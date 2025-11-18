Key Notes

PEPE kembali mencatatkan penurunan tajam hingga 75% sejak awal tahun, dengan tekanan makin berat akibat sentimen negatif terhadap potensi penundaan pemangkasan suku bunga The Fed.

Pelemahan PEPE menembus support penting, membuka potensi penurunan tambahan hingga 30% jika tidak berhasil breakout dari tren bearish saat ini.

Di tengah kejatuhan PEPE, Pepenode mencuri perhatian investor lewat konsep mining virtual tanpa perangkat keras, serta sistem token deflasi yang mendorong permintaan pasar. .

Sinyal teknikal prediksi harga Pepe mulai memerah tajam. PEPE menjadi salah satu meme coin dengan performa terburuk di tahun 2025, menurun lebih dalam dibandingkan kompetitor besar lain. Sejak awal tahun, nilainya telah anjlok hingga 75%, dan dalam seminggu terakhir saja, token ini kehilangan 19% nilainya.

Sementara itu, Dogecoin dan Shiba Inu masih bertahan di posisi yang relatif stabil. Tekanan terhadap PEPE semakin berat setelah munculnya ketidakpastian soal pemangkasan suku bunga The Fed di bulan Desember. Hal ini memicu pelemahan sentimen risiko secara menyeluruh, dan PEPE jadi salah satu aset pertama yang ambruk di tengah tekanan pasar tersebut.

Sinyal Suku Bunga The Fed Tekan Pasar Meme Coin

Data dari survei FedWatch milik CME Group menunjukkan bahwa para analis telah mengubah prediksi mereka untuk rapat FOMC mendatang. Peluang pemangkasan suku bunga di bulan Desember sebelumnya mencapai 91%, namun kini turun drastis ke level 45%.

Perubahan ekspektasi pasar yang sangat tajam ini menjadi pemicu koreksi harga besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meme coin seperti PEPE langsung terimbas dan mengalami penurunan signifikan sebagai respons terhadap sentimen makro ini.

Prediksi Harga Pepe – PEPE Tembus Support Kunci, Potensi Penurunan Tambahan Hingga 30%

Tekanan jual terbaru telah menyeret PEPE di bawah zona support penting di $0.0000055 atau sekitar 0,092 rupiah. Pergerakan ini membentuk pola saluran menurun yang menjadi ciri khas tren bearish.

Secara teknikal, PEPE memang bisa saja mengalami pemantulan jangka pendek di batas bawah channel ini dalam beberapa hari ke depan. Namun agar tren positif benar-benar terbentuk, harga perlu kembali menembus zona ungu yang ditandai di grafik.

Jika gagal, target penurunan berikutnya berada di level $0.0000035 atau sekitar 0,058 rupiah, yang berarti risiko downside tambahan sebesar 29,8%.

Indikator RSI saat ini berada di level 32, mendekati zona oversold. Hal ini memang membuka peluang rebound. Meski begitu, momentum bearish masih sangat kuat, dan hanya breakout meyakinkan di atas $0.0000050 (0,083 rupiah) yang dapat membuka ruang untuk pembalikan tren.

Di tengah pelemahan PEPE, muncul proyek baru bernama Pepenode ($PEPENODE) yang justru menarik perhatian investor dengan pendekatan berbeda dalam dunia meme coin. Presale-nya menunjukkan minat yang luar biasa tinggi dari komunitas crypto global.

Pepenode ($PEPENODE) Hadirkan Inovasi Mining Meme Coin Tanpa Perangkat Keras

Konsep mining dalam dunia crypto identik dengan perangkat mahal dan kompleksitas teknis. Pepenode ($PEPENODE) mengubah paradigma ini secara menyeluruh lewat pendekatan mine-to-earn (M2E) berbasis virtual rig yang bisa langsung digunakan tanpa perangkat fisik.

Melalui platform ini, pengguna dapat membangun rig mining mereka sendiri, naik peringkat dalam leaderboard, serta bersaing untuk mendapatkan airdrop dari proyek koin micin lain seperti Bonk ($BONK) dan Fartcoin ($FARTCOIN).

Elemen permainan yang ringan tapi kompetitif ini menjadikan Pepenode bukan hanya sekadar proyek investasi, tetapi juga pengalaman komunitas yang interaktif.

Model ekonominya juga dirancang agar pasokan token tetap ketat. Hingga 70% dari $PEPENODE yang digunakan untuk upgrade rig langsung dibakar secara otomatis, mengurangi suplai setiap kali pengguna melakukan peningkatan.

Mekanisme ini menciptakan kelangkaan yang terukur, sekaligus mendorong permintaan dari waktu ke waktu.

Sejak presale crypto ini dimulai, antusiasme investor langsung melonjak. Dalam beberapa minggu saja, Pepenode telah berhasil mengumpulkan lebih dari $2,1 juta atau sekitar 35 miliar rupiah.

Lonjakan ini menegaskan bahwa pasar masih terbuka untuk proyek meme coin yang menawarkan inovasi nyata dan utilitas yang terukur.

Untuk membeli $PEPENODE sebelum kenaikan harga berikutnya, Anda cukup mengunjungi situs resmi Pepenode dan menghubungkan wallet crypto Anda, seperti Best Wallet. P

embelian bisa dilakukan dengan cara swap menggunakan crypto yang sudah dimiliki atau langsung menggunakan kartu debit dan kredit bagi pengguna baru.

Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara beli Pepenode serta prediksi harga Pepenode ke depan, kunjungi laman resmi mereka dan pastikan mengikuti akun resmi di X (Twitter) serta bergabung dalam komunitas Telegram mereka.

Pepenode bisa menjadi babak baru dalam dunia mining meme coin yang lebih ramah pengguna dan terjangkau, sehingga koin ini layak untuk dipertimbangkan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.