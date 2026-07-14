LiquidChain supera $900.000: il Layer 3 che unisce BTC, ETH e SOL

Nel bel mezzo di un mercato crypto che si muove lateralmente, gli investitori più attenti stanno spostando la loro attenzione verso asset infrastrutturali ad alto potenziale. Mentre Bitcoin si attesta intorno a $62.500 con una capitalizzazione di 1,25 mila miliardi di dollari, risentendo delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran e delle speculazioni sulle prossime mosse della Federal Fed, i capitali di rischio stanno premiando l’innovazione tecnologica. Ethereum rimane stabile a $1.780 e Solana si difende vicino a $75, ma la vera sorpresa di questa fase di mercato arriva dal settore delle prevendite.

Il progetto LiquidChain (LIQUID) ha infatti superato la soglia psicologica dei $900.000 raccolti, avvicinandosi rapidamente al debutto ufficiale sui mercati. Non si tratta della solita meme coin, ma di una soluzione infrastrutturale Layer 3 progettata per risolvere il problema più grande del Web3: la frammentazione della liquidità tra Bitcoin, Ethereum e Solana. Per gli investitori, si presenta come un’opportunità di posizionamento early-stage in un protocollo che punta a fare da ponte tra i tre ecosistemi più capitalizzati del settore.

La Tokenomics di LIQUID e i Driver di Crescita del Layer 3

Dal punto di vista puramente finanziario, la forza di LiquidChain (LIQUID) risiede in una struttura di incentivi ben calibrata e in una tokenomics studiata per favorire la scarsità nel lungo periodo. La fornitura totale è fissata a 11,8 miliardi di token LIQUID, distribuiti in modo strategico tra lo sviluppo tecnico della rete, il marketing globale e i programmi di ricompensa per la community.

Attualmente la prevendita si trova nella fase 84, con un prezzo d’ingresso estremamente accessibile di $0,01479 per token. Il vero catalizzatore di breve termine per i partecipanti della prima ora è il protocollo di staking integrato, che offre un APY stimato del 1.244%. Questo meccanismo non solo garantisce una rendita passiva elevata nelle fasi iniziali, ma riduce drasticamente la pressione di vendita al momento del listing ufficiale, incentivando il possesso a lungo termine del token.

Macroeconomia e Geopolitica: Perché i Capitali Cercano l’Infrastruttura

Le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sullo Stretto di Hormuz e il possibile blocco dei porti iraniani hanno iniettato una forte dose di prudenza nei mercati tradizionali e in quelli digitali. Con il petrolio in rialzo e il timore di un nuovo aumento dei tassi da parte della Fed per arginare l’inflazione, i trader stanno riducendo l’esposizione sulle altcoin generiche.

Tuttavia, i dati fondamentali rimangono solidi. Solana continua a registrare volumi record con oltre un miliardo di transazioni settimanali, mentre Ethereum beneficia della crescente adozione della tokenizzazione degli asset reali (RWA). Anche i flussi verso gli ETF spot su Bitcoin mostrano una resilienza di fondo, con ingressi netti per $197,4 milioni nella scorsa settimana.

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Come evidenziato dal noto analista Daan Crypto, la capitalizzazione complessiva del mercato delle altcoin sta tenendo i supporti chiave. Una rottura decisa sopra i 500 miliardi di dollari potrebbe innescare una nuova altseason.

The Total Altcoin Market Cap held where it had to hold after testing the main support level in this area. But it remains in this big range. Fun starts after this crosses back above $500B+ market cap value. Until then we will just get more of the same. Outperformers will… pic.twitter.com/rtwDwh24gL — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 14, 2026

In questo contesto, i network di Layer 3 come LiquidChain rappresentano un rifugio strategico: offrono una reale utilità tecnologica che prescinde dalle fluttuazioni di prezzo giornaliere, ponendosi come lo standard di interoperabilità del futuro.

Come Funziona la Tecnologia di LiquidChain

A differenza dei tradizionali bridge cross-chain, spesso vulnerabili ad attacchi informatici, LiquidChain agisce como un Layer 3 unificato. Gli sviluppatori possono distribuire le loro applicazioni decentralizzate (dApp) una sola volta e renderle immediatamente accessibili agli utenti di Bitcoin, Ethereum e Solana, senza dover riscrivere il codice per ciascuna blockchain.

La piattaforma elabora le transazioni quasi istantaneamente e a costi infinitesimali, sbloccando flussi di liquidità che prima erano completamente isolati l’uno dall’altro. Questo posiziona LIQUID as un potenziale leader nel settore dell’interoperabilità di nuova generazione.

Guida all’Acquisto: Come Accedere alla Prevendita di LIQUID

Partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo è un processo lineare che può essere completato direttamente tramite il sito ufficiale di LiquidChain. La piattaforma supporta un’ampia gamma di opzioni di pagamento per garantire la massima accessibilità: è possibile acquistare LIQUID utilizzando ETH, SOL, BTC, BNB, USDC, USDT o direttamente con carta di credito.

Per una gestione ottimale e sicura della prevendita, gli utenti possono utilizzare l’applicazione Best Wallet, disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play. All’interno dell’app, LiquidChain è facilmente individuabile nella sezione dedicata ai token in arrivo (“Upcoming Tokens”), consentendo l’acquisto e il monitoraggio dello staking in pochi tap.

Nota di rischio: Gli investimenti in progetti crypto in fase di prevendita offrono un potenziale di crescita elevato ma comportano rischi significativi legati alla volatilità e allo sviluppo tecnologico. Si raccomanda di investire solo capitali che ci si può permettere di perdere e di condurre ricerche approfondite.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici e sugli annunci di listing, è possibile unirsi alla community ufficiale di LiquidChain su X e al canale Telegram.