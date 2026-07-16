Trump e CLARITY Act: il nodo etico che blocca la crypto regulation USA

Il Presidente Trump ha incontrato giovedì alcuni senatori degli Stati Uniti alla Casa Bianca per tentare di risolvere la controversia sulle clausole relative al conflitto d’interessi, l’ultimo grande ostacolo che impedisce l’avanzamento del Digital Asset Market CLARITY Act.

Questa legislazione fondamentale punta a ripartire la giurisdizione normativa sugli asset digitali spot tra la SEC (Securities and Exchange Commission) e la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), secondo quanto riferito da fonti vicine ai piani.

Non si tratta di un semplice aggiornamento dell’agenda politica, ma di un intervento presidenziale diretto in una disputa legislativa che ha messo in luce una tensione strutturale al centro della regolamentazione crypto statunitense: la stessa amministrazione che sostiene il CLARITY Act potrebbe beneficiare materialmente dell’assenza di quelle regole etiche che i Democratici pongono come condizione per il loro voto.

CLARITY Act: la clausola etica che ha bloccato i negoziati

Il Digital Asset Market CLARITY Act è stato approvato dalla Camera nel luglio 2025 e ha superato la Commissione Bancaria del Senato nel maggio 2026 con il sostegno di Ruben Gallego (D-AZ) e Angela Alsobrooks (D-MD), gli unici due Democratici a votare a favore del disegno di legge in commissione. Entrambi i senatori hanno però condizionato il loro voto finale in aula all’inserimento di una rigida clausola sul conflitto d’interessi che riguardi il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Congresso, rendendo il loro supporto matematicamente essenziale per superare il voto di chiusura del dibattito (cloture vote).

Il punto di rottura riguarda l’ambito dell’applicazione delle norme. Una precedente sessione a porte chiuse tra i senatori Gallego, Kirsten Gillibrand (D-NY), Cynthia Lummis (R-WY) e Bernie Moreno (R-OH), a cui ha partecipato anche il direttore esecutivo del White House Crypto Council Patrick Witt, è fallita dopo che la Casa Bianca e i negoziatori Repubblicani hanno ritirato una bozza di accordo che concedeva ai procuratori generali statali il potere di citare in giudizio il Dipartimento di Giustizia per inadempienze nell’applicazione delle norme etiche. L’alternativa proposta — mantenere il potere esecutivo alla discrezione del Procuratore Generale degli Stati Uniti — è stata respinta dai Democratici poiché ritenuta strutturalmente insufficiente, data la diretta responsabilità del Procuratore Generale nei confronti di Trump.

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Secondo le dichiarazioni finanziarie riportate da CoinDesk, Trump ha dichiarato guadagni superiori a 1 miliardo di dollari da imprese legate alle criptovalute nel 2025, inclusa World Liberty Financial. Alcune stime indicano che i guadagni totali della famiglia Trump legati al settore crypto siano di circa 2,3 miliardi di dollari dal suo ritorno in carica. Tali rivelazioni hanno alimentato le richieste dei Democratici: il senatore Chris Van Hollen (D-MD) ha proposto un emendamento in commissione per vietare esplicitamente al Presidente, al Vicepresidente e ai membri del Congresso di gestire attività crypto, ma la proposta è stata bocciata con 11 voti favorevoli e 13 contrari.

Tabella di marcia per la politica crypto: tre settimane al voto

Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, ha dichiarato che porterà il CLARITY Act al voto in aula entro questo mese, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo finale sull’etica. Il Senato è tornato dalla pausa del 13 luglio; la pausa estiva inizierà dopo la prima settimana di agosto, lasciando circa tre settimane di tempo utile. Non è chiaro se all’incontro di giovedì alla Casa Bianca abbiano partecipato senatori Democratici; almeno una fonte che segue i negoziati ha riferito a CoinDesk di non aver avuto notizia di inviti rivolti all’opposizione.

In parallelo, un’altra fazione di senatori Democratici ha tenuto martedì una conferenza stampa definendo il CLARITY Act come una legge corrotta e minacciando di bloccarla. Tuttavia, questo gruppo non includeva né Gallego né Alsobrooks, il che suggerisce che il percorso bipartisan verso l’approvazione rimanga strutturalmente possibile se si trovasse un accordo sul linguaggio delle norme etiche.

TD Cowen ha avvertito che se lo stallo sull’etica dovesse protrarsi oltre la pausa di agosto, il disegno di legge potrebbe slittare al 2027. Astraea Law stima l’entrata in vigore intorno ad agosto 2026 se la questione del conflitto d’interessi venisse risolta nell’attuale finestra temporale. Galaxy Research valuta le probabilità di approvazione nel 2026 intorno al 50%.

Si ipotizza che l’incontro di giovedì alla Casa Bianca rappresenti la strategia dell’amministrazione per dare un segnale presidenziale sul linguaggio etico accettabile, considerato ormai l’unico meccanismo capace di convincere Gallego e Alsobrooks a rinunciare alle loro precondizioni. Tuttavia, senza conoscere l’identità dei senatori presenti, la capacità della sessione di produrre un accordo bipartisan duraturo resta un’incognita.

Per il panorama più ampio della regolamentazione crittografica, la posta in gioco va ben oltre la sezione sull’etica. Le disposizioni fondamentali del CLARITY Act sulla struttura del mercato — registrazione degli exchange, standard di custodia e confini giurisdizionali tra CFTC e SEC — rimangono questioni irrisolte nel diritto statunitense. Ogni settimana di persistenza dell’impasse etica è una settimana in cui le tempistiche di conformità per gli exchange di materie prime digitali e i custodi rimangono in un limbo normativo.