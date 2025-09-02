Harga XRP masih belum mampu kembali ke atas level Rp49.000 (sekitar $3.00), meskipun aset digital ini dikenal sebagai salah satu yang paling stabil di pasar crypto saat ini. Beberapa analis teknikal mencatat bahwa grafik XRP menunjukkan pola pemulihan dari formasi Falling Wedge, yang secara historis mengindikasikan potensi breakout ke arah atas.

Namun di sisi lain, ruang gerak harga XRP dinilai mulai terbatas. Hal ini membuat sebagian investor mulai mengalihkan perhatian ke altcoin pendatang baru yang tengah naik daun seperti Snorter Token ($SNORT), yang saat ini sedang dalam fase presale dan dipandang sebagai salah satu meme coin paling menjanjikan.

Harga XRP Masih Tertahan di Bawah $3 (Rp49.000), Potensi Pertumbuhan Dianggap Terbatas

Berdasarkan data pasar terbaru, harga XRP bergerak dalam kisaran sempit antara Rp45.640 dan Rp46.258 ($2.79–$2.83). Level resistance berada di sekitar Rp47.395 ($2.90), sementara support bertahan di Rp44.126 ($2.70). Jika XRP mampu menembus resistance tersebut, maka potensi untuk kembali ke Rp49.029 ($3.00) masih terbuka. Namun sejumlah analis menilai bahwa peluang untuk reli besar selanjutnya sudah mulai mengecil.

Walau XRP tetap menunjukkan ketahanan dari sisi fundamental dan likuiditas pasar, peluang untuk menghasilkan keuntungan berlipat ganda tampak semakin kecil. Hal ini mendorong investor ritel dan komunitas crypto muda untuk mencari peluang lain—terutama pada proyek presale yang masih berada di fase valuasi awal seperti Snorter Token.

Snorter Token – Altcoin Baru dengan Harga Rp1.684 dan Potensi Kenaikan 200x

Snorter Token ($SNORT) merupakan token utama dari ekosistem Snorter Bot, yaitu platform AI Trading Bot berbasis Telegram yang dibangun di atas jaringan Solana. Proyek ini menarik perhatian karena menggabungkan karakteristik meme coin yang viral dengan fungsionalitas nyata yang memberikan nilai jangka panjang. Fitur-fiturnya termasuk:

Pengurangan biaya trading secara signifikan

Program staking dengan imbal hasil (APY) hingga 126%

Mekanisme voting untuk partisipasi dalam tata kelola ekosistem

Akses eksklusif ke fitur premium

Secara teknologi, Snorter Bot memanfaatkan Private RPC Nodes di jaringan Solana untuk mengeksekusi transaksi dalam hitungan milidetik. Sistem ini juga dibekali dengan fitur anti rug pull detection dengan tingkat akurasi lebih dari 85%, serta proteksi terhadap MEV attacks.

Kombinasi infrastruktur ini menjadikan Snorter Token salah satu proyek paling solid di antara altcoin generasi baru dan menjadikannya kandidat kuat dalam daftar crypto terbaik untuk investasi tahun 2025.

Informasi Lengkap Tentang Presale dan Tokenomics

Presale Snorter Token dimulai sejak 28 Mei 2025 dengan harga awal Rp1.528 ($0.0935). Total presale dibagi menjadi 60 tahap dengan harga final akan ditutup di Rp1.720 ($0.1053). Saat ini, proyek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp58,835,000,000 ($3.6 juta) dari penjualan lebih dari 819 juta token SNORT.

Detail penting seputar Snorter Token:

Simbol Token : $SNORT

: $SNORT Total Suplai : 500 juta token (tanpa pencetakan tambahan)

: 500 juta token (tanpa pencetakan tambahan) Blockchain : Solana (dengan rencana ekspansi ke Multi-Chain seperti Ethereum, BNB, dan Polygon)

: Solana (dengan rencana ekspansi ke Multi-Chain seperti Ethereum, BNB, dan Polygon) Biaya Transaksi : Pemegang token mendapatkan potongan biaya khusus sebesar 0.85%

: Pemegang token mendapatkan potongan biaya khusus sebesar 0.85% Staking Rewards: Hingga 126% APY

Dengan jumlah pasokan yang tetap dan struktur tokenomics yang transparan, proyek ini dirancang untuk menciptakan efek kelangkaan dan memacu pertumbuhan harga dalam jangka panjang.

Tertarik Beli SNORT? Begini Cara Mudahnya!

Bagi Anda yang sudah yakin dengan potensi Snorter Token dan ingin segera ikut presale, ada panduan praktis yang bisa langsung diikuti. Jangan lewatkan kesempatan ini karena harga SNORT akan terus naik seiring setiap tahap presale. Proyek ini dirancang dengan supply terbatas dan sistem staking yang menarik. Anda bisa mulai hanya dengan beberapa langkah mudah melalui dompet crypto pilihanmu. Peluang seperti ini jarang datang dua kali. Pelajari selengkapnya di cara membeli Snorter Token secara lengkap di sini.

Apakah SNORT Bisa Naik 200x? Cek Prediksi Lengkapnya!

Masih ragu apakah SNORT bisa jadi altcoin terbaik tahun ini? Beberapa analis melihat potensi teknikal dan fundamental Snorter Token sebagai salah satu yang paling kuat di pasar meme coin berbasis teknologi. Dengan roadmap jelas dan adopsi nyata di komunitas Telegram, prediksi harga SNORT cukup menjanjikan. Presale yang sedang berlangsung bisa menjadi entry point terbaik bagi investor awal. Jangan sampai ketinggalan momentum besar ini. Cek prediksi lengkapnya di artikel prediksi harga Snorter Token ini.

Snorter Token Bisa Jadi Solusi di Tengah Lesunya XRP

XRP masih gagal menembus level psikologis Rp49.000, menandakan momentum bullish yang mulai kehilangan tenaga. Padahal secara historis, formasi Falling Wedge memberi sinyal breakout, namun realitanya volatilitas harga tetap terbatas.

Situasi ini membuat investor mulai mencari alternatif lain dengan peluang keuntungan yang lebih besar. Snorter Token muncul sebagai salah satu proyek yang mendapat perhatian berkat kombinasi fungsi utilitas dan viralitas sebagai meme coin.

Dengan harga presale saat ini di Rp1.684 dan potensi kenaikan hingga 200x, banyak investor melihat SNORT sebagai pilihan cerdas untuk diversifikasi portofolio mereka. Apalagi platform ini menawarkan staking reward hingga 126% APY dan perlindungan teknologi anti rug pull.

Momentum presale yang telah mengumpulkan Rp58 miliar lebih menunjukkan antusiasme pasar yang kuat. Jangan sampai ketinggalan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan SNORT sebelum harga naik ke fase berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.