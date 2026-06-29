Aave a $3.500: Standard Chartered vede un forte rialzo

Il token Aave scambiava vicino ai 70 dollari quando Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, ha avviato la copertura il 25 giugno 2026, fissando un obiettivo di prezzo per la fine del 2030 a 3.500 dollari.

Il token del principale protocollo DeFi è cresciuto di circa il 25% da quel giorno della scorsa settimana, attestandosi a 92 dollari con un rialzo del +4,2% nella giornata odierna, risultando una delle poche monete a grande capitalizzazione in territorio positivo in questo lunedì.

Questo traguardo segnerebbe un rendimento di circa 50 volte che, secondo Kendrick, porterebbe l’asset a sovraperformare sia Bitcoin che Ethereum nello stesso arco temporale. AAVE è salito di circa il 15% nel giorno in cui è stata pubblicata la nota, secondo quanto riportato dalla copertura di Binance Square sull’avvio dell’analisi.

Non si tratta di una semplice previsione rialzista sui prezzi. È una tesi strutturale secondo cui il lending nella finanza decentralizzata (DeFi) sta entrando in una fase in cui i flussi di capitale istituzionale e gli asset del mondo reale tokenizzati (RWA) convergono su protocolli che già controllano la maggior parte del credito on-chain.

🔴 Standard Chartered targets Aave at $3,500 by 2030, implying 50x gain



Geoff Kendrick, head of digital assets research at Standard Chartered, initiated coverage of the Aave lending protocol with a price target of $3,500 by end-2030, up from current levels near $70.

Kendrick… pic.twitter.com/T0327sVE00 — NewsTongue (@NewsTongueX) June 24, 2026

Previsione prezzo Aave: la tesi del lending DeFi dietro il target

Il percorso anno per anno tracciato da Kendrick prevede che il token raggiunga i 180 dollari a fine 2026, 600 dollari a fine 2027, 1.200 dollari a fine 2028, 2.200 dollari a fine 2029 e infine 3.500 dollari entro il 2030.

Il framework si basa su tre cambiamenti macroeconomici previsti: la crescita di 37 volte degli asset tokenizzati distribuiti nella DeFi fino a 2,7 trilioni di dollari entro il 2030, l’espansione dell’offerta di stablecoin a 2 trilioni di dollari e l’aumento della tokenizzazione RWA dal 3,5% circa al 30% dell’attività DeFi totale.

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Kendrick ha descritto Aave come “una banca on-chain che opera senza dipendenti, tempi di inattività o processi decisionali discrezionali”, una caratterizzazione che ancora la logica di valutazione alla posizione strutturale di Aave piuttosto che al semplice slancio del token.

Al momento dell’analisi, Aave deteneva il 61,5% dei prestiti DeFi attivi e il 52,4% del valore totale bloccato (TVL) tra i protocolli di lending decentralizzati, secondo i dati citati nella nota di Standard Chartered.

Boston Consulting Group ha separatamente previsto 16 trilioni di dollari in asset illiquidi tokenizzati entro il 2030, una cifra che contestualizza la stima specifica di Kendrick per la DeFi.

La richiesta di JPMorgan per un secondo fondo tokenizzato su Ethereum illustra come i flussi istituzionali RWA stiano già testando le infrastrutture di collaterale on-chain del tipo fornito da Aave.

Update on $AAVE 👇 It's been the standout of this bounce — up 25% in the past week and over 60% off its lows, back at 92 after getting crushed from 400. AAVE led Friday's rebound. That's real strength. But two things keep us honest. One, the weekly is still a downtrend: the… pic.twitter.com/pqn3ORQbQK — Sam Mti (@MTI_Trading) June 29, 2026

L’exploit di KelpDAO: un minimo ciclico o una rottura strutturale?

L’avvio della copertura è avvenuto circa due mesi dopo l’exploit di KelpDAO dell’aprile 2026, in cui il bridge rsETH di KelpDAO è crollato, consentendo agli aggressori di coniare circa 290 milioni di dollari in token, successivamente utilizzati come collaterale su Aave per prendere in prestito asset legittimi.

L’esposizione di Aave ha raggiunto una stima di 230 milioni di dollari in perdite potenziali; i depositi totali sul protocollo sono scesi da 44 a 23 miliardi di dollari, e la sua quota di depositi nel lending DeFi è passata dal 59% al 38% circa.

Fondamentalmente, i contratti core di Aave non sono stati compromessi. La vulnerabilità risiedeva nel bridge di KelpDAO, non nella logica del protocollo Aave. Questo schema – un bridge o un livello wrapper che fallisce mentre il mercato monetario sottostante rimane intatto – è diventato un vettore di rischio ricorrente nella DeFi, come documentato da più ampi casi studio sugli exploit DeFi.

Un trader pseudonimo citato nella copertura di Forbes ha avvertito che l’incidente ha esposto “la fragilità dell’intero sistema”, una reazione che cattura la sensibilità del mercato alle dipendenze dello stack degli smart contract, anche quando il protocollo primario non viene violato direttamente.

Kendrick ha inquadrato l’exploit come un minimo ciclico e un punto di ingresso piuttosto che un danno strutturale, notando che gli asset stavano tornando nel protocollo e che il TVL si era stabilizzato sopra i 20 miliardi di dollari. L’attuale TVL è di 12,4 miliardi di dollari, secondo la nota di Standard Chartered, in calo rispetto al massimo storico di 75 miliardi raggiunto alla fine del 2025.

Aave gestisce un Safety Module in cui gli staker di AAVE possono subire uno slashing per ricapitalizzare il sistema in scenari di deficit, un meccanismo su cui è costruita l’architettura di sicurezza di Aave, che include audit di Trail of Bits e OpenZeppelin.

ZachXBT just traced the stolen funds from the massive Kelp DAO hack and the Humanity Protocol attack merging.



In April, Kelp DAO suffered one of the largest heists of 2026, with roughly $292-294 million drained in minutes.



The attack wiped out hundreds of millions in TVL and… pic.twitter.com/yT92RmKFkW — Blockzeit (@BlockzeitE) June 27, 2026

Il percorso rialzista, i rischi e il ruolo di Bitcoin

Affinché il target di 3.500 dollari per Aave si realizzi, le condizioni di conferma sono specifiche: la tokenizzazione RWA deve scalare verso la quota DeFi del 30% prevista da Kendrick, l’offerta di stablecoin deve avvicinarsi alla proiezione di 2 trilioni di dollari, e Aave deve difendere la sua quota di mercato nel lending contro i concorrenti, mentre le nuove implementazioni su chain e gli aggiornamenti di Aave V3 estendono la portata del protocollo.

L’ipotesi di invalidazione si concentra su azioni normative contro il lending DeFi negli Stati Uniti o nell’UE, un rischio persistente legato agli smart contract che potrebbe erodere la fiducia dei depositanti, o il fallimento della tokenizzazione RWA nel trovare canali DeFi alla scala prevista. Comprendere come funzionano i prestiti garantiti da criptovalute chiarisce perché la qualità del collaterale e la sicurezza del protocollo siano le variabili fondamentali, non lo slancio del prezzo del token.

Kendrick prevede inoltre che Bitcoin raggiunga i 100.000 dollari entro la fine del 2026 ed Ethereum torni a 4.000 dollari, entrambi visti come recuperi da un mercato che ha visto Bitcoin scendere di oltre il 50% dal suo massimo storico di ottobre 2025.

La sua tabella di marcia più ampia per il 2030 punta a Bitcoin a 500.000 dollari ed Ethereum a 40.000 dollari, ma afferma esplicitamente che AAVE sovraperformerà entrambi in termini percentuali fino alla fine del 2030. “Il momento per i protocolli di finanza decentralizzata di catturare una gran parte della catena del valore degli asset digitali è arrivato”, ha dichiarato Kendrick. “È qui che verrà creata la prossima ricchezza generazionale”.