 atau sekitar Rp4,20.

Kunjungi situs resmi Maxi Doge untuk tahu lebih banyak.

3. Tutorial ($TUT) – Altcoin Edukasi yang Siap Naik Tajam

Tutorial ($TUT) menjadi salah satu crypto terpopuler selama reli pasar di bulan Juni–Juli, dengan kenaikan harga mencapai 200%.

Kini, dengan potensi reli kedua, token ini kembali menunjukkan momentum positif dan kemungkinan mengalami lonjakan besar dalam waktu dekat.

Dalam sepekan terakhir, $TUT sudah naik lebih dari 16% dan diperdagangkan di sekitar $0.06886 atau Rp1.129. Jika muncul satu candle hijau besar lagi, $TUT bisa menembus rekor harga tertingginya.

Setelah itu, tidak banyak resistance yang bisa menahan laju kenaikannya. Banyak analis melihat $TUT sebagai kandidat altcoin berikutnya yang bisa mencetak 1000x return.

Apa yang mendorong hype $TUT? Kombinasi kekuatan komunitas dan nilai utilitas. Berbeda dari kebanyakan token viral, $TUT mengisi celah penting dalam edukasi crypto.

Sesuai namanya, Tutorial hadir sebagai proyek edukatif yang menyediakan materi pembelajaran mudah tentang crypto dan blockchain. Kontennya mencakup topik seperti cara membuat crypto wallet, menulis smart contract, hingga berdagang di decentralized exchange (DEX). Tujuannya adalah membantu pemula memahami dan masuk ke dunia crypto dengan percaya diri.

Waktunya Bertindak Sebelum Breakout Terjadi

Outflow besar-besaran dari Ethereum menunjukkan tanda akumulasi oleh institusi besar. Data menunjukkan bahwa arus keluar dari bursa menyentuh rekor tertinggi, dengan aktor seperti Jack Ma dan BitMine masuk dalam jumlah besar. Ini mengindikasikan bahwa kepercayaan jangka panjang terhadap ETH sedang menguat.

Analisis teknikal menunjukkan Ethereum berada dalam pola siap breakout, dengan potensi menuju Rp900 juta ke atas. Jika ini terjadi, altcoin lainnya kemungkinan akan mengikuti tren bullish tersebut. Salah satu cara terbaik memanfaatkan momen ini adalah masuk lebih awal ke proyek dengan fundamental kuat.

Bitcoin Hyper dan Maxi Doge menawarkan peluang tersebut. $HYPER membawa inovasi teknologi Layer-2 tercepat untuk Bitcoin, sementara $MAXI memanfaatkan kekuatan komunitas dan narasi meme coin. Keduanya saat ini dalam tahap presale dengan harga termurah dan potensi return paling tinggi.

Investor yang ingin mendapatkan posisi terbaik harus bertindak sekarang. Presale seperti ini tidak datang setiap saat, dan sering kali menjadi pintu masuk menuju peluang cuan yang sangat besar.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.