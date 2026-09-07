Bitcoin a $79.000: gli investitori puntano sulla presale di Bitcoin Hyper

Con un Bitcoin che si muove lateralmente sopra la soglia psicologica di $79.000, l’attenzione dei trader è tutta rivolta alle imminenti decisioni di politica monetaria degli Stati Uniti. Dietro le quinte di Washington, si registra una pressione politica senza precedenti sulla Federal Reserve in vista del cruciale meeting del FOMC del 16 settembre. Nonostante manchino ancora diversi giorni, questa attesa sta bloccando i mercati tradizionali in una fase di riflessione. Attualmente, i derivati stimano al 58,4% la probabilità di un rialzo dei tassi di un quarto di punto, costringendo Bitcoin a testare ripetutamente il supporto a quota $79.000.

Sebbene il quadro macroeconomico generi incertezza, i fondamentali delle principali criptovalute rimangono solidi: Bitcoin segna un progresso dell’1,47% su base settimanale, Ethereum si attesta intorno a $2.480 (in crescita del 2% negli ultimi sette giorni) e la capitalizzazione complessiva del comparto cripto si mantiene stabile a $2,71 trilioni, registrando una flessione marginale dello 0,11% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, l’indice Fear & Greed a quota 74 (“Avidità”), unito a ben $268,7 milioni di liquidazioni di posizioni long e a un aumento del 25,38% dei volumi dei derivati (pari a $582,8 miliardi), segnala una forte volatilità nel breve termine. Questo scenario sta spingendo gli investitori più attenti a diversificare il portafoglio verso asset in fase di prevendita, dove il prezzo d’ingresso è fisso e protetto dalle oscillazioni del mercato aperto.

In questo contesto di ricerca della massima efficienza, i fari sono puntati su soluzioni capaci di scalare la rete Bitcoin. È il caso di Bitcoin Hyper (HYPER), un progetto Layer 2 che ha già catalizzato oltre $33,1 milioni nella sua prevendita pubblica. Sfruttando la potenza della Solana Virtual Machine (SVM) per l’esecuzione dei contratti intelligenti e ancorando la sicurezza finale sulla blockchain di Bitcoin, HYPER punta a rivoluzionare la velocità e i costi delle transazioni sulla rete regina entro la fine del 2026.

La Casa Bianca sfida la Fed: pressioni su Warsh per un taglio dei tassi al FOMC

Le tensioni istituzionali negli Stati Uniti sono ai massimi storici. Figure chiave dell’amministrazione come il Presidente Donald Trump, il Vicepresidente JD Vance, il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il consigliere economico Peter Navarro hanno tutti dichiarato che la Fed dovrebbe tagliare i tassi, o quantomeno evitare nuovi inasprimenti. Trump ha sottolineato che l’economia statunitense merita i tassi d’interesse più bassi del mondo per sostenere la crescita, mentre Vance e Navarro hanno avvertito che un eventuale rialzo colpirebbe duramente i settori produttivi chiave. Bessent ha inoltre ricordato che la Fed storicamente evita di aumentare i tassi durante shock dell’offerta prima che si consolidino spinte inflazionistiche strutturali.

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A complicare lo scenario sono i dati macroeconomici di venerdì scorso: il report sull’occupazione ha evidenziato la creazione di 162.000 nuovi posti di lavoro ad agosto, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%. Il presidente della Fed Kevin Warsh ha tuttavia ricordato che l’inflazione rimane superiore al target del 2%, con il 54% delle componenti dell’indice dei prezzi PCE in crescita di oltre il 3% nell’ultimo anno. Questa persistenza inflazionistica spinge molti analisti a scommettere su un atteggiamento restrittivo della banca centrale, acuendo lo scontro con la Casa Bianca.

Con i mercati azionari statunitensi chiusi per il Labor Day, l’analista Daan Crypto prevede una sessione di scambi a volumi ridotti, con i veri movimenti direzionali che si manifesteranno solo a partire da domani.

bitcoin:native Today is Labor day so volumes and volatility will likely remain low. There's some liquidity that has built up on both sides during the weekend. Keep an eye out for these levels and how price reacts around them in the short term. Tomorrow we'll see where this… pic.twitter.com/pZAzEesnKN — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 7, 2026

In contesti di scarsa liquidità festiva, i movimenti improvvisi di prezzo sono all’ordine del giorno. Proprio per evitare questo rumore di fondo, molti investitori stanno allocando capitale in progetti in fase di early-stage come Bitcoin Hyper, attratti dalla stabilità del prezzo di prevendita e dalle prospettive di crescita di lungo termine legate all’utilità reale del token.

Analisi della Tokenomics di Bitcoin Hyper: i driver dietro la raccolta da $33 Milioni

L’obiettivo di Bitcoin Hyper (HYPER) è chiaro: trasformare Bitcoin da semplice riserva di valore ad asset transazionale ultra-veloce ed economico. Attraverso un bridge bidirezionale sicuro, gli utenti potranno trasferire i propri BTC sul Layer 2 di Bitcoin Hyper, operando con transazioni quasi istantanee grazie alla tecnologia SVM di Solana, senza rinunciare alla sicurezza del network principale di Bitcoin.

La struttura economica del token HYPER è stata progettata per incentivare la partecipazione e garantire la sostenibilità del network nel tempo. Con una fornitura totale fissa di 21 miliardi di token, l’allocazione prevede:

30% destinato allo sviluppo tecnologico della rete;

destinato allo sviluppo tecnologico della rete; 25% allocato alla tesoreria del progetto;

allocato alla tesoreria del progetto; 20% per le attività di marketing e promozione globale;

per le attività di marketing e promozione globale; 15% riservato alle ricompense per gli utenti (staking e incentivi);

riservato alle ricompense per gli utenti (staking e incentivi); 10% per garantire la liquidità sui listini di scambio (CEX/DEX).

Attualmente, il token è acquistabile al prezzo promozionale di $0,0136858, e la raccolta complessiva ha già superato quota $33,11 milioni. Sotto il profilo della sicurezza, i contratti intelligenti del progetto hanno già superato con successo gli audit di Coinsult e SpyWolf, offrendo ampie garanzie di affidabilità prima del lancio ufficiale della mainnet previsto entro la fine del 2026.

Un forte driver di attrazione immediata è rappresentato dallo staking: i partecipanti alla prevendita possono bloccare subito i propri token HYPER per beneficiare di un rendimento annuo stimato (APY) del 35%, permettendo di accumulare ricompense prima ancora del debutto ufficiale sul mercato.

Guida all’acquisto: come posizionarsi su HYPER prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla prevendita di HYPER è un processo semplice e accessibile. È sufficiente collegare il proprio wallet Web3 al sito ufficiale di Bitcoin Hyper e selezionare l’importo desiderato. In alternativa, per un’esperienza d’acquisto ottimizzata da mobile, è possibile utilizzare l’app Best Wallet (disponibile su Apple App Store e Google Play), accedendo alla sezione integrata “Upcoming Tokens”.

La piattaforma supporta l’acquisto tramite le principali criptovalute del mercato – tra cui ETH, USDT, USDC, BNB e SOL – oltre al pagamento diretto con carta di credito o debito. Una volta completata la transazione, gli utenti possono attivare immediatamente lo staking per usufruire dell’APY del 35%. L’attuale fase di prevendita, che blocca il prezzo di HYPER a $0,0136858, è attiva solo per le prossime ore prima del successivo step incrementale.

Nota di rischio: Sebbene i ritorni stimati del 35% APY e l’innovazione tecnologica siano altamente attrattivi, le prevendite crypto comportano rischi intrinseci legati alla liquidità iniziale e ai tempi di sviluppo della roadmap. È fondamentale investire solo capitale che ci si può permettere di perdere.

Per monitorare gli sviluppi tecnologici e ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle quotazioni future, è consigliabile seguire i canali ufficiali di Bitcoin Hyper su X e Telegram.