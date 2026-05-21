Bitcoin fermo a $78.000, Bitcoin Hyper resta sotto i riflettori

Il mercato crypto sta attraversando una fase più ordinata: Bitcoin si muove vicino a $78,000, la capitalizzazione complessiva resta attorno a $2.59 trilioni e il miglioramento del dialogo tra Stati Uniti e Iran ha ridotto parte della pressione macro che aveva pesato sul sentiment nelle ultime settimane. In questo contesto più stabile, gli investitori stanno tornando a distinguere tra semplice rumore di mercato e progetti con una tesi più concreta.

Tra i nomi che stanno intercettando flussi c’è Bitcoin Hyper (HYPER), una presale che ha già superato $32.7 milioni e che punta su un tema molto leggibile anche in ottica investibile: scalare Bitcoin con transazioni rapide e commissioni contenute, mantenendo una base di sicurezza ancorata alla chain principale. Con il capitale che cerca storie con fondamentali più chiari, il progetto si sta ritagliando uno spazio preciso nel segmento Bitcoin Layer 2.

Macro più tranquilla, ma il capitale seleziona: Bitcoin tiene quota $78.000

I colloqui ad alto livello tra funzionari statunitensi e iraniani sono ripresi questa settimana e hanno contribuito a raffreddare parte delle preoccupazioni legate all’energia e ai flussi di navigazione nello Stretto di Hormuz. Il risultato, almeno per ora, è un mercato meno nervoso: Bitcoin scambia intorno a $78,000 e il comparto crypto mostra guadagni giornalieri contenuti, con un tono generale ancora neutrale.

Per molti operatori questa calma non equivale a mancanza di opportunità. Al contrario, nelle fasi di consolidamento il denaro tende a spostarsi verso asset e progetti che possono offrire catalizzatori specifici invece di dipendere solo da un rimbalzo generalizzato del mercato.

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L’analista Daan Crypto ha evidenziato cluster di liquidità vicino a $78,000 e nell’area $76,500–$77,000, osservando che dopo diverse sedute compresse potrebbe arrivare un movimento del 5% o superiore alla rottura del range.

$BTC Some big clusters right around price. Most notably: the ~$78K area and the $76.5K-$77K area in the short term. Price has been in a pretty tight price range the past few days so expecting some larger 5%+ move to occur here soon again. pic.twitter.com/Lg7c7OMLtw — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 21, 2026

Perché Bitcoin Hyper sta attirando attenzione in presale

Bitcoin Hyper (HYPER) sta beneficiando proprio di questo cambio di focus. Il progetto propone un Bitcoin Layer 2 basato sulla Solana Virtual Machine, con l’obiettivo di offrire throughput elevato e finalità quasi istantanea, senza rinunciare a un impianto di sicurezza che si appoggia a prove a conoscenza zero e a conferme regolari dello stato sulla blockchain di Bitcoin.

Dal punto di vista della narrativa d’investimento, il punto chiave è semplice: non si tratta di una meme coin priva di funzione dichiarata, ma di un’infrastruttura che prova a espandere i casi d’uso di Bitcoin. Gli utenti dovrebbero poter depositare BTC tramite un bridge canonico, operare sulla L2 per pagamenti o applicazioni decentralizzate e successivamente prelevare con verifica crittografica.

Se questa proposta dovesse tradursi in adozione, i driver potenziali diventano più leggibili: maggiore utilizzo della rete, domanda per l’ecosistema applicativo e interesse speculativo legato al posizionamento come soluzione di scalabilità per Bitcoin.

Tokenomics, prezzo di ingresso e staking: i numeri che il mercato guarda

La presale ha raccolto quasi $33 milioni al prezzo attuale di $0.0136804 per token HYPER. Per molti investitori early-stage, questo è il cuore della storia: accesso anticipato a un progetto che sta già mostrando capacità di raccolta in un mercato ancora selettivo.

Un altro elemento seguito con attenzione è la struttura delle allocazioni. I token sono destinati a sviluppo, riserve di tesoreria, marketing, ricompense di staking e future quotazioni sugli exchange. In termini pratici, questo suggerisce una distribuzione pensata per sostenere crescita operativa e visibilità nel tempo, piuttosto che una dinamica orientata esclusivamente al breve termine.

La presale consente inoltre l’acquisto con staking in un solo passaggio, con APY del 36%. È un incentivo che può risultare interessante per chi punta a massimizzare il rendimento iniziale, anche se va letto con realismo: rendimenti elevati in fase iniziale possono attirare domanda, ma restano comunque legati all’evoluzione del progetto e alle condizioni future del mercato.

Come partecipare alla presale e qual è il profilo di rischio

Chi vuole accedere a HYPER può farlo tramite il sito ufficiale della presale di Bitcoin Hyper. Sono supportati acquisti con SOL, ETH, BNB, USDC e USDT, oltre alle carte bancarie. Il claim dei token sarà effettuato sulla rete corrispondente dopo il token generation event.

In alternativa, Best Wallet integra il flusso completo della presale tramite app mobile, disponibile su Apple App Store e Google Play. Anche da qui è possibile accedere al percorso combinato acquisto più staking con APY del 36%.

Resta comunque una nota di prudenza: come ogni presale, anche HYPER presenta rischi esecutivi, di mercato e di liquidità. La raccolta elevata e la narrativa infrastrutturale sono segnali che il mercato sta prestando attenzione, ma l’upside dipenderà dalla capacità del team di consegnare il prodotto, mantenere interesse dopo il lancio e ottenere trazione reale. Per questo il progetto può apparire esclusivo nella fase iniziale, ma va affrontato con sizing disciplinato e aspettative realistiche.