Bitcoin crolla sotto gli $80.000: conflitto Iran-USA interrompe il rally?

Bitcoin è scivolato nuovamente sotto gli 80.000 USD oggi (8 maggio), mentre i nuovi attacchi militari statunitensi nello Stretto di Hormuz hanno prosciugato la propensione al rischio nei mercati, spingendo BTC a 79.250 USD, un calo del -2,8% nelle 24 ore. Il ritracciamento interrompe una striscia positiva di diversi giorni che aveva portato l’asset a 82.700 USD all’inizio di questa settimana. La sopravvivenza della serie vincente di sei settimane durante il weekend dipende da una domanda: l’Iran risponderà o negozierà?

Il fattore scatenante immediato è stato il resoconto di una nuova serie di attacchi statunitensi nello Stretto di Hormuz, che ha scosso i mercati azionari più ampi e ha spinto i trader a ridurre l’esposizione agli asset speculativi. BTC aveva brevemente toccato gli 82.000 USD sulla scia di 2,44 miliardi di USD di afflussi negli ETF ad aprile, il dato mensile più forte da ottobre 2025.

Quel momentum si è ora arrestato. I precedenti episodi di questo conflitto hanno mostrato come Bitcoin reagisca bruscamente al deterioramento del cessate il fuoco, e l’azione dei prezzi di venerdì si adatta a questo schema in modo preoccupante.

Il mercato crypto complessivo è sceso del -1,2%, con la capitalizzazione totale del mercato crypto che si attesta a 2,73 trilioni di USD, mentre il sentiment di avversione al rischio si estende alle altcoin. Il quadro macro rimane binario: un segnale di pace credibile potrebbe riaccendere il rally, mentre un’ulteriore escalation minaccia un cedimento tecnico più profondo.

(FONTE: TradingView)

Il prezzo di BTC USD riuscirà a mantenere i 78.900 USD e riconquistare gli 83.000 USD questa settimana?

A quota 79.381,69 USD, Bitcoin sta testando una serie di supporti tecnici che gli analisti avevano segnalato ben prima del calo di venerdì. La linea di demarcazione immediata si trova al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, pari a 78.920 USD; una rottura esporrebbe l’EMA a 100 giorni vicino a 75.886 USD, un livello non testato dalla fase precedente del conflitto in Iran. La reazione di BTC alle notizie sul cessate il fuoco all’inizio del ciclo ha mostrato quanto velocemente sia entrato in gioco il range dei 72.000 USD una volta evaporato il supporto macro.

Al rialzo, gli analisti di MEXC identificano la media mobile a 200 giorni a 83.000 USD come la resistenza fondamentale — una chiusura netta sopra quel livello aprirebbe la strada verso gli 89.000–94.000 USD e potenzialmente i 100.000 USD se la domanda di ETF rimarrà costante fino a metà maggio. L’RSI si attesta a 65,60, tecnicamente ancora rialzista ma in fase di raffreddamento dopo che il picco dovuto allo short-squeeze è svanito.

Tre scenari meritano attenzione:

Caso rialzista: L’Iran segnala progressi reali per un cessate il fuoco durante il weekend, BTC riconquista gli 81.000 USD lunedì e i flussi degli ETF riprendono; quota 85.000 USD entro metà maggio appare plausibile secondo questa lettura.

L’Iran segnala progressi reali per un cessate il fuoco durante il weekend, BTC riconquista gli 81.000 USD lunedì e i flussi degli ETF riprendono; quota 85.000 USD entro metà maggio appare plausibile secondo questa lettura. Caso base: Lo stallo persiste, BTC si consolida tra 78.900 USD e 81.000 USD mentre i mercati attendono il prossimo catalizzatore.

Lo stallo persiste, BTC si consolida tra 78.900 USD e 81.000 USD mentre i mercati attendono il prossimo catalizzatore. Caso ribassista: L’escalation si aggrava, il supporto a 78.920 USD cede e un retest dell’EMA a 75.886 USD diventa l’esito più probabile. La striscia vincente di sei settimane è tecnicamente intatta, ma dipende dalla geopolitica piuttosto che dai fondamentali.

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Bitcoin Hyper punta al rialzo anticipato mentre Bitcoin testa i livelli chiave

Per gli investitori che osservano Bitcoin bloccato contro la resistenza con rischi macro incombenti, il calcolo per un ulteriore rialzo dello spot a una capitalizzazione di mercato di 1,6 trilioni di USD appare sempre più compresso. La finestra di rendimento asimmetrico si trova più in basso nella gerarchia.

Questa è la tesi alla base di Bitcoin Hyper ($HYPER), un progetto Layer 2 di Bitcoin attualmente in prevendita che ha raccolto più di 32,6 milioni di USD al prezzo attuale del token di 0,0136797 USD.

L’obiettivo principale del progetto, piuttosto ambizioso, è quello di essere il primo Layer 2 di Bitcoin a integrare la Solana Virtual Machine (SVM), offrendo teoricamente un’esecuzione degli smart contract più rapida rispetto a Solana stessa, pur facendo affidamento sul layer di sicurezza di Bitcoin.

Un Decentralized Canonical Bridge gestisce i trasferimenti di BTC, e l’architettura mira a risolvere i tre punti deboli strutturali che hanno storicamente limitato la programmabilità di Bitcoin: throughput basso, commissioni elevate e assenza di smart contract nativi.

Il conflitto in Iran ha già dimostrato quanto velocemente l’infrastruttura on-chain di Bitcoin possa essere messa sotto stress; in questo contesto, un layer di scalabilità ha una reale utilità pratica, non solo di marketing. Lo staking è già attivo con un APY elevato in offerta.

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