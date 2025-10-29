Key Notes

XRP naik 9,45% ke $2,69 dan mencatat open interest derivatif $4,5 miliar atau sekitar 75 triliun rupiah menjelang keputusan pemangkasan suku bunga The Fed.

Pemangkasan suku bunga diperkirakan mendorong arus modal ke crypto, membuka peluang XRP menembus level $3 jika sentimen bullish berlanjut.

Best Wallet Token ($BEST) mencuri perhatian dengan presale senilai $16,7 juta dan potensi harga naik hingga $0,82 di tahun 2030. .

XRP ($XRP) mencuri perhatian sebagai salah satu altcoin berkinerja terbaik dalam seminggu terakhir. Saat Bitcoin ($BTC) mencatat kenaikan 5% dan Ethereum ($ETH) hanya tumbuh 4,5%, XRP justru melonjak hingga 9,45%. Dalam situasi pasar yang baru saja pulih dari aksi jual besar, performa ini cukup mengejutkan.

Kenaikan tersebut bahkan sempat mendorong harga XRP menyentuh $2,69. Meski terjadi sedikit penurunan setelahnya, tren positif ini membuka ruang spekulasi baru, terlebih dengan keputusan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve yang semakin mendekat.

Potensi breakout pun mulai dibicarakan luas, tidak hanya untuk XRP tetapi juga altcoin lain seperti Best Wallet Token ($BEST).

Lonjakan Harga XRP dan Analisis Sentimen Pasar

Lonjakan harga XRP didukung peningkatan volume transaksi baik di pasar spot maupun derivatif. Open interest (OI) pada kontrak derivatif XRP saat ini telah menembus $4,5 miliar atau sekitar Rp75 triliun.

Angka ini menandakan peningkatan eksposur investor terhadap XRP, namun belum tentu berarti tren bullish akan bertahan.

Beberapa indikator teknikal justru menunjukkan bahwa momentum ini mulai kehilangan tenaga. Funding rate berbobot OI turun, mengindikasikan tekanan beli mulai berkurang.

RSI (Relative Strength Index) XRP berada di kisaran 51, cukup netral, dan harga juga bergerak sedikit di bawah EMA 50 hari pada level $2,6852.

Posisi short pun mulai meningkat, mengantisipasi kemungkinan penurunan ke area support penting di $2,18. Artinya, sentimen masih cukup campuran meski harga mengalami lonjakan.

Namun katalis eksternal seperti keputusan FOMC dan pembicaraan dagang antara AS dan China bisa menjadi penentu arah berikutnya. Jika The Fed benar-benar memangkas suku bunga pada 29 Oktober, arus modal ke aset berisiko seperti crypto bisa kembali meningkat.

Faktor Makro dan Potensi XRP Menuju $3

Pemangkasan suku bunga secara historis mendorong investor mencari imbal hasil lebih tinggi dari aset non-tradisional, termasuk crypto. Dalam konteks ini, XRP memiliki keunggulan sebagai token utilitas untuk remitansi lintas negara dan menjadi salah satu pemain lama dengan volume transaksi besar.

Jika arus modal kembali mengalir ke pasar, XRP berpotensi menuju level psikologis $3. Namun jalan menuju level tersebut tidak akan mulus. Resistance teknikal kuat berada di zona $2,85.

Dibutuhkan katalis kuat agar harga mampu menembus batas tersebut. Salah satu faktor pendukung bisa berasal dari peningkatan aktivitas institusi, mirip dengan apa yang terjadi saat BlackRock meluncurkan produk ETF crypto.

Momentum yang sama bisa kembali terjadi, terutama jika The Fed membuka ruang untuk pelonggaran moneter lebih lanjut menjelang akhir tahun.

Best Wallet Token ($BEST) Naik Daun di Tengah Pasar Lesu

Saat sebagian besar altcoin kesulitan mencetak performa positif, Best Wallet Token ($BEST) justru tampil mengesankan. Presale token ini telah mengumpulkan $16,7 juta atau sekitar Rp278,8 miliar, mencerminkan minat tinggi dari investor ritel maupun whale.

Salah satu transaksi terbesar tercatat sebesar $33.160 atau sekitar Rp552 juta hanya dalam beberapa jam terakhir. Best Wallet dikenal sebagai aplikasi non-custodial yang mendukung lebih dari 60 jaringan blockchain.

Fitur seperti cross-chain swap, akses eksklusif ke presale token, kartu belanja crypto, serta staking reward tinggi menjadikan proyek ini lebih dari sekadar wallet biasa. Token $BEST berperan sebagai bahan bakar utama dalam ekosistem tersebut.

Bagi investor awal, staking APY hingga 79% ditambah harga presale $0,025865 menjadi daya tarik utama. Berdasarkan prediksi harga $BEST, token ini bisa naik ke $0,62 pada tahun depan dan menyentuh $0,82 di 2030. Angka ini mewakili potensi profit jangka panjang yang sulit diabaikan.

Mengapa $BEST Layak Masuk Watchlist Investor Altcoin?

Token $BEST bukan hanya sekadar presale biasa. Proyek ini memiliki roadmap jelas dengan target merebut 40% pangsa pasar wallet crypto global pada tahun 2026. Strategi pertumbuhannya menyasar pada adopsi retail melalui fitur-fitur yang langsung menyentuh kebutuhan pengguna sehari-hari.

Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan didukung teknologi Fireblocks MPC, keamanan aset pengguna tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pengguna yang memegang $BEST juga mendapatkan hak voting dalam pengembangan ekosistem, insentif biaya transaksi lebih rendah, dan peluang mengikuti launchpad eksklusif.

Bagi investor yang mencari alternatif selain XRP atau BTC, $BEST menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih agresif namun tetap berbasis fundamental kuat. Banyak pihak menilai bahwa ini adalah salah satu altcoin dengan potensi adopsi tertinggi di sektor Web3 retail.

Cara Bergabung dan Informasi Komunitas $BEST

Bagi Anda yang tertarik bergabung di ekosistem ini, cara beli Best Wallet Token bisa dimulai dengan mengunjungi laman resmi presale proyek. Proses pembeliannya cukup sederhana dan mendukung berbagai jaringan, termasuk Ethereum, BNB Chain, dan Polygon.

Komunitas $BEST juga aktif di media sosial. Anda bisa mengikuti akun X (Twitter) resmi mereka untuk mendapatkan update terbaru, serta bergabung di Telegram untuk diskusi langsung dengan tim pengembang dan investor lainnya.

Berdasarkan ulasan yang terus positif di Google Play dan App Store, serta roadmap yang agresif namun realistis, banyak analis menempatkan proyek ini dalam daftar coin baru dengan potensi eksplosif di siklus crypto berikutnya.

Lihat informasi selengkapnya di situs resmi Best Wallet dan ikuti terus prediksi harga Best Wallet Token di berbagai kanal resmi mereka.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.