Bitcoin sopra $79.000, whale puntano su Bitcoin Hyper da $32,6 milioni

Mentre il petrolio reagisce alle nuove tensioni in Medio Oriente, Bitcoin continua a difendere quota $79,000 e manda un segnale che gli investitori stanno leggendo con attenzione: la domanda per esposizioni collegate all’ecosistema BTC resta solida anche in una fase macro instabile.

È proprio in questo contesto che una parte del capitale più aggressivo si sta spostando lungo la curva del rischio verso progetti infrastrutturali con una narrativa più concreta della semplice speculazione. Tra questi, Bitcoin Hyper (HYPER) sta emergendo come uno dei nomi più osservati, con una presale che ha già superato $32.6 million e una proposta che punta direttamente su un tema investibile chiaro: portare velocità, costi più efficienti e casi d’uso DeFi nell’universo Bitcoin.

Per chi guarda alle opportunità early-stage, l’appeal è nella combinazione tra tokenomics di presale, incentivi di staking e avanzamento del prodotto. Resta ovviamente un investimento ad alto rischio tipico dei progetti in fase iniziale, ma il setup sta attirando attenzione proprio perché unisce esclusività da prevendita e accessibilità operativa per il retail.

BTC regge allo shock energetico: perché il capitale guarda oltre il semplice prezzo

Gli scambi di fuoco di ieri tra le forze statunitensi e iraniane nello Stretto di Hormuz hanno testato il fragile cessate il fuoco in vigore dal 7 aprile. Le due parti si sono accusate reciprocamente di aver provocato l’episodio, con segnalazioni di missili, droni e piccole imbarcazioni lungo una delle rotte marittime più importanti al mondo. Il presidente Trump ha definito l’evento di lieve entità e ha ribadito che la tregua resta in piedi, ma il mercato energetico ha comunque reagito: il WTI è salito a $95.64, in rialzo dello 0.69%, mentre il Brent ha toccato $101.26, in aumento dell’1.2%.

La tenuta di Bitcoin in questo quadro è stata però il dato più osservato nel comparto crypto. Nonostante l’aumento del rischio percepito sulle supply chain e sul commercio globale, BTC non ha mostrato cedimenti rilevanti, rafforzando la tesi di chi lo considera sempre più un asset separato dagli shock che colpiscono i mercati tradizionali.

L’analista on-chain CW ha inoltre sottolineato che le whale di Bitcoin stanno concentrando l’accumulo sui futures, assorbendo perfino la pressione di vendita proveniente dal retail.

$BTC whales are net buying massive futures positions during the short-term downtrend. They are taking advantage of the short-term decline to build stable positions. https://t.co/xjvqeQHSX3 pic.twitter.com/40hfVIaiBU — CW (@CW8900) May 8, 2026

Quando il capitale grande continua a costruire esposizione su BTC in una fase di stress macro, il passaggio successivo per molti investitori è cercare progetti che possano beneficiare della stessa forza narrativa di Bitcoin, ma con un potenziale di rivalutazione più ampio. È qui che i Layer 2 diventano una scommessa da monitorare.

Bitcoin Hyper: la tesi investibile ruota su utility, velocità e accesso anticipato

Bitcoin Hyper (HYPER) si propone di affrontare due limiti storici di Bitcoin, cioè lentezza operativa e costi elevati, attraverso quella che il team definisce la prima vera rete Layer 2 costruita sulla blockchain di Bitcoin. Il progetto combina sicurezza di livello Bitcoin, supportata da zero-knowledge proofs e da un bridge canonico, con la capacità di elaborazione della Solana Virtual Machine.

In termini pratici, la narrativa è semplice: se Bitcoin vuole espandersi oltre la sola funzione di riserva di valore, ha bisogno di un’infrastruttura capace di sostenere transazioni quasi in tempo reale, staking, pagamenti, applicazioni di finanza decentralizzata e perfino meme coin in un ambiente nativo BTC. È questo il driver di upside che molti investitori stanno iniziando a prezzare.

Il mercato della presale sta già dando un primo riscontro. Bitcoin Hyper ha raccolto oltre $32.6 million e il token HYPER è attualmente offerto a $0.0136797. Sul fronte delle tokenomics immediate, gli acquirenti possono inoltre mettere in staking i token fin da subito con un APY del 36%, elemento che rende la fase iniziale particolarmente interessante per chi punta a massimizzare l’esposizione prima delle prossime revisioni di prezzo.

Presale da 32,6 milioni e milestone tecniche: cosa sta alimentando il momentum

Oltre alla raccolta, un altro aspetto che sta sostenendo il sentiment è l’avanzamento operativo del progetto. Il team ha condiviso aggiornamenti secondo cui wallet, explorer, dashboard di staking e bridge cross-chain risultano ora completamente integrati e funzionanti, delineando un ecosistema orientato a velocità e affidabilità.

Per il mercato, questo conta più della sola narrativa. Nelle prevendite crypto, una delle principali variabili che muovono l’interesse è la capacità di trasformare il capitale raccolto in sviluppo visibile. Nel caso di Bitcoin Hyper, la combinazione tra prodotto in costruzione, posizionamento su Bitcoin e fase di prezzo ancora da presale sta contribuendo a rafforzare l’idea di un’opportunità early-access.

Tra i segnali di interesse istituzionale o semi-istituzionale, il progetto ha registrato forti nuovi afflussi, incluso un singolo acquisto da $13,680 da un wallet whale. Non è una garanzia di performance future, ma è uno di quei segnali che il mercato tende a seguire quando cerca conferme sul conviction level dei compratori più capitalizzati.

Bitcoin Hyper is entering its final stage with a live, fully integrated ecosystem now taking shape. 🔥 The wallet, explorer, staking dashboard, and cross-network bridge are all built and work together in one seamless system. The focus has been on speed, simplicity, and… pic.twitter.com/IsJrlCpSo7 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 23, 2026

Come entrare prima del prossimo aumento di prezzo

Chi vuole partecipare può farlo tramite il sito ufficiale di Bitcoin Hyper. La procedura è compatibile anche con il crypto wallet Best Wallet, disponibile su Apple App Store e Google Play.

Sono supportati pagamenti in ETH, SOL, USDC, USDT e BNB, oltre all’acquisto tramite carta bancaria. Al prezzo attuale di $0.0136797, chi compra e decide di mettere immediatamente in staking può puntare all’APY del 36%, mentre il team segnala che il prezzo dovrebbe aumentare più tardi oggi.

Il punto chiave, per gli investitori, è che gran parte dell’appeal di una presale si concentra nelle fasi precedenti ai successivi step di pricing. Detto questo, vale anche la nota di prudenza: come ogni progetto in prevendita, HYPER resta un asset speculativo, quindi sizing della posizione e gestione del rischio dovrebbero restare centrali.