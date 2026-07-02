Binance News: Bstocks supera $1 miliardo in soli 30 giorni

Nelle ultime Binance news di oggi, la piattaforma di equity tokenizzata dell’exchange, Bstocks, lanciata il 1° giugno 2026, ha superato il miliardo di dollari in asset under management (AUM) nei suoi primi 30 giorni di attività. Il servizio ha registrato un volume di trading cumulativo di 3 miliardi di dollari e afflussi medi giornalieri pari a 42 milioni di dollari.

Contemporaneamente, l’exchange ha annunciato il 30 giugno che la banca crypto con statuto federale Anchorage Digital è entrata a far parte del suo network Triparty Banking. Si tratta della prima integrazione della piattaforma di regolamento istituzionale Atlas di Anchorage con un exchange di criptovalute.

Questo traguardo non rappresenta solo il successo del lancio di un prodotto, ma dimostra come le azioni tokenizzate stiano passando da esperimento di nicchia a classe di asset strutturalmente significativa. Il volume mensile di questa singola piattaforma ha già superato i dati settimanali di attori consolidati come Backed Finance e Ondo Finance, i cui volumi settimanali combinati si sono attestati tra i 35 e i 40 milioni di dollari nello stesso periodo.

Now more than $1 BILLION worth of stocks on Binance.



According to data from @MSBIntel, the total AUM of stocks on the @Binance platform has reached $1 billion for the first time.



The milestone follows the successful launch of 'bStocks' in early June, but is also set against a… pic.twitter.com/eJiXJ4gy8e — BSCN (@BSCNews) July 2, 2026

Binance News: Bstocks – Struttura, demografia e segnali dal mercato RWA

Bstocks offre agli utenti idonei non residenti negli Stati Uniti l’accesso a oltre 7.000 azioni ed ETF quotati negli USA, consentendo l’acquisto di quote frazionate a partire da 5 dollari in stablecoin. La piattaforma si avvale di Nest Trading, un broker con licenza ADGM, e di Alpaca Securities, un broker di compensazione statunitense.

Il sistema utilizza token BEP-20 emessi sulla BNB Chain tramite BTech Holdings, operando sotto un prospetto della Financial Services Regulatory Authority. Questi token rappresentano un’esposizione economica ma non conferiscono diritti di voto o dividendi.

I dati demografici rivelano che il 73% dei nuovi utenti proviene dai mercati emergenti; il 40% delle operazioni ha un valore inferiore a 100 dollari e il 35% del volume di trading deriva dalle azioni frazionate.

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A livello globale, solo l’11% degli adulti possiede un conto di intermediazione, il che evidenzia un divario significativo nella partecipazione azionaria. Shunyet Jan, Head of Spot and Derivatives di Binance, ha sottolineato la forte domanda da parte di gruppi sottoserviti, inclusi i giovani e i piccoli trader.

I titoli tecnologici costituiscono il 71% delle posizioni azionarie su Bstocks, generando un volume di trading 23 volte superiore rispetto ad altri settori, con i semiconduttori che da soli rappresentano il 48%. Binance prevede di raggiungere i 10 miliardi di dollari di asset gestiti entro la fine del 2026.

Il mercato totale degli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati è cresciuto notevolmente, indicando una tendenza più ampia verso la rappresentazione on-chain degli asset, come dimostrato dai dati di Chainlink sulle azioni APAC di grandi aziende come Samsung e Toyota.

$5.6M → $100M in 15 days.



First 2 weeks of bStocks on @Binance. — Richard Teng (@_RichardTeng) July 2, 2026

Integrazione Anchorage Digital: Mercato istituzionale e rete Triparty

Binance ha integrato Anchorage Digital nella sua rete Triparty Banking, trasformando il modo in cui i clienti istituzionali gestiscono garanzie e custodia. Ora, le istituzioni idonee possono utilizzare gli asset in custodia qualificata presso Anchorage Digital Bank.

Anchorage Digital Bank è la prima banca crypto con licenza federale negli Stati Uniti a fungere da collaterale per le posizioni di trading su Binance. Tale garanzia può includere cripto-asset, depositi in dollari USA e asset del mondo reale tokenizzati.

Il CEO di Binance, Richard Teng, ha dichiarato che il trading istituzionale di criptovalute si sta muovendo verso una struttura simile a quella della finanza tradizionale, con separazione tra custodia ed esecuzione. Nathan McCauley, CEO di Anchorage Digital, ha evidenziato che questa integrazione permette alle istituzioni di accedere alla liquidità dell’exchange mantenendo i propri asset al sicuro.

Binance offrirà servizi Triparty istituzionali a zero commissioni fino al 31 dicembre 2026, con una struttura di prezzi a scaglioni che entrerà in vigore nel 2027. L’exchange ha inoltre precisato di non accettare né servire utenti residenti negli Stati Uniti.

Implicazioni competitive e il trend del regolamento off-exchange

In altre Binance news di oggi, l’accordo tra Binance e Anchorage rappresenta una delle tre principali integrazioni di regolamento off-exchange nella prima metà del 2026, insieme alla partnership di BitMEX con Zodia Custody e all’integrazione di Bitget con Fireblocks. Anche KuCoin Institutional ha ampliato il proprio modello di custodia integrando la piattaforma MirrorX di Ceffu per consentire cicli di regolamento off-chain più rapidi.

Questo cambiamento indica che l’adozione istituzionale delle criptovalute dipende ormai dalla parità di struttura di mercato con il prime brokerage tradizionale, piuttosto che dalla sola liquidità o disponibilità di asset. Anchorage Digital, valutata 4,2 miliardi di dollari e sostenuta da investitori come Andreessen Horowitz e Goldman Sachs, vanta credenziali regolatorie di rilievo.

La sua filiale di Singapore possiede una licenza della Monetary Authority of Singapore, mentre la sede di New York detiene una BitLicense. Lo status normativo dei partner di custodia è fondamentale per i clienti istituzionali, specialmente alla luce dell’evoluzione dei quadri legali come il CLARITY Act. Gli exchange che dimostrano la segregazione dei beni attraverso controparti regolamentate potrebbero rafforzare la propria posizione nei dialoghi con i regolatori, andando oltre il semplice lancio di nuovi prodotti.