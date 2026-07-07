ETF Bitcoin in ripresa, Bitcoin Hyper supera $32,9 milioni

Il mercato delle criptovalute lancia segnali rialzisti difficili da ignorare per chi è a caccia di valore e asimmetria nel proprio portafoglio. Nella giornata di ieri, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un afflusso netto di ben $265,69 milioni, segnando la performance giornaliera più solida degli ultimi due mesi. Questo ritorno di liquidità istituzionale porta la massa gestita complessiva a quota $77,32 miliardi, confermando che i grandi player accumulano con convinzione mentre il prezzo di BTC consolida intorno all’area chiave di $63.000.

Se da un lato la finanza tradizionale consolida le fondamenta, l’attenzione degli investitori più dinamici ed esperti di tokenomics si sta spostando sulle infrastrutture di nuova generazione. Per sbloccare la vera utilità transazionale di Bitcoin, il mercato richiede soluzioni di scaling rapide ed economiche. In questa nicchia ad alto potenziale si inserisce Bitcoin Hyper (HYPER), un progetto in fase di prevendita che ha già catalizzato oltre $32,94 milioni e punta dritto al traguardo dei $33 milioni.

Analisi dei flussi istituzionali: gli ETF ripartono guidati da BlackRock

L’afflusso netto di ieri da $265,69 milioni rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto ai deflussi delle scorse settimane. A fare la parte del leone è stato il fondo IBIT di BlackRock con circa $209 milioni di ingressi, mentre il veicolo GBTC di Grayscale ha registrato solo marginali uscite.

Attualmente, gli ETF detengono circa il 6% dell’intera offerta circolante di Bitcoin. Gli analisti sanno che l’accumulo istituzionale in una fase di compressione della volatilità (con BTC stabile tra i $63.000 e i $64.000) è spesso il preludio a movimenti direzionali importanti. Il superamento della resistenza a $64.000 potrebbe innescare una nuova gamba rialzista, alimentando di riflesso l’interesse per l’ecosistema dei token correlati.

$BTC Testing that~$64K resistance area again, still trading below the 50EMA at $65.8K FOMC minutes drop tomorrow which could easily be the catalyst for a move out of this price range, so this chop right here makes sense. If bulls can close above $64K, that opens the door back… pic.twitter.com/1wnvSP0CRk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 7, 2026

I driver di valore di Bitcoin Hyper: tecnologia SVM e rendimenti da staking al 36%

Il progetto Bitcoin Hyper (HYPER) si propone come il Layer 2 più veloce per la blockchain di Bitcoin. Sfruttando la potenza della Solana Virtual Machine (SVM), HYPER consente transazioni istantanee a costi irrisori, mantenendo al contempo la sicurezza del network principale di Bitcoin senza richiedere bridge fiduciari di terze parti.

La tokenomics del progetto è structured per incentivare la crescita a lungo termine e limitare la pressione di vendita iniziale: il 30% dei token è allocato allo sviluppo tecnologico, il 25% alla tesoreria, il 20% al marketing, il 15% alle ricompense per la community e il 10% alla liquidità per il listing sui mercati.

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Attualmente, the token HYPER è disponibile in prevendita al prezzo promozionale di $0,0136827. Uno dei principali catalizzatori per gli investitori della prima ora è l’opportunità di mettere immediatamente in staking i token acquistati, beneficiando di un rendimento annuo stimato (APY) del 36%. Questo meccanismo non solo genera una rendita passiva, ma riduce anche l’offerta circolante al momento del debutto sugli exchange.

Come posizionarsi nella prevendita ed entrare nel progetto

La partecipazione alla prevendita è strutturata per essere immediata e accessibile. Collegando il proprio wallet sul sito ufficiale di Bitcoin Hyper, gli utenti possono scambiare ETH, BNB, SOL, stablecoin o utilizzare direttamente la carta di credito.

Per una gestione ancora più integrata, è possibile utilizzare l’applicazione Best Wallet. All’interno dell’app, la sezione “Token in arrivo” permette di acquistare HYPER in pochi passaggi. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su Apple App Store e Google Play, offrendo un ambiente sicuro per l’acquisto, il monitoraggio e lo staking.

Nota di rischio: Gli investimenti in criptovalute in fase di prevendita offrono un elevato potenziale di upside ma comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e allo sviluppo del progetto. Si raccomanda di effettuare sempre le proprie ricerche (DYOR) prima di allocare capitale.

Per monitorare gli sviluppi tecnici e i prossimi step della roadmap, è possibile seguire il canale X ufficiale e unirsi al gruppo Telegram di Bitcoin Hyper.