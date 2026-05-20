Bitcoin sotto pressione a $77.450: i mercati lanciano segnali insoliti

Il prezzo di Bitcoin è attualmente sotto pressione, scambiato a $77.450, con un modesto incremento dello 0,9% nelle ultime 24 ore. Si tratta di una pausa incerta dopo uno scivolone che ha cancellato i guadagni ottenuti ben sopra la soglia degli $80.000. Ciò che rende questo momento insolito non è tanto il calo del prezzo in sé, quanto ciò che il mercato delle opzioni sta silenziosamente suggerendo sul futuro prossimo.

La coppia BTC/USD ha perso circa il -6% dal 15 maggio, scendendo da circa $82.400 all’area attuale dei $77.000. Questo movimento è coinciso con un brusco rialzo dei rendimenti dei Treasury statunitensi e con significativi deflussi dagli ETF Bitcoin spot.

(FONTE: MOVE Index)

L’indice MOVE, che monitora la volatilità implicita dei titoli del Tesoro, è salito dal 69% all’85%, un segnale di reale stress nel mercato obbligazionario che gli analisti hanno indicato come un rischio sistemico per gli asset crypto. Tuttavia, l’indice di volatilità implicita annualizzata a 30 giorni di Bitcoin, il BVIV, si è mosso a malapena, restando vicino al 42%, appena sopra il minimo annuale del 2026 di 40%, secondo i dati di TradingView.

Questa divergenza è sorprendente. I mercati delle opzioni sembrano prezzare una fase di calma nonostante il deterioramento delle condizioni macroeconomiche, una configurazione che Jean-David Péquignot, Chief Commercial Officer di Deribit, ha descritto a CoinDesk come “volatilità economica in termini assoluti”.

Il prezzo di Bitcoin può riconquistare gli 80.000$ nonostante la pressione dei rendimenti?

$BTC



This rally won’t last long.



Although chart wise it looks like a bottom has formed and price is starting to recover again, this still looks very bearish if you look deeper into it.



Funding is extremely positive and rising while open interest is declining. This likely means… pic.twitter.com/mH0bdIknJo — CGT Trader (@CGT_Trader) May 20, 2026

Il supporto a breve termine per il prezzo di Bitcoin sembra reggere intorno alla zona dei $76.000. La resistenza immediata si concentra tra $77.300 e $77.350, il limite superiore del recente intervallo di consolidamento. Una rottura decisa sopra questo livello rappresenterebbe il primo segnale tecnico di esaurimento della pressione di vendita.

Da qui si delineano tre scenari plausibili. Nel caso rialzista (bull case), la stabilizzazione dei rendimenti dei Treasury e la ripresa degli afflussi negli ETF potrebbero spingere BTC di nuovo verso gli $80.000, un livello che ha funzionato come resistenza psicologica dall’inizio del ritracciamento. Lo scenario base prevede che il prezzo rimanga confinato in un range tra $76.000 e $78.000 finché persisterà l’incertezza macroeconomica.

Il caso ribassista (bear case), caratterizzato da un ulteriore aumento dei rendimenti e da continui deflussi dagli ETF, potrebbe testare i supporti sotto i $76.000 e potenzialmente riaprire una debolezza strutturale più ampia nel setup del mercato Bitcoin. Nel frattempo, la volatilità implicita compressa nel mercato delle opzioni suggerisce che un movimento significativo in entrambe le direzioni sia attualmente sottostimato, un segnale che merita attenzione.

I trader sul mercato spot dovrebbero monitorare attentamente l’indice MOVE e le dichiarazioni della Federal Reserve. I segnali del FOMC rimangono un catalizzatore chiave per la direzione degli asset di rischio nel breve termine.

Bitcoin Hyper attira l’interesse iniziale mentre BTC testa i supporti chiave

Per gli investitori che trovano il profilo rischio-rendimento attuale di Bitcoin meno attraente a causa dell’incertezza macro, del rialzo limitato verso le resistenze e dei venti contrari sui rendimenti, parte del capitale sta ruotando verso infrastrutture in fase iniziale nell’ecosistema Bitcoin.

Bitcoin Hyper ($HYPER) è uno dei progetti che sta attirando l’attenzione in questo contesto. La prevendita si posiziona come la prima rete Layer 2 di Bitcoin con integrazione della Solana Virtual Machine (SVM), una combinazione progettata per offrire finalità delle transazioni in meno di un secondo e l’esecuzione di smart contract a basso costo, senza sacrificare il modello di sicurezza sottostante di Bitcoin.

Il progetto ha raccolto finora 32.712.535,75 dollari al prezzo attuale di prevendita di 0,0136803 dollari per token, con opzioni di staking disponibili per i primi partecipanti. Due caratteristiche tecniche fondamentali sostengono il progetto: un Decentralized Canonical Bridge per i trasferimenti di BTC e l’esecuzione alimentata da SVM, che secondo il team supera la stessa Solana in termini di throughput.