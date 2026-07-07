CLARITY Act 2026: il futuro della regolamentazione crypto al Senato

Il Digital Asset Market Clarity Act, H.R. 3633, meglio conosciuto come CLARITY Act, è rimasto fermo al Calendario n. 423 del Senato mentre l’America celebrava il suo 250° compleanno il 4 luglio 2026. Senza alcun voto programmato in aula né mozioni di chiusura (cloture) depositate, tre dispute interconnesse continuano a bloccare i voti democratici necessari — tra i sette e i nove — per superare la soglia dell’ostruzionismo di 60 voti prevista dalla Regola XXII del Senato. L’obiettivo informale della Casa Bianca per la firma è passato inosservato, senza alcuna cerimonia.

Il Senato riprenderà i lavori il 13 luglio, lasciando circa tre settimane utili prima della pausa estiva di agosto. Questa finestra temporale è stata identificata dagli analisti di Wall Street e Washington come l’ultimo passaggio realistico per l’approvazione della crypto regulation 2026.

Non si tratta semplicemente di una scadenza mancata, ma di un problema strutturale di aritmetica parlamentare: i Repubblicani detengono 53 seggi, ma i senatori Josh Hawley e Rand Paul dovrebbero votare contro per ragioni di merito. Sul fronte opposto, solo due democratici, Ruben Gallego dell’Arizona e Angela Alsobrooks del Maryland, hanno votato a favore del disegno di legge, entrambi però ponendo condizioni specifiche per il loro sostegno in aula.

🚨 THE CLARITY ACT JUST MISSED ITS DEADLINE



It was supposed to become law by July 4. It did not happen



Aug 7 is now the real deadline. That is the last day the Senate is in session before summer recess and midterm campaign season take over the calendar.



Miss that date and this… pic.twitter.com/md2BRzq8TI — Budhil Vyas (@BudhilVyas) July 6, 2026

Brian Gardner, capo stratega delle politiche di Washington presso Stifel, ha scritto che il disegno di legge “probabilmente deve superare il Senato entro la fine di luglio” e che mancare la pausa di agosto causerebbe un “deterioramento materiale” delle sue prospettive. Beacon Policy Advisors è stata ancora più netta, descrivendo un eventuale fallimento come la possibile fine definitiva del percorso legislativo per il 2026.

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CLARITY Act: Il percorso del disegno di legge fino al Calendario n. 423

Il Digital Asset Market Clarity Act ha superato la Camera il 17 luglio 2025 con un margine di 294-134. In quell’occasione, oltre 70 democratici si sono uniti alla maggioranza, segnando il più forte sostegno congressuale mai registrato nella storia degli Stati Uniti per una legislazione sui digital asset.

La Commissione Bancaria del Senato, presieduta da Tim Scott della Carolina del Sud, ha approvato il disegno di legge con 15 voti favorevoli e 9 contrari il 14 maggio 2026, con il supporto di Scott, Gallego e Alsobrooks. Nonostante l’eleggibilità a calendario, il provvedimento richiede ancora una mozione di chiusura, un’invocazione riuscita di 60 voti, la riconciliazione formale con la misura gemella della Commissione Agricoltura del Senato e la firma presidenziale. Nessuno di questi passaggi è stato completato.

La ristretta tempistica è ulteriormente affollata da priorità concorrenti nell’aula del Senato. Il leader della maggioranza John Thune deve soppesare il CLARITY Act rispetto alla riautorizzazione a lungo termine della Sezione 702 del FISA e all’annuale National Defense Authorization Act.

Ogni sequenza di cloture — una sulla mozione di procedere e una sul disegno di legge stesso — può consumare gran parte di una settimana secondo le procedure standard, come evidenziato dalla precedente analisi di CoinSpeaker sul blocco procedurale.

Le tre dispute irrisolte che bloccano il passaggio al Senato

La prima disputa riguarda l’insider trading di criptovalute e le divulgazioni etiche. L’Office of Government Ethics ha pubblicato la dichiarazione finanziaria di 927 pagine del Presidente Trump il 1° luglio 2026, rivelando circa 1,4 miliardi di dollari in entrate legate alle criptovalute nel 2025, inclusi 635 milioni di dollari dalle licenze della meme coin $TRUMP e oltre 500 milioni di dollari dalle vendite di token di World Liberty Financial.

La senatrice Kirsten Gillibrand, tra i democratici più favorevoli al settore crypto, ha dichiarato pubblicamente che un linguaggio vincolante riguardante i possedimenti crypto dei funzionari governativi è un prerequisito per il suo sostegno. Un emendamento sull’etica proposto dal senatore Chris Van Hollen è stato respinto 11-13 nella Commissione Bancaria, e la Casa Bianca si oppone a qualsiasi disposizione che colpisca i possedimenti personali del presidente, secondo quanto riportato nei dettagli sul fallimento dei negoziati sull’etica.

LARGEST US EXCHANGE COINBASE SAID THE CLARITY ACT IS ABOUT TO PASS AND "UNLOCK A FLOOD OF INSTITUTIONAL CAPITAL"



HUNDREDS OF LARGE COMPANIES WILL INTEGRATE ABOUT #BITCOIN AND CRYPTO WITHIN MONTHS



"PEOPLE WILL USE IT TO RAISE MONEY AND PROVIDE SERVICES JUST LIKE THE… pic.twitter.com/BylCpTJ0VS — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 6, 2026

La seconda disputa coinvolge la Sezione 604, che incorpora il Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA). Questa norma protegge gli sviluppatori di software non-custodial dalla registrazione come trasmettitori di denaro e dagli obblighi del Bank Secrecy Act, una disposizione che la comunità della DeFi considera l’innovazione pratica più significativa del disegno di legge.

La National District Attorneys’ Association ha sostenuto in una lettera alla leadership del Senato che la Sezione 604 comprometterebbe materialmente le indagini penali che coinvolgono le criptovalute. Il White House Crypto Council ha riunito gruppi di forze dell’ordine ottenendo il primo storico appoggio al CLARITY Act da parte della National Organization of Black Law Enforcement Executives, ma il nodo centrale della Sezione 604 rimane irrisolto all’inizio della pausa estiva.

La terza disputa riguarda il rendimento delle stablecoin. Coinbase guadagna circa 1,35 miliardi di dollari all’anno dai ricavi delle ricompense in USDC; la sopravvivenza di questo modello nel testo finale dipende dal linguaggio che, secondo l’American Bankers Association, creerebbe una scappatoia permettendo alle piattaforme di digital asset di offrire rendimenti equivalenti a interessi al di fuori del divieto del GENIUS Act. Il GENIUS Act è diventato legge il 18 luglio 2025, e la sua scadenza per la definizione delle regole cade il 18 luglio 2026, la stessa settimana in cui il Senato riprenderà i lavori in aula.