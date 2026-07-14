Bitcoin sotto pressione: Strategy ferma gli acquisti

Il prezzo di Bitcoin sta fluttuando nella fascia bassa dei 60.000 dollari senza alcun catalizzatore evidente all’orizzonte che possa fungere da supporto. Secondo i dati di CoinGecko, BTC è scambiato a 63.400 dollari, con un calo dell’1,80% nelle ultime 24 ore. Un pilastro fondamentale del supporto si è silenziosamente defilato e il mercato sta iniziando solo ora a scontare questa novità.

Strategy ha depositato un documento 8-K lunedì confermando di aver raccolto 466,7 milioni di dollari tramite il suo programma azionario at-the-market (ATM), portando le sue riserve in USD a 3 miliardi di dollari. Tuttavia, la società non ha effettuato acquisti di Bitcoin la scorsa settimana, mantenendo invariate le sue partecipazioni a 843.775 BTC con un prezzo medio di carico di 75.476 dollari.

Strategy has increased its USD Reserve by $450 million. As of 7/12/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $3.0 billion in our USD Reserves. $MSTR $STRC https://t.co/0YQTQd7CXS — Strategy (@Strategy) July 13, 2026

L’accumulo di liquidità ha una funzione difensiva: tali riserve sono destinate al pagamento dei dividendi delle azioni privilegiate e agli interessi sul debito, non all’accumulo di BTC. Le azioni MSTR hanno registrato un calo del 3% nel pre-market subito dopo la pubblicazione del documento.

Senza la pressione d’acquisto di Strategy, il quadro della domanda si indebolisce notevolmente. I dati on-chain avevano già segnalato una carenza di acquirenti e una stanchezza degli ETF prima della conferma di questa settimana; inoltre, l’analisi tecnica di TradingView mostra BTC in fase di rottura da un triangolo simmetrico plurimensile.

Il prezzo di Bitcoin può tenere i 60.000$ dopo la rottura del triangolo?

$BTC is holding above the $62,500 level for now.



A daily close below $62,000-$62,500 would be bad for Bitcoin. pic.twitter.com/PG6yMGBp5A — Ted (@TedPillows) July 14, 2026

Il quadro tecnico immediato è inequivocabile: BTC ha rotto il limite inferiore di un triangolo simmetrico di lungo periodo, un pattern che solitamente si risolve con una continuazione direzionale sostenuta.

La zona tra 60.000 e 61.500 dollari ha assorbito il flush iniziale di liquidazioni, ma si è trattato di un movimento meccanico (stop-run e chiusure forzate) piuttosto che di una domanda organica. Il range delle 24 ore spazia attualmente tra 61.800 e 63.700 dollari circa, una banda stretta che riflette indecisione più che accumulo.

I volumi spot sui CEX sono comunque cresciuti del 15,3% raggiungendo 1,11 trilioni di dollari a giugno, con i volumi dei perpetual su Real World Asset (RWA) che hanno toccato il record di 311 miliardi di dollari. Questo suggerisce che il posizionamento istituzionale rimane attivo a livello infrastrutturale, anche se le scommesse direzionali sono coperte.

Tre scenari delineano il percorso a breve termine:

Scenario Bull: gli afflussi negli ETF spot riaccelerano e Strategy riprende gli acquisti, portando BTC a recuperare i 65.000 dollari e invalidando la rottura del triangolo.

Scenario Base: BTC si muove lateralmente nel range 60.000-64.000 dollari, mentre il mercato metabolizza l’evento di liquidazione in attesa di un nuovo catalizzatore della domanda.

Scenario Bear: un ulteriore ribasso testa l’area 58.000-59.000 dollari se i flussi degli ETF rimangono deboli e l’avversione al rischio macro accelera; il vuoto di domanda lasciato dalla pausa di Strategy non è facile da colmare.

Bitcoin Hyper punta al posizionamento early-stage mentre BTC testa i supporti

Un prezzo di Bitcoin bloccato al di sotto del costo medio di carico dell’intero portafoglio di Strategy, unito alla pausa del programma di acquisto della società, crea un contesto di mercato specifico: range-bound, privo di slancio e sempre più ostile alle posizioni long spot tardive.

In queste condizioni, quando l’asimmetria dei movimenti delle large-cap come BTC si comprime, tende ad accelerare la rotazione verso progetti infrastrutturali in fase iniziale.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta posizionando come un’infrastruttura Layer 2 per Bitcoin costruita sull’integrazione della Solana Virtual Machine (SVM). La proposta di valore riguarda la finalità delle transazioni in meno di un secondo e l’esecuzione di smart contract a basso costo ancorati al modello di sicurezza di Bitcoin, una combinazione attualmente non esistente su larga scala.

La prevendita ha raccolto 32.963.017,80 dollari al prezzo attuale di 0,0136831 dollari, con lo staking già attivo per i primi partecipanti. Mentre Strategy ricicla capitale in riserve di liquidità invece di acquistare BTC, la narrativa di un ecosistema Bitcoin in espansione, programmabile e più economico guadagna terreno.

Visita qui il sito della prevendita di Bitcoin Hyper.

Questo articolo non costituisce consulenza finanziaria. Effettua le tue ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. I mercati crypto sono altamente volatili.