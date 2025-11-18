Key Notes

Solana dinilai masih undervalued karena ekosistemnya terus berkembang pesat dengan utilitas on-chain dan adopsi institusional yang belum sepenuhnya tercermin pada harga.

Best Wallet dan token $BEST muncul sebagai kandidat kuat crypto 10x berikutnya dengan fitur keamanan MPC, launchpad, dan integrasi multi-chain yang menjawab kebutuhan Web3 modern.

Dukungan komunitas dan akumulasi whale terhadap presale $BEST memperkuat optimisme bahwa proyek ini akan menjadi salah satu infrastruktur kunci dalam fase adopsi Web3 global berikutnya. .

Pasar crypto terus berkembang menuju fase yang lebih matang, dan para investor kini semakin fokus mencari peluang besar berikutnya sebelum hype baru dimulai.

Kondisi ini memunculkan diskusi apakah aset utama seperti Solana sudah mencerminkan nilai sebenarnya atau masih berada di bawah potensi sesungguhnya.

Ekosistem $SOL berkembang pesat, tetapi sebagian trader meyakini bahwa harga saat ini belum menggambarkan kekuatan fundamental yang ada.

Saat ini, $SOL bertahan kuat di zona support teknikal penting di sekitar $128–$130, dengan harga sudah kembali berada di atas $130 atau sekitar 2,17 juta rupiah.

Level ini berpotensi menjadi fondasi untuk rebound yang kuat apabila SOL mampu menembus area harga lebih tinggi.

Ekosistem Solana Menunjukkan Fundamental Kuat yang Belum Tercermin pada Harga

Di balik kestabilan ini, ekosistem Solana tengah berada dalam masa pertumbuhan pesat. Berbagai hackathon dan event developer terus berlangsung, menunjukkan inovasi on-chain yang makin dalam.

Adopsi institusional dan ritel juga meningkat cepat berkat integrasi USDC di Cash App mulai 2026 dan fitur trading SOL langsung dari checking accounts di SoFi.

Ekosistem Solana kini melampaui sekadar platform DeFi. Berbagai proyek dunia nyata mulai menggunakan Solana sebagai infrastruktur untuk instrumen kredit, layanan peminjaman, dan aplikasi keuangan lainnya.

Sementara itu, rekor pendanaan untuk proyek baru serta peluncuran produk inovatif, mulai dari prediction markets hingga hardware wallet native Solana, membuktikan bahwa ekosistem ini tidak hanya berkembang, tetapi berevolusi ke arah yang lebih matang.

Peningkatan utilitas on-chain ini memperkuat pandangan bahwa valuasi $SOL saat ini belum sepenuhnya mencerminkan potensinya. Rebound harga tampaknya hanya tinggal menunggu sentimen pasar pulih sepenuhnya. Di titik inilah Best Wallet Token ($BEST) menjadi relevan.

Kenaikan adopsi blockchain berperforma tinggi seperti Solana menciptakan kebutuhan baru terhadap wallet yang aman, mudah digunakan, dan memiliki fitur lebih luas.

Ekosistem Best Wallet hadir sebagai solusi yang dirancang mengikuti tuntutan pengguna modern dan berpeluang memanfaatkan pertumbuhan Solana.

Hal ini membuat $BEST dinilai sebagai kandidat kuat untuk peluang 10x berikutnya, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap Web3 wallet dengan fungsi yang lebih maju.

Permintaan terhadap inovasi wallet juga mencerminkan tren yang lebih dalam di pasar crypto. Banyak pengguna merasa bahwa wallet lama, baik yang terpusat maupun terdesentralisasi, tidak lagi memenuhi kebutuhan adopsi massal.

Masalah paling umum meliputi minimnya fitur mobile-first, kurangnya keamanan tingkat institusi, dan tidak adanya manfaat tambahan seperti akses eksklusif atau utilitas token.

Best Wallet dan $BEST Hadirkan Standar Baru dalam Keamanan dan Akses Web3

Di tengah lanskap crypto yang semakin kompleks, keamanan menjadi prioritas utama bagi pengguna yang ingin menjaga aset mereka dari ancaman digital.

Best Wallet menetapkan standar baru dengan menjadi dompet crypto terintegrasi pertama yang mengadopsi teknologi MPC-CMP dari Fireblocks.

Sistem ini memberikan tingkat keamanan setara institusi keuangan, melindungi pengguna dari risiko pencurian private key dan kelemahan umum pada seed phrase tradisional.

Dengan menghilangkan titik kegagalan tunggal tersebut, Best Wallet menawarkan ketenangan bagi pengguna, terutama mereka yang baru terjun ke dunia crypto.

Namun kekuatan platform ini tidak berhenti di keamanan saja. Best Wallet juga mengedepankan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan sebagai fondasi utama.

Salah satu fitur unggulannya adalah launchpad “Upcoming Tokens” yang dirancang untuk menyederhanakan proses berpartisipasi dalam presale crypto.

Melalui kurasi proyek tahap awal yang telah terverifikasi, pengguna memiliki peluang masuk lebih awal ke dalam proyek yang berpotensi besar, baik itu meme coin Solana atau proyek baru di ekosistem Layer-2.

Fitur ini sangat krusial bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur sejak awal terhadap proyek crypto yang menjanjikan.

Dengan proses onboarding yang ringkas dan minim hambatan teknis, Best Wallet membuka akses yang lebih luas, bahkan bagi pengguna pemula.

Presale token $BEST sendiri telah mengumpulkan lebih dari $17,1 juta atau sekitar 286 miliar rupiah, dengan harga saat ini berada di angka $0.025965.

Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa komunitas investor percaya terhadap visi jangka panjang proyek ini, menciptakan dompet crypto paling aman dan paling mudah digunakan di pasar.

Ekosistem Multi-Chain Butuh Lebih dari Sekadar Swap

Ekosistem crypto saat ini bergerak cepat menuju dunia multi-chain, dan Best Wallet dibangun untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Platform ini mengintegrasikan Best DEX Aggregator yang didukung oleh Rubic, memungkinkan pengguna terhubung ke lebih dari 50 jaringan blockchain, lebih dari 200 DEX, serta 20 jembatan lintas-rantai.

Semua ini dikemas dalam satu antarmuka yang intuitif, memungkinkan pengguna mendapatkan harga terbaik dengan biaya swap yang minimal.

Utilitas kuat inilah yang mendorong minat besar terhadap presale token $BEST. Data on-chain mencatat akumulasi agresif dari dompet crypto whale, termasuk transaksi tunggal senilai lebih dari $30.000 atau sekitar 501 juta rupiah pada 17 November.

Beberapa transaksi besar lainnya juga terjadi sebelumnya, seperti pembelian sebesar $70.200 pada bulan September.

Pergerakan ‘smart money’ ini menunjukkan bahwa investor besar melihat potensi jangka panjang dalam pendekatan menyeluruh yang ditawarkan Best Wallet.

Aktivitas tersebut menjadi sinyal bahwa proyek ini lebih dari sekadar dompet, ia merepresentasikan infrastruktur inovatif yang dibutuhkan untuk memperkuat fondasi adopsi Web3 di masa depan.

Selain kemampuan trading lintas-chain, token $BEST juga memberikan manfaat nyata bagi para holder. Pemilik token akan mendapatkan potongan biaya transaksi dan dapat langsung melakukan staking bahkan selama periode presale berlangsung.

Saat ini, sebanyak 800 juta token telah dialokasikan untuk program reward APY dinamis yang menawarkan yield hingga 76% bagi peserta awal, memberikan insentif kuat untuk bergabung lebih awal dalam komunitas ini.

Dengan fitur-fitur tersebut, potensi pertumbuhan harga token $BEST menjadi sangat menarik. Prediksi internal proyek menargetkan harga $0.05 atau sekitar 837 rupiah pada tahun 2026, naik hampir dua kali lipat dari harga saat ini.

Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari ekosistem ini, pelajari lebih lanjut cara beli Best Wallet Token, ikuti kanal resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram, serta jangan lewatkan pembaruan terbaru di situs resmi untuk memastikan posisi Anda dalam potensi kenaikan ini.

Untuk Anda yang ingin mengetahui prediksi harga Best Wallet Token, pastikan terus mengikuti perkembangan roadmap proyek. Dengan momentum yang terus meningkat dan ekosistem yang terus berkembang, $BEST bisa saja menjadi salah satu aset Web3 paling menjanjikan dalam dua tahun ke depan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.