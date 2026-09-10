Bitcoin Hyper verso $35M: il Layer 2 sfida la volatilità di Bitcoin

Mentre i mercati tradizionali affrontano una nuova fase di incertezza e Bitcoin consolida intorno alla soglia psicologica dei $78.000, gli investitori più attenti stanno spostando la loro attenzione verso asset infrastrutturali ad alto potenziale di crescita. In questo scenario, la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) si sta confermando come una delle opportunità più calde dell’anno, avendo già raccolto oltre $33 milioni e puntando rapidamente al traguardo dei $35 milioni.

La Tokenomics di HYPER e la tecnologia SVM come driver di crescita

Il successo di Bitcoin Hyper non è casuale, ma si basa su una proposta tecnologica solida e su una struttura economica progettata per premiare i primi sostenitori. Il progetto punta a risolvere i problemi di scalabilità di Bitcoin creando un Layer 2 (L2) ultra-veloce basato sulla Solana Virtual Machine (SVM). Attraverso un bridge sicuro, gli utenti potranno trasferire i propri BTC sull’L2 per eseguire transazioni rapide, swap, prestiti e staking, mantenendo la sicurezza finale garantita dal Layer 1 di Bitcoin.

Analizzando la tokenomics, l’offerta totale è rigidamente fissata a 21 miliardi di token HYPER, una chiara analogia con la scarsità intrinseca di Bitcoin. La distribuzione dei token è strutturata in modo strategico per garantire la sostenibilità a lungo termine:

30% destinato allo sviluppo tecnologico

destinato allo sviluppo tecnologico 25% riservato alla tesoreria e alle iniziative della community

riservato alla tesoreria e alle iniziative della community 20% allocato al marketing per favorire l’adozione globale

allocato al marketing per favorire l’adozione globale 15% per le ricompense di staking

per le ricompense di staking 10% per garantire la liquidità al momento del listing sui mercati

A rafforzare la credibilità del progetto ci sono i controlli di sicurezza superati con successo e certificati da Coinsult e SpyWolf. Il lancio della mainnet, previsto per la fine del 2026, insieme alle quotazioni sui principali exchange, rappresenterà il catalizzatore principale per la crescita del valore del token.

Il contesto macro: rendimenti USA in rialzo e il consolidamento di Bitcoin

L’interesse per i progetti in prevendita cresce anche a causa delle pressioni macroeconomiche che stanno frenando gli asset tradizionali e il mercato spot delle crypto. Giovedì 10 settembre 2026, il Tesoro USA ha annunciato un massiccio piano di riacquisto di titoli a 10 e 20 anni fino a $6 miliardi, triplicando la dimensione standard di $2 miliardi. Questa mossa, volta a immettere liquidità in un mercato del debito sotto pressione, ha spinto i rendimenti a 10 anni al 4,841% e quelli a 20 anni al 5,314%, con il rendimento a 30 anni che ha superato il 5,3%.

Con il debito pubblico totale degli Stati Uniti che supera i $40 mila miliardi (e il debito in mano pubblica a $31,8 mila miliardi) e il petrolio greggio scambiato sopra i $100 al barile, i timori inflazionistici rimangono elevati. Questa incertezza si è riflessa sul mercato crypto: il market cap globale è sceso dell’1,88% a $2,65 mila miliardi, mentre l’indice Fear and Greed è scivolato a 70.

Nelle ultime 24 ore, gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per $115 milioni, e il mercato dei derivati ha subito ben $350,86 milioni di liquidazioni forzate (con le posizioni al rialzo colpite per $278,18 milioni rispetto ai $72,68 milioni di quelle al ribasso). Bitcoin sta testando il supporto chiave a $78.000 (in calo dell’1,6% in giornata), mentre Ethereum oscilla intorno a $2.470 (in calo dell’1,7%).

$BTC & $ETH Same but different. ETH has formed a tighter range while sitting on its ~$2460 support while $BTC has been more volatile and keeps bouncing from its $77.8K support. All within their respective ranges. Pretty clear which levels to watch and where the bulls need to… pic.twitter.com/ca9Y72I57g — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 10, 2026

Come evidenziato dall’analista Daan Crypto, Bitcoin si trova in una fase di forte oscillazione (“chop fest”) sopra il supporto di $77.800. In questo contesto di stasi del mercato spot, l’accumulo di token in prevendita offre un’alternativa strategica per generare rendimenti attivi.

Perché Bitcoin Hyper attira capitali: utilità reale e rendimenti passivi

Mentre i capitali istituzionali temporaneamente rallentano l’esposizione sugli ETF, la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) continua a correre senza sosta verso i $35 milioni. La combinazione tra l’efficienza della Solana Virtual Machine e la sicurezza di Bitcoin crea un ecosistema ideale per sbloccare la liquidità della principale criptovaluta al mondo.

Easy now. Let Hyper handle this one. ⚡️ pic.twitter.com/MTV0jygc1L — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 10, 2026

Nota di rischio per gli investitori: Sebbene i fondamentali tecnologici e la risposta del mercato siano estremamente positivi, gli investimenti in prevendita e nei protocolli Layer 2 emergenti comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e ai tempi di sviluppo tecnologico. È fondamentale diversificare il proprio portafoglio con consapevolezza.

Guida pratica: come partecipare alla prevendita e attivare lo staking al 35% APY

La prevendita di Bitcoin Hyper è strutturata per garantire la massima accessibilità, senza vendite private riservate a pochi eletti. Attualmente, il token HYPER è disponibile al prezzo promozionale di $0,013686, bloccato fino a domani prima del prossimo aumento di fase (che avviene ogni tre giorni).

Per partecipare, gli investitori possono seguire questi semplici passaggi:

Visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper. Collegare un wallet crypto compatibile. Selezionare la valuta di pagamento (sono accettati ETH, USDT, USDC, BNB, SOL o carta di credito) e confermare l’acquisto.

In alternativa, l’acquisto può essere effettuato in modo ancora più rapido tramite l’app Best Wallet, scaricabile da Apple App Store e Google Play.

Una volta acquistati i token, è possibile metterli immediatamente in staking sul protocollo per beneficiare di un rendimento annuo (APY) del 35%, ottimizzando la propria posizione prima del lancio della mainnet e dei listing ufficiali previsti per la fine del 2026.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della roadmap, è possibile seguire il canale X di Bitcoin Hyper e unirsi alla community su Telegram.