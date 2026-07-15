Bitcoin a $65.000: perché i mercati ignorano le tensioni in Iran

Il 15 luglio 2026, Bitcoin (BTC) ha brevemente superato la soglia dei 65.000$, secondo i dati di CoinGecko. Il rally si è verificato in concomitanza con dati sull’inflazione statunitense più bassi del previsto, che hanno allentato la pressione sulla Federal Reserve, nonostante i nuovi attacchi aerei tra USA e Iran ordinati dal Presidente Trump durante lo scorso weekend.

Il prezzo di BTC aveva già recuperato quota 63.000$ a pochi giorni dagli attacchi. L’assenza di movimenti ribassisti significativi in risposta ai nuovi sviluppi del conflitto in Medio Oriente suggerisce che gli investitori stiano reagendo con meno timore rispetto al passato.

Non si tratta di una semplice narrativa di resilienza, ma dell’evidenza che il premio al rischio geopolitico legato alle notizie sull’Iran si è materialmente deteriorato. L’assorbimento dello shock sta avvenendo ora all’interno dei mercati dei derivati, piuttosto che attraverso una capitolazione sul mercato spot.

Con il raggiungimento dei 65.000$, la possibilità di trasformare questo livello in supporto sulla chiusura giornaliera sta spingendo diversi analisti a ipotizzare un nuovo test dei 70.000$ già in settimana, mentre la struttura rialzista continua a delinearsi sul grafico di BTC.

$BTC 12H



Complex inverse H&S breakout with a target north of $70K.



The shakeout into CPI formed a second right shoulder with a perfect retest of the diagonal, then it followed through with a clean break above the horizontal neckline.



Send it. https://t.co/zmoLxXwGJi pic.twitter.com/ejrOCj0G0q — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) July 15, 2026

Raid in Iran: la risposta attenuata del prezzo di BTC

Il contrasto con l’episodio iraniano del giugno 2025 è emblematico. Quando attacchi simili colpirono quell’estate, BTC scese sotto i 99.000$, toccando il livello più basso dal maggio precedente, con oltre 1 miliardo di dollari in liquidazioni crypto in 24 ore (di cui oltre il 95% posizioni long), come riportato da CNBC.

Questo luglio, le liquidazioni totali di BTC legate alle tensioni con l’Iran sono state modeste rispetto allo shock di giugno 2025, riflettendo un semplice alleggerimento delle posizioni piuttosto che una vendita dettata dal panico.

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Il premio al rischio geopolitico non è sparito, ma si è spostato. I dati sui derivati mostrano che l’impatto sta confluendo nella volatilità implicita delle opzioni e nel “put skew”, invece di innescare un massiccio deleveraging spot.

Tuttavia, il volume più alto di opzioni BTC a 24 ore si è concentrato sullo strike call a 80.000$, un posizionamento che segnala come i trader stiano coprendo i rischi di ribasso a breve termine pur rimanendo strutturalmente posizionati per un rialzo.

Come scritto da Darryn Pollock di BeInCrypto il 15 luglio, “i trader sembrano diventare desensibilizzati ai continui botta e risposta in Medio Oriente, preferendo non farsi prendere dal panico ogni volta che le tensioni aumentano”.

La microstruttura del weekend conferma questa tendenza: BTC resta il primo bersaglio per i flussi dettati dal panico, ma tali flussi sono stati meno profondi e di durata inferiore a ogni successivo ciclo di tensioni in Iran.

BLOODBATH IN SOUTH KOREA AGAIN 🚨



The KOSPI just crashed -5.66%, wiping out nearly ₩300 trillion from it's market value in just last 2 hours. pic.twitter.com/n7ERq1eUtq — Crypto Rover (@cryptorover) July 14, 2026

Corea del Sud: il bear market del KOSPI accelera la rotazione crypto

I dati sui flussi più significativi a livello strutturale in questo ciclo provengono dalla Corea del Sud. Il KOSPI è entrato in un mercato ribassista tecnico, perdendo oltre il 20% dal record di giugno. Samsung e SK Hynix rappresentano insieme circa la metà del peso totale dell’indice; l’analista di mercato di eToro, Zavier Wong, ha notato che un forte movimento in uno dei due titoli trascina ora l’intero listino.

Il grafico di SK Hynix illustra perfettamente il dibattito sulle valutazioni dell’IA. Il titolo è salito di circa il 233% dall’inizio del 2026 fino al record del 25 giugno, per poi ritracciare di oltre il 34% entro il 13 luglio. La sua quotazione come American Depositary Receipt (ADR) sul Nasdaq il 10 luglio, con un valore di 26,5 miliardi di dollari — una delle più grandi quotazioni estere nella storia degli USA — ha solo acuito l’attenzione degli investitori su quanto la domanda di chip di memoria per l’IA sia già prezzata dal mercato.

Mentre il crollo del KOSPI si aggravava, il volume di trading su Upbit, il principale exchange crypto sudcoreano, è balzato del 1.318% in 24 ore raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari, secondo BeInCrypto. XRP ha registrato volumi di scambio superiori a Bitcoin su Upbit in quella finestra temporale, un dato coerente con i segnali di rotazione verso le altcoin visibili altrove: l’Altcoin Season Index è salito a 58, mentre la dominance di Bitcoin è scesa verso un supporto chiave.

Tuttavia, la qualità di questi flussi coreani merita attenzione. Il Financial Supervisory Service (FSS) della Corea ha segnalato che 1,2 milioni di account con leva finanziaria hanno subito margin call nello stesso periodo. Ciò ricorda che una parte dell’impennata dei volumi su Upbit riflette vendite forzate derivanti da margin call azionarie riciclate in crypto, e non esclusivamente una rotazione guidata dalla convinzione. Le due dinamiche non si escludono a vicenda, ma confonderle rischia di sovrastimare il segnale rialzista.

🇮🇷🇺🇸 TREASURY SECRETARY SCOTT BESSENT:



OFAC SANCTIONED MULTIPLE CRYPTO WALLETS TIED TO IRAN’S CENTRAL BANK



OVER $130 MILLION FROZEN! pic.twitter.com/FZKsk4xNaX — Crypto News Hunters 🎯 (@CryptoNewsHntrs) July 15, 2026

Safe Haven o acquisti per sfinimento?

La questione analitica non è più se le crypto reagiscano alle notizie sull’Iran, ma se la domanda che affluisce su BTC e altcoin rappresenti una rotazione duratura o un’allocazione dettata dallo sfinimento.

Come Pollock ha sintetizzato per BeInCrypto: “Le crypto sembrano meno un asset intrappolato nel fuoco incrociato e più il luogo dove i trader si rifugiano quando i titoli dei giornali diventano estenuanti, che provengano da Teheran o dal settore dei chip di Seoul”.

Questa prospettiva è a doppio taglio. Una domanda per sfinimento può sostenere i prezzi nel breve termine, creando però posizionamenti fragili che potrebbero liquidarsi rapidamente in caso di uno shock realmente inedito, come una prolungata interruzione nello Stretto di Hormuz che spinga il petrolio al rialzo riaccendendo l’inflazione.

Ciò metterebbe alla prova l’attuale volatilità implicita per capire se stia prezzando adeguatamente i rischi estremi. Per ora, i dati supportano la tesi della “stanchezza da Iran”. Se questa persisterà dipenderà dalla novità del prossimo titolo, non dalla sua area geografica.