Ethereum News: ETH fermo a $2.400 mentre cresce la correlazione con le altcoin

ETH/USD non è riuscito a superare i 2.400 USD per tre mesi consecutivi, registrando una perdita da inizio anno del -21% a fronte di un calo dell’11% della capitalizzazione totale del mercato crypto; una sottoperformance che pone le news su Ethereum al centro dell’attenzione per i detentori istituzionali che stanno rivalutando la traiettoria dell’asset.

Lo stallo è coinciso con la correlazione del prezzo a 90 giorni di ETH con le altcoin a maggiore capitalizzazione, che ha raggiunto lo 0,85 all’inizio di maggio 2025 secondo i dati monitorati da CryptoRank, il valore più alto dai minimi del mercato ribassista di novembre 2024.

L’analisi del prezzo di ETH in questo contesto è strutturalmente più complessa di un semplice fallimento di una resistenza. Quando la correlazione di ETH con asset come SOL e LINK si comprime in questo modo, segnala che il mercato non sta differenziando in base ai fondamentali; sta prezzando le altcoin come un paniere di rischio monolitico.

La questione che tale inquadramento solleva è se il picco di correlazione rappresenti un tetto temporaneo imposto dalle condizioni macroeconomiche, o una condizione strutturale insita nel modo in cui il capitale sta attualmente ruotando attraverso il complesso dei digital asset.

(FONTE: TradingView)

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Ethereum News: ETH può rompere i 2.400 USD o crollerà ancora?

Il meccanismo opera come segue: quando la correlazione di ETH con il mercato più ampio delle altcoin aumenta, la price discovery dei singoli asset fallisce. Il capitale non sta ruotando da Bitcoin a Ethereum e poi verso i token a media e bassa capitalizzazione; si arena presso resistenze di mercato significative. Questo schema persiste dalla metà di aprile 2025, con ETH in fase di consolidamento tra 2.200 USD e 2.470 USD, raggiungendo recentemente un picco di 2.424 USD il 6 maggio prima di essere respinto dalla media mobile a 100 ore.

I dati on-chain arricchiscono questo quadro. Il volume degli exchange decentralizzati di Ethereum è diminuito di circa il 53% negli ultimi sei mesi, mentre i ricavi delle DApp sono scesi di circa il 49%. Solana e Hyperliquid detengono ora circa il 42% della quota di mercato dei ricavi delle DApp, un cambiamento significativo rispetto a due anni fa.

Nonostante il valore totale bloccato (TVL) di Ethereum sia sei volte superiore a quello del suo concorrente più prossimo, l’attività che genera commissioni si sta spostando verso chain con costi inferiori e regolamenti più rapidi.

(FONTE: CoinGlass)

L’ambiente della sicurezza in aprile ha complicato ulteriormente le cose, con exploit crypto per un valore di circa 630 milioni di USD, principalmente da KelpDAO e Drift Protocol, che hanno coinvolto entità legate alla Corea del Nord. L’exploit di KelpDAO ha causato significativi deflussi di TVL da Aave e debiti insoluti, erodendo la fiducia necessaria per la liquidità istituzionale nella DeFi.

In altre news su Ethereum, e in una nota positiva, l’iShares Ethereum Trust di BlackRock ha visto 142 milioni di USD di afflussi il 4 maggio, portando gli asset totali dell’ETF a 12,4 miliardi di USD. BitMine ha aggiunto 101.745 ETH, per un valore di circa 238 milioni di USD, il 5 maggio, portando il suo totale a 5,18 milioni di ETH (circa il 4,12% dell’offerta circolante), con il 73% in staking. Tuttavia, l’azienda affronta una perdita non realizzata di 1,4 miliardi di USD sulla propria posizione, riflettendo la tendenza di Bitcoin a sovraperformare mentre Ethereum e le altcoin rimangono indietro.

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ETH può recuperare i 2.400 USD e sbloccare l’Altseason, o il gap strutturale di ricavi diventerà il vincolo definitivo?

$ETH continua a essere respinto dal VWAP dell’ATH del 2021. Molto debole. pic.twitter.com/CBp36tc5gJ — Ted (@TedPillows) 7 maggio 2026

Scenario rialzista: ETH supera i 2.420 USD con una chiusura giornaliera e volumi spot in espansione – una condizione che il MACD orario e un RSI stabile a 55 sopra la neutralità non confermano ancora, ma non escludono. Una rottura sostenuta aprirebbe la strada verso i 2.550 USD, innescherebbe coperture degli short in tutto il comparto altcoin e inizierebbe a ridurre il premio di correlazione che sta attualmente sopprimendo la price discovery dei singoli asset. Il CLARITY Act, con il 60% di probabilità di approvazione al Senato su Polymarket, potrebbe fungere da catalizzatore normativo accelerando gli afflussi istituzionali nelle infrastrutture DeFi native di Ethereum.

ETH supera i 2.420 USD con una chiusura giornaliera e volumi spot in espansione – una condizione che il MACD orario e un RSI stabile a 55 sopra la neutralità non confermano ancora, ma non escludono. Una rottura sostenuta aprirebbe la strada verso i 2.550 USD, innescherebbe coperture degli short in tutto il comparto altcoin e inizierebbe a ridurre il premio di correlazione che sta attualmente sopprimendo la price discovery dei singoli asset. Il CLARITY Act, con il 60% di probabilità di approvazione al Senato su Polymarket, potrebbe fungere da catalizzatore normativo accelerando gli afflussi istituzionali nelle infrastrutture DeFi native di Ethereum. Scenario base: ETH continua a consolidare nel canale 2.200–2.470 USD nel breve termine, con la trendline a 2.320 USD che funge da supporto chiave. La correlazione con le altcoin a grande capitalizzazione rimane elevata, l’Altcoin Season Index resta al di sotto delle soglie di rotazione e l’accumulo istituzionale incrementale – evidenziato dai continui afflussi negli ETF e dai ricavi dello staking di BitMine – assorbe la pressione di vendita senza generare un breakout. L’aggiornamento Glamsterdam fornisce un catalizzatore per il sentiment, ma non sposta materialmente le metriche dei ricavi on-chain nel breve periodo.

ETH continua a consolidare nel canale 2.200–2.470 USD nel breve termine, con la trendline a 2.320 USD che funge da supporto chiave. La correlazione con le altcoin a grande capitalizzazione rimane elevata, l’Altcoin Season Index resta al di sotto delle soglie di rotazione e l’accumulo istituzionale incrementale – evidenziato dai continui afflussi negli ETF e dai ricavi dello staking di BitMine – assorbe la pressione di vendita senza generare un breakout. L’aggiornamento Glamsterdam fornisce un catalizzatore per il sentiment, ma non sposta materialmente le metriche dei ricavi on-chain nel breve periodo. Scenario ribassista/invalidazione: Il mancato mantenimento del supporto a 2.200 USD su una chiusura giornaliera invalida la tesi del consolidamento e riapre la strada verso il minimo di febbraio vicino a 1.780 USD. In questo scenario, la correlazione crypto che lega ETH al mercato più ampio delle altcoin funge da meccanismo di trasmissione per drawdown accelerati sui token DeFi e sugli asset degli ecosistemi Layer-1. La perdita non realizzata di 1,4 miliardi di USD di BitMine si amplia e il modello di tesoreria aziendale in ETH – già sotto osservazione – affronta nuove pressioni da parte dei comitati di rischio istituzionali.

Questa è la variabile determinante: una chiusura giornaliera confermata sopra i 2.420 USD con volumi spot sostenuti, con ricavi on-chain delle DApp in stabilizzazione anziché in continua discesa del 49%. Fino a quando non si risolverà, l’elevata correlazione crypto funzionerà come un tetto strutturale – non temporaneo – e l’altcoin season rimarrà strutturalmente rinviata.

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