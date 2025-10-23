Key Notes

Beberapa minggu terakhir menjadi masa sulit bagi XRP ($XRP) setelah harga token turun tajam akibat pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap impor dari China. Setelah sempat bertahan di kisaran $3 sepanjang 2025, kini XRP diperdagangkan di sekitar $2.40 atau sekitar Rp39.967.

Namun ada katalis besar yang bisa mengubah arah pergerakan harga. Persetujuan ETF XRP yang tengah dinanti diyakini mampu mendorong token ini ke level tertinggi baru tahun depan. Sementara itu, proyek lain seperti Best Wallet Token ($BEST) juga mulai mencuri perhatian pasar dengan target ambisius untuk mendominasi segmen crypto wallet global pada tahun 2026.

Gemini AI Prediksi XRP Bisa Capai $5 di 2026

US Securities and Exchange Commission (SEC) menerima sejumlah aplikasi ETF untuk XRP sepanjang tahun ini, dengan keputusan penting yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun, ketidakpastian akibat potensi shutdown pemerintahan AS membuat proses persetujuan mengalami penundaan, yang turut menekan harga XRP bersamaan dengan pelemahan pasar crypto secara keseluruhan.

Menurut proyeksi dari Gemini AI Assistant, persetujuan ETF XRP akan berdampak positif pada harga, dengan potensi kenaikan ke kisaran $2.50–$3 dalam waktu dekat, dan mencapai $4 pada awal 2026. Selain faktor ETF, adopsi institusional juga diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan XRP di masa depan.

Salah satu pihak yang mendorong adopsi institusional tersebut adalah SBI Holdings, perusahaan keuangan asal Jepang yang telah menginvestasikan $200 juta atau sekitar Rp3,33 triliun ke Evernorth, anak perusahaan Ripple yang berfokus pada pengelolaan treasury korporat berbasis XRP.

Evernorth juga berencana memperluas layanan ke sektor DeFi dan institutional lending, yang dapat memperkuat ekosistem XRP secara menyeluruh. Jika faktor ETF, adopsi institusi, dan ekspansi ekosistem ini berjalan bersamaan, maka XRP berpotensi tidak hanya menembus level $3, tetapi juga mencetak all-time high (ATH) baru di siklus berikutnya.

Best Wallet Token: Siap Menjadi Pemimpin Crypto Wallet Tahun 2026

Tidak hanya XRP yang bersiap untuk 2026. Best Wallet Token ($BEST) juga tengah membangun fondasi kuat untuk menjadi salah satu pemain utama di industri crypto wallet.

Aplikasi Best Wallet dikenal sebagai hot wallet non-custodial yang mengutamakan keamanan, kemudahan akses, dan fleksibilitas. Pengguna dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan berbagai aset crypto secara langsung melalui antarmuka yang intuitif.

Keamanan tetap menjadi prioritas, karena hanya pengguna yang memiliki akses penuh terhadap private key miliknya, memastikan kontrol total atas aset. Tersedia di iOS dan Android, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan oleh pemula.

Proses pembuatan wallet crypto ini bisa diselesaikan dalam hitungan menit, menjadikannya salah satu solusi paling ramah pengguna di pasar crypto. Selain fungsi dasar, kepemilikan token $BEST juga memberikan keuntungan eksklusif seperti potongan biaya transaksi, hak suara (governance rights), dan akses lebih awal ke berbagai crypto presale melalui Best Wallet Launchpad.

Potensi Keuntungan dari $BEST: Staking hingga 79% dan Harga Masih Murah

Harga Best Wallet Token saat ini berada di $0.025835 per token. Meski tergolong murah, token ini sudah memiliki ekosistem yang berkembang dan basis pengguna yang luas. Pemegang token juga dapat melakukan staking untuk memperoleh imbal hasil hingga 79% per tahun, menjadikannya salah satu opsi yield menarik di segmen wallet utility token.

Minat investor terhadap proyek ini meningkat pesat sejak peluncuran presale. Hingga kini, Best Wallet Token telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $16,6 juta atau sekitar Rp276,4 miliar. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa proyek ini mendapat perhatian besar dari komunitas dan investor institusional.

Kabar baiknya, harga $BEST akan mengalami kenaikan dalam dua hari mendatang. Bagi investor yang ingin masuk di harga dasar, periode ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli token di level terendah sebelum presale tahap berikutnya dimulai.

Cara Beli Best Wallet Token dan Informasi Komunitas Resmi

Bagi yang tertarik berpartisipasi dalam presale, proses pembelian $BEST dapat dilakukan melalui wallet populer seperti MetaMask atau Best Wallet secara langsung dari situs resmi proyek. Pembelian dilakukan dengan sistem aman dan transparan, memberikan kenyamanan bagi pengguna baru maupun berpengalaman.

Untuk mengikuti perkembangan terbaru, Anda bisa bergabung di komunitas resmi X (Twitter) dan Telegram Best Wallet, di mana tim proyek secara rutin membagikan pembaruan mengenai roadmap, listing exchange, dan kemitraan strategis.

Sebelum membeli, pembaca disarankan untuk membaca whitepaper resmi serta memahami roadmap proyek agar dapat menilai potensi jangka panjangnya. Artikel lengkap tentang prediksi harga Best Wallet Token dan cara beli Best Wallet Token juga tersedia di situs mitra resmi bagi investor yang ingin melakukan riset lebih mendalam.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.