Berbagai proyek kripto besar tengah bersiap untuk merilis alokasi token yang signifikan seiring dengan pemulihan pasar setelah periode volatilitas. Ethena menunjukkan kekuatan yang diperbarui setelah insiden depeg stablecoin USDe pada Oktober, yang memicu dana penggantian $400 juta dari Binance.

Sementara itu, Aptos menghadapi potensi tekanan jual meski harga telah pulih, karena penurunan volume perdagangan menunjukkan partisipasi pasar yang terbatas. Perkembangan ini menunjukkan dinamika pasar kripto yang terus berubah, di mana tantangan dan peluang terus berdampingan di tengah fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi.

Ethena (ENA) Rebound Setelah Ganti Rugi Binance

Menurut data dari Tokenomist.ai, lebih dari $705,8 juta token dijadwalkan akan dirilis pada November ini. Di antara pelepasan token terbesar yang akan datang adalah Ethena (ENA) dan Aptos (APT).

Kedua token tersebut kompak rebound seiring dengan pemulihan pasar kripto secara keseluruhan dari peristiwa likuidasi besar $1,7 miliar pada Selasa lalu.

Pelepasan token Ethena yang akan datang, senilai $57,56 juta, terjadi di tengah minat investor yang kembali setelah volatilitas hampir di sepanjang Oktober. Stablecoin USDe proyek tersebut sempat terlepas dari nilai tukarnya di Binance pada 10 Oktober selama lonjakan aktivitas pasar.

Peristiwa tersebut menyebabkan Ethena (ENA) turun lebih dari 20%, mencapai level terendah $0,34 sebelum Binance mengaku masalah tersebut dan mengumumkan ganti rugi senilai $400 juta bagi pengguna yang terdampak.

Respon cepat Binance membantu memulihkan kepercayaan pasar, mendorong harga Ethena (ENA) mencapai rekor tertinggi bulanan di $0,52. ENA telah naik 8% dalam 24 jam terakhir, seiring investor menyesuaikan posisi derivatif dan on-chain menjelang pelepasan token.

Pemulihan ini menunjukkan bahwa para trader memperkirakan tekanan jual jangka pendek yang terbatas, didukung oleh adopsi Ethena yang semakin luas di DeFi.

Dampingi Ethena (ENA), Aptos (APT) dan Linea (LINEA) Lepaskan Token Pekan Ini

Setelah Ethena, Aptos juga akan mencatatkan pelepasan token senilai $30,31 juta pekan ini, yang mewakili sekitar 1,6% dari pasokan yang beredar. Harga APT juga mengalami pemulihan 8% dalam 24 jam terakhir menurut data dari Coinmarketcap.

Ketahanan pasar Aptos tetap terjaga kendati investor semakin waspada terhadap pasokan baru yang masuk ke peredaran. Namun, volume perdagangan APT turun 25% dalam sehari, menunjukkan bahwa kenaikan harga didorong oleh sejumlah kecil investor yang melakukan transaksi besar, bukan dampak bullish secara luas di pasar.

Tanpa pemulihan likuiditas pasar, Aptos mungkin akan kesulitan untuk menyerap tekanan penurunan dari pembukaan pelepasan pasokan sebesar $30 juta yang akan datang.

Selain Aptos dan Ethena, Linea (LINEA) juga akan melepaskan token senilai $35,71 juta, sementara Solayer (LAYER) juga masuk dalam daftar pelepasan token terbesar minggu ini senilai $5,67 juta.

Bersama-sama, empat pelepasan terbesar ini menyumbang hampir sepertiga dari $705,8 juta likuiditas baru yang akan membanjiri pasar minggu ini.

Best Wallet (BEST) — Dompet Terbaik untuk Melacak dan Mengelola Pelepasan Token

Seiring dengan mendekatnya pelepasan token dalam skala besar, investor mencari proyek penyimpanan multi-rantai yang aman seperti Best Wallet untuk mengelola aset secara efisien. Dompet ini lebih dari sekedar alat untuk menyimpan aset digital, melainkan mendukung berbagai keperluan, mulai dari pembelian, penjualan, pertukaran, staking, dan pengelolaan portofolio.

Best Wallet telah meluncurkan token $BEST yang akan berperan sebagai token utilitas di dalam ekosistem mereka. Dengan sejumlah kasus penggunaan unik, presale $BEST telah diserbu oleh para investor cerdas.

Dompet wallet crypto ini juga dibekali dengan sejumlah fitur yang membuatnya menonjol di ceruk ini. Selain mendukung enam jaringan teratas, meliputi Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Chain, Base, dan Polygon, Best Wallet berencana mengintegrasikan lebih banyak blockchain di masa depan, bahkan mencapai 60+ blockchain teratas.

Best Wallet juga dilengkapi dengan fitur Upcoming Tokens, yang akan memberi pengguna akses paling awal ke proyek-proyek kripto baru potensial dan telah diverifikasi.

Dalam waktu yang relatif singkat, presale Best Wallet Token mampu menghasilkan aliran dana masuk lebih dari $16,8 juta atau sekitar Rp280 miliar (kurs 1 USD = Rp16.676). Perolehan besar tersebut menjadi bukti betapa antusiasnya investor kripto terhadap proyek berbasis Ethereum ini.

Token $BEST akan memberi banyak manfaat untuk pemegang, mulai dari potongan biaya transaksi, akses awal ke crypto presale terbaik, hingga imbalan staking yang lebih tinggi. Pemegang token juga akan mendapatkan hak tata kelola, yang dapat mereka gunakan untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan proyek.

Hak tata kelola tersebut akan memastikan keterlibatan komunitas yang tetap terjaga, sembari memastikan ekosistem Best Wallet tetap berjalan secara terdesentralisasi.

Presale Best Wallet Token Berakhir dalam 22 Hari

Saat ini presale Best Wallet Token (BEST) masih berlangsung, tetapi menurut situs web resminya, presale akan berakhir dalam 22 hari ke depan. Artinya, kesempatan untuk membeli token $BEST dengan harga diskon semakin menipis.

Harga token $BEST pada tahap presale saat ini adalah $0,025905 atau setara Rp431 per token. Harga tersebut masih jauh berada di bawah target harga listing yang ditetapkan oleh tim proyek ketika $BEST memulai perdagangan di bursa.

Dengan kata lain, potensi investor presale untuk mendapatkan keuntungan besar ketika $BEST listing di bursa terbuka lebar. Fitur staking dengan imbalan 78% APY juga akan membantu token menghadapi volatilitas tinggi yang biasanya terjadi di awal perdagangan publik.

Dengan adopsi kripto yang diprediksi meningkat signifikan, kebutuhan akan dompet kripto yang aman seperti Best Wallet akan turut meningkat. Hal inilah yang membuat sebagian analis kripto bahkan menyebut $BEST sebagai koin naik 1000x berikutnya.

Dapatkan token $BEST sekarang juga melalui situs web resminya. Baca panduan lengkap cara beli Best Wallet Token untuk memastikan pembelian token yang aman. Anda juga dapat mempelajari potensi jangka panjang $BEST dengan mengunjungi artikel kami mengenai prediksi harga Best Wallet Token.

