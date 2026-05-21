Ripple entra nella CNBC Disruptor 50: cambia la narrativa crypto

Ripple ha conquistato la sedicesima posizione nella prestigiosa classifica CNBC Disruptor 50 del 2026. L’azienda di infrastrutture di pagamento con sede a San Francisco si è piazzata nella top 20 di un ranking che, storicamente, predilige settori come il software aziendale, l’intelligenza artificiale e la biotecnologia — ambiti in cui le valutazioni sono guidate dai cicli di approvvigionamento istituzionale piuttosto che dal capitale speculativo.

Il team editoriale di CNBC ha inserito Ripple nella categoria tematica “New Money”, citando specificamente il suo ruolo nella modernizzazione dei pagamenti transfrontalieri e dell’infrastruttura crypto istituzionale. Attraverso RippleNet e i relativi servizi, l’azienda opera oggi in corridoi di pagamento che toccano oltre 70 paesi.

Ripple is #16 on the 2026 @CNBC Disruptor 50, representing the role crypto infrastructure plays in bringing blockchain into real-world finance.



The infrastructure era is here. 🚀https://t.co/Esuwejdf43 — Ripple (@Ripple) May 19, 2026

Questo riconoscimento non è un semplice elogio mediatico, ma rappresenta un segnale chiaro: i processi di ricerca finanziaria mainstream — quelli monitorati dai responsabili degli acquisti istituzionali e dai limited partner — hanno formalmente riclassificato Ripple da esperimento di pagamento crypto-nativo a fornitore di infrastrutture di rilevanza sistemica.

Si ritiene che la scelta del comitato di CNBC non rifletta una scommessa futura sull’adozione della blockchain, quanto piuttosto un riconoscimento retrospettivo di un’adozione già avvenuta silenziosamente nei back office bancari e nei programmi pilota delle banche centrali.

CNBC Disruptor 50: cosa significa la selezione per Ripple e il settore crypto

La lista CNBC Disruptor 50 viene compilata annualmente attraverso un processo di nomina che valuta le aziende in base alla traiettoria dei ricavi, al potenziale di disruption del mercato e alle prove tangibili di trazione istituzionale, anziché sulla semplice notorietà del marchio. Le società vengono analizzate per round di finanziamento, assetto normativo e integrazione della loro tecnologia nei flussi di lavoro industriali.

L’inclusione di Ripple al n. 16 sotto il tema della modernizzazione dei pagamenti suggerisce il raggiungimento di un significativo radicamento istituzionale. Questo segna un netto cambio di rotta rispetto alla narrativa del 2022, focalizzata sulle battaglie legali con la SEC. La classifica Disruptor 50, infatti, premia solitamente le aziende i cui prodotti ridefiniscono le decisioni di procurement, piuttosto che quelle coinvolte in dispute giudiziarie.

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Gli sforzi di conformità di Ripple post-SEC, inclusi l’ottenimento di licenze normative a Singapore, Dubai e in altre regioni, hanno probabilmente giocato un ruolo cruciale nella selezione, dato che gli acquirenti istituzionali difficilmente adotterebbero soluzioni di pagamento non autorizzate.

RippleNet e XRP Ledger: il funzionamento dell’infrastruttura di regolamento

Eminence CTO Daniel Keller Shares Why He Remains Bullish on #XRPL and $XRP.



Keller became bullish in 2020 due to XRPL’s speed, low cost, and real-world utility.



His view turned cautious during the 2022 bear market as he questioned whether strong technology alone guarantees… pic.twitter.com/xoydHTbZQ2 — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 20, 2026

RippleNet connette istituzioni finanziarie, come banche e fornitori di servizi di pagamento, attraverso uno strato standardizzato di messaggistica e regolamento, consentendo un routing efficiente delle transazioni. Utilizzando XRP Ledger come ponte di liquidità, RippleNet riduce drasticamente la necessità di pre-finanziare conti nostro e vostro.

Nella configurazione On-Demand Liquidity (ODL), l’istituto mittente converte la valuta fiat locale in XRP, la trasmette tramite l’XRP Ledger (con un regolamento in circa 3-5 secondi) e l’istituto ricevente la riconverte in fiat.

Questo sistema riduce significativamente i costi liberando capitale che altrimenti rimarrebbe bloccato nei conti corrispondenti, generando risparmi dal 40 al 70 percento rispetto ai trasferimenti tradizionali SWIFT, che spesso richiedono diversi giorni e commissioni elevate. La compatibilità con lo standard ISO 20022 e i bassi costi di transazione rendono l’XRP Ledger ideale per i sistemi di messaggistica finanziaria esistenti.

Una prova di forza significativa si è verificata il 6 maggio 2026, quando JPMorgan, Mastercard, Ripple e Ondo Finance hanno eseguito il riscatto di titoli del Tesoro USA tokenizzati su XRP Ledger in circa 4,2 secondi, facilitando il regolamento fiat tramite la piattaforma Kinexys di JPMorgan.

Tuttavia, i dettagli sui volumi effettivi delle transazioni ODL rimangono poco chiari, lasciando aperti interrogativi sulla scala reale dei regolamenti basati su XRP rispetto alle altre opzioni disponibili all’interno di RippleNet.