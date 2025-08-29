Inilah rangkuman kami mengenai crypto terbaik yang patut dipertimbangkan hari ini, di tengah kondisi pasar cryptocurrency global yang saat ini tengah berada dalam fase konsolidasi dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp65.224 triliun ($3,99 triliun).

Ethereum mengalami penurunan sebesar 2% dalam 24 jam terakhir, sementara Bitcoin hanya naik tipis sebesar 0,8%. Namun, sejumlah altcoin justru menunjukkan potensi imbal hasil besar dalam waktu dekat.

Beberapa di antaranya termasuk XRP, Dogecoin, dan Pi Network, dengan yang terakhir tercatat naik 2,5% hari ini setelah mengumumkan serangkaian peningkatan penting dalam ekosistemnya.

Kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai arah pergerakan dari masing-masing token ini dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Jangan lupa untuk membaca juga artikel kami lainnya mengenai meme coins terbaik untuk analisis yang lebih luas.

Crypto Terbaik Hari Ini, 29 Agustus

Ripple (XRP)

Saat ini, harga XRP cenderung stabil di kisaran Rp48.999 ($3), mencerminkan kenaikan 3% dalam tujuh hari terakhir, namun juga mencatatkan penurunan 3% dalam satu bulan terakhir.

Meski sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, XRP tetap menunjukkan momentum jangka menengah hingga panjang yang sangat kuat, dengan kenaikan sebesar 420% dalam 12 bulan terakhir.

Secara fundamental, XRP saat ini berada di posisi yang sangat solid dibandingkan altcoin lain. Hal ini diperkuat oleh peluncuran Mastercard yang terhubung langsung dengan XRP oleh Gemini, serta peningkatan signifikan volume perdagangan XRP Futures di platform milik CME Group.

Pergerakan harga dalam chart juga menunjukkan optimisme yang besar, terutama dengan terbentuknya pola bullish pennant sejak pertengahan Juli.

Pola ini menunjukkan bahwa XRP berada di ambang breakout besar, terlebih lagi indikator teknikal seperti MACD dan RSI telah berada di area oversold selama sekitar satu bulan penuh.

Dengan kondisi tersebut, ada peluang besar bahwa harga XRP bisa melonjak ke Rp65.372 ($4) pada akhir Oktober. Sementara itu, jika terjadi reli menjelang akhir tahun, harga XRP bahkan berpotensi mencapai Rp163.430 ($10).

Kombinasi antara kekuatan teknikal dan ekspansi bisnis Ripple yang terus berlangsung menjadikan XRP sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli saat ini. Prospek jangka panjangnya juga terlihat semakin menjanjikan.

Pi Network (PI)

Saat ini, Pi Network diperdagangkan di harga Rp5.752 ($0.3521), naik sebesar 2,5% dalam 24 jam terakhir. Kenaikan ini memberikan sedikit angin segar setelah beberapa minggu tekanan negatif di pasar.

Namun, PI masih memiliki perjalanan panjang untuk benar-benar pulih, mengingat dalam satu bulan terakhir nilainya turun sebesar 18,5%. Lebih jauh lagi, harganya telah jatuh 88% dari rekor tertinggi sebelumnya di Rp48.865 ($2.99) pada bulan Februari.

Beberapa pihak skeptis mungkin akan melihat penurunan ini sebagai tanda bahwa proyek PI sedang menuju kegagalan. Namun, investor dengan pandangan lebih optimistis justru menganggap hal ini sebagai peluang bagi PI untuk mengalami rebound besar.

Kenaikan hari ini bertepatan dengan pengumuman bahwa Pi Network telah merilis versi Linux untuk Node-nya. Langkah ini membuat jaringan lebih mudah diakses oleh pengguna global dari berbagai sistem operasi.

Bersamaan dengan itu, Pi Network juga mengumumkan rencana peningkatan versi dari v19 ke v23. Peningkatan ini akan membawa sejumlah lapisan fungsi dan kontrol baru yang dirancang untuk memperluas kemampuan ekosistem.

Mendekatnya upgrade ini menjadi salah satu pemicu mulai pulihnya harga PI. Dari sisi teknikal, chart menunjukkan bahwa token ini saat ini berada dalam kondisi undervalued yang sangat signifikan.

Hal ini terlihat dari Relative Strength Index (RSI) yang telah berada di area jenuh jual secara konsisten sejak pertengahan Mei, memberikan sinyal kuat bahwa rebound seharusnya sudah terjadi.

Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) juga menunjukkan posisi negatif dalam jangka waktu yang terlalu lama, mengindikasikan potensi perubahan tren besar dalam waktu dekat.

Meski masih ada keraguan mengenai prospek jangka panjang Pi Network, upaya upgrade terbaru menunjukkan bahwa proyek ini memiliki niat kuat untuk bertahan dan berkembang ke depannya.

Apabila sentimen pasar tetap bullish, harga Pi Network berpotensi kembali ke kisaran Rp9.806 ($0.60) pada kuartal IV. Bahkan bisa menutup akhir tahun di sekitar Rp40.857 ($2.5).

Dogecoin (DOGE)

DOGE juga termasuk salah satu crypto menarik untuk dipertimbangkan hari ini. Dalam 24 jam terakhir, Dogecoin hanya mengalami penurunan tipis, namun secara mingguan masih mencatat kenaikan sebesar 2%.

Mirip seperti PI, performa Dogecoin dalam beberapa minggu terakhir relatif lemah, dengan penurunan sebesar 3% dalam 30 hari terakhir.

Namun kondisi ini justru menunjukkan bahwa DOGE berada dalam posisi undervalued, dan kemungkinan besar akan mengalami rebound dalam waktu dekat.

Chart Dogecoin memperlihatkan pola yang sangat mirip dengan bullish pennant, yang biasanya menandakan potensi breakout signifikan.

RSI (Relative Strength Index) DOGE juga menunjukkan tren positif. Setelah mengalami tekanan selama beberapa minggu, indikator ini kini mulai mendekati level 50—yang umumnya menjadi ambang penting dalam pergerakan harga naik.

Volume perdagangan Dogecoin juga menunjukkan lonjakan signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, volumenya meningkat dari Rp26,14 triliun ($1.6 miliar) menjadi Rp35,95 triliun ($2.2 miliar).

Jika The Fed (Federal Reserve) menurunkan suku bunga pada pertengahan September, DOGE berpotensi kembali ke harga Rp5.720–Rp6.544 ($0.35–$0.40) hanya dalam hitungan minggu.

Sementara jika pasar memasuki fase bull market di akhir tahun, harga Dogecoin bahkan bisa menembus Rp16.343 ($1).

Bitcoin Hyper Makin Dilirik Setelah Tembus Rp204 Miliar: Kandidat L2 Paling Potensial?

Ketiga altcoin di atas memang sangat layak dikoleksi sekarang, namun ada juga crypto pendatang baru yang mulai mencuri perhatian dan layak dipertimbangkan untuk diversifikasi portofolio.

Salah satunya adalah Bitcoin Hyper (HYPER), sebuah proyek layer-2 (L2) untuk jaringan Bitcoin yang memulai presale beberapa bulan lalu.

Saat ini, Bitcoin Hyper telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp204,28 miliar ($12,5 juta). Angka ini menunjukkan bahwa proyek ini mulai mendapatkan kepercayaan besar dari para investor global.

Sebagai layer-2, Bitcoin Hyper menawarkan kecepatan transaksi lebih tinggi dan biaya yang jauh lebih rendah untuk pengguna Bitcoin. Teknologi ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan privasi canggih berkat implementasi zero-knowledge rollups.

Tujuan utama proyek ini adalah menciptakan ekosistem DeFi berbasis Bitcoin, di mana para trader dapat memaksimalkan nilai dari aset BTC yang mereka miliki—sesuatu yang selama ini masih sulit dilakukan secara langsung.

Pengguna dapat menyetorkan BTC ke smart contract milik Bitcoin Hyper dan mendapatkan token HYPER dalam jumlah proporsional. Token ini bisa digunakan untuk staking atau diperjualbelikan sesuai kebutuhan investor.

HYPER memiliki total pasokan maksimum sebesar 21 miliar token. Investor yang tertarik dapat langsung membelinya melalui situs resmi Bitcoin Hyper.

Saat ini, harga token HYPER berada di Rp209,33 ($0.012815), namun harga ini akan terus meningkat di setiap tahap presale sebelum penjualan ditutup.

Saatnya Bergerak Sebelum Terlambat

Pasar crypto saat ini tengah berada dalam fase konsolidasi, namun peluang besar justru muncul dari altcoin seperti XRP, Pi Network, dan Dogecoin. Masing-masing menunjukkan potensi teknikal yang solid dan didukung sentimen positif baik dari komunitas maupun peningkatan ekosistem. Ini menandakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan akumulasi posisi jangka menengah.

XRP tampil kuat dengan pola bullish pennant dan dukungan dari integrasi dengan Mastercard serta lonjakan volume futures di CME. Pi Network, meski masih tertinggal dari ATH-nya, mulai menunjukkan tanda-tanda rebound setelah merilis versi Linux untuk Node dan upgrade ke v23. Dogecoin pun berada di zona undervalued dengan kenaikan volume yang konsisten dan potensi breakout besar jika The Fed melonggarkan kebijakan moneternya.

Namun, terlepas dari altcoin besar tersebut, proyek baru seperti Bitcoin Hyper tidak bisa diabaikan. Presale yang telah menembus Rp204 miliar menjadi sinyal kuat bahwa investor institusi dan ritel melihat potensi jangka panjang proyek ini. Dengan teknologi Layer-2 berbasis Bitcoin, biaya rendah, dan fungsi staking melalui token HYPER, proyek ini menjadi salah satu L2 paling menjanjikan tahun ini.

Investor yang mencari diversifikasi dan peluang 100x berikutnya sebaiknya mempertimbangkan Bitcoin Hyper sebelum harga token naik lebih jauh. Karena presale berlangsung dalam beberapa tahap, semakin cepat Anda bergabung, semakin murah harga token yang bisa Anda dapatkan. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper hari ini dan amankan posisi Anda.

