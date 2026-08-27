Bitcoin a $79.000: Bitcoin Hyper supera $33 milioni in presale

Mentre il mercato delle criptovalute consolida i suoi recenti guadagni, gli investitori più attenti stanno spostando l’attenzione verso le infrastrutture emergenti progettate per sbloccare l’enorme liquidità di Bitcoin. Con BTC che si attesta solidamente intorno ai $79.000 dopo aver brevemente superato la soglia psicologica dei $80.000 all’inizio della settimana, l’interesse degli insider non è rivolto solo all’asset principale, ma alle soluzioni Layer 2 destinate a scalarne l’utilità pratica.

In questo scenario di forte fermento, la prevendita pubblica di Bitcoin Hyper (HYPER) ha registrato un’accelerazione straordinaria, superando i $33 milioni di finanziamenti e avvicinandosi rapidamente al traguardo dei $35 milioni. Questo afflusso di capitali evidenzia la forte domanda da parte degli utenti che desiderano far fruttare i propri BTC in modo dinamico, un trend che promette di dominare l’intero terzo trimestre.

La Rivoluzione dei Layer 2: Come Bitcoin Hyper Unisce Sicurezza e Velocità Solana

Per sbloccare il vero potenziale di Bitcoin come mezzo di scambio quotidiano, Bitcoin Hyper (HYPER) sta sviluppando una rete di supporto Layer 2 avanzata. L’architettura del progetto combina la sicurezza crittografica indiscutibile della blockchain di Bitcoin con la velocità di elaborazione e i costi di transazione minimi tipici della tecnologia di Solana.

Il funzionamento è lineare ma altamente efficiente: gli utenti trasferiscono i propri BTC a un indirizzo protetto (un bridge tecnologico), che convalida l’operazione e genera un saldo equivalente sulla rete veloce di Bitcoin Hyper. Da quel momento, le transazioni avvengono in modo istantaneo e a costi irrisori, per poi essere regolate e registrate definitivamente sulla mainnet di Bitcoin. Il processo di prelievo e rientro sulla rete principale è altrettanto fluido e sicuro.

Analisi Macro: BTC Consolida Sopra i $79.000 con Target a $83.000

Sebbene Bitcoin non sia riuscito a mantenere i $80.000 all’inizio della settimana, la struttura tecnica rimane fortemente rialzista, posizionandosi sui massimi degli ultimi 100 giorni. BTC si sta muovendo in un canale di consolidamento compreso tra $77.600 e $79.800. Un breakout al di sopra di questa fascia potrebbe definire il trend macro per la fine dell’anno. Nel frattempo, la pressione d’acquisto rimane solida: gli ETF spot su BTC negli Stati Uniti hanno registrato afflussi per oltre $884 milioni solo questa settimana, portando il totale mensile a ben $3,27 miliardi (la migliore performance da ottobre 2025).

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La recente spinta è stata in parte alimentata dai piani del Tesoro statunitense di riacquistare titoli di Stato a lungo termine, una mossa che tende a indebolire il dollaro e a favorire asset scarsi come Bitcoin. Ora l’attenzione degli operatori si sposta sul simposio della Fed a Jackson Hole, dove venerdì parlerà il presidente Kevin Warsh. Le sue dichiarazioni potrebbero innescare una forte volatilità a breve termine.

Sotto il profilo tecnico, il noto analista Daan Crypto ha evidenziato come l’area dei $60.000 abbia rappresentato la base di accumulo per l’attuale rally, individuando nei $83.000 il target principale da raggiungere entro la fine di settembre.

$BTC Flipped all the important weekly levels. Held the $60K support and broke above the Weekly 200MA/EMA, Bull market support band and green horizontal level. All that is left is making a new higher high above $83K to shift the market structure to bullish on the weekly. https://t.co/2pjaEzGlk7 pic.twitter.com/fCLSypbGYv — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 26, 2026

Tokenomics, Staking al 35% e Driver di Crescita di HYPER

Dal punto di vista dell’investimento, il token nativo HYPER è progettato con una struttura deflazionistica che ricalca la scarsità di Bitcoin. La supply totale è limitata a 21 miliardi di token, distribuiti secondo un piano strategico ben bilanciato:

30% destinato allo sviluppo tecnologico della rete;

destinato allo sviluppo tecnologico della rete; 25% riservato alla tesoreria del progetto;

riservato alla tesoreria del progetto; 20% allocato per le campagne di marketing globale;

allocato per le campagne di marketing globale; 15% dedicato alle ricompense per la community (staking);

dedicato alle ricompense per la community (staking); 10% per garantire la liquidità al debutto sui mercati.

Attualmente, nella fase di prevendita, il token HYPER è acquistabile al prezzo d’ingresso di $0,0136853. Oltre al potenziale di apprezzamento legato al lancio della mainnet previsto per questo trimestre, il progetto offre un programma di staking immediato con un rendimento annuo stimato (APY) fino al 35%, consentendo agli early adopter di massimizzare la propria esposizione prima della quotazione ufficiale.

Nota di rischio: Sebbene l’utilità del Layer 2 e i rendimenti dello staking offrano un profilo di rischio/rendimento molto interessante, investire in prevendite comporta la volatilità tipica dei progetti in fase iniziale. È fondamentale agire con prudenza e diversificare il proprio portafoglio.

Come Posizionarsi: Guida Pratica alla Prevendita di HYPER

Partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo è un processo semplice e accessibile:

Visita il sito ufficiale di Bitcoin Hyper e collega il tuo wallet Web3. Seleziona la quantità di token HYPER desiderata al prezzo attuale di $0,0136853. Completa l’acquisto utilizzando ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o carta di credito/debito. Scegli se mettere subito i token in staking per iniziare a maturare il rendimento del 35% annuo durante la fase di presale.

In alternativa, per chi preferisce operare da dispositivi mobile, la prevendita di HYPER è accessibile direttamente tramite l’applicazione Best Wallet, all’interno della sezione dedicata ai nuovi progetti ad alto potenziale (“Upcoming Tokens”). L’applicazione è scaricabile gratuitamente su Apple App Store e Google Play.

Per monitorare gli sviluppi tecnologici e gli annunci sulle quotazioni, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X (ex Twitter) e unirsi al canale Telegram ufficiale.