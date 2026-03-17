Bitcoin a 76.000 dollari prima del FOMC, mentre Bitcoin Hyper si avvicina al lancio del Layer 2

Il rally rialzista di Bitcoin, durato un’intera settimana, ha raggiunto il suo ultimo picco ieri sera, con BTC salito a $76,000 prima di testare $74,000 come nuovo livello di supporto. Mentre il mercato crypto si prepara a uno degli eventi più seguiti del mese – l’annuncio del FOMC sui tassi di interesse, atteso domani insieme alla conferenza stampa di Jerome Powell – i trader si stanno già posizionando di conseguenza.

BTC ha ricevuto anche un solido sostegno da Wall Street, dove lunedì gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per $201.62 million, che si aggiungono a un totale di $1.54 billion raccolti nel corso di marzo finora.

Se questa tendenza continuerà, marzo sarà il primo mese a registrare afflussi netti complessivi su BTC dallo scorso ottobre. Considerando l’impatto del conflitto con l’Iran, l’impennata dei prezzi del petrolio e un contesto macro globale sempre più complesso, sarebbe un risultato incredibile.

Alla luce di questi elementi, non sorprende che anche i progetti legati a Bitcoin siano diventati una calamita per gli investitori smart money. Bitcoin Hyper (HYPER) è attualmente uno degli esempi principali, avendo registrato acquisti costanti del token negli ultimi mesi e raccolto quasi $32 million nel frattempo.

Con il lancio ormai vicino della rete Bitcoin Layer 2 del progetto, insieme al debutto di HYPER su piattaforme DEX e CEX di primo livello, il progetto sembra avere tutte le carte in regola per esplodere nel 2026.

Come la decisione del FOMC sui tassi di interesse potrebbe plasmare il sentiment di mercato

La decisione del Federal Open Market Committee sui tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbe ampiamente lasciare invariato il costo del denaro, quindi l’attenzione si concentrerà molto probabilmente sui commenti di Jerome Powell durante la conferenza stampa del FOMC di domani.

In parole semplici, gli investitori vogliono capire se la Fed intravede margini per tagli più avanti nel corso dell’anno oppure se prevarrà un approccio più cauto.

La guerra in Iran, insieme ai suoi effetti a catena a livello internazionale, ha dominato i titoli delle ultime settimane. Il conflitto ha provocato un forte rialzo dei prezzi del petrolio e creato elevata volatilità nei mercati tradizionali. Tuttavia, Bitcoin ha mostrato una resilienza impressionante per tutto questo periodo e questa mattina è arrivato persino a toccare quota $76,000.

Anche gli ETF spot su Bitcoin hanno attirato capitali per sei giorni consecutivi, sostenendo ulteriormente il prezzo di BTC e contribuendo a creare solidi livelli di supporto.

CryptoKaleo, trader con 731,000 follower su X, ha recentemente scritto che “$100K is a magnet” per Bitcoin, supportando la sua affermazione con un grafico di BTC che mostra la rottura di una trendline.

Il commento di Kaleo riflette una convinzione crescente tra i trader secondo cui nuovi massimi restano possibili nonostante il rumore macro.

Per alcuni detentori di BTC, questo sentiment è un motivo sufficiente per limitarsi a mantenere la posizione e aspettare – ma un numero crescente di investitori sta cercando nuovi modi per aumentare la propria esposizione e puntare a un upside maggiore. È qui che entrano in gioco Bitcoin Hyper (HYPER) e la sua presale, che rappresentano un tentativo ambizioso di trasformare BTC in un asset pienamente flessibile e versatile.

Bitcoin Hyper porta capacità DeFi scalabili su Bitcoin

Il team di sviluppo dietro Bitcoin Hyper (HYPER) sta lavorando al lancio del Bitcoin Layer 2 più veloce del settore – e la roadmap del progetto prevede attualmente il mainnet dell’L2 per la fine del Q1.

Integrando la Solana Virtual Machine (SVM) ad alte prestazioni, il progetto punta a offrire transazioni rapide e a basso costo mantenendo al tempo stesso la sicurezza del layer base di Bitcoin.

L’architettura dell’L2 incorpora un bridge trustless, così gli utenti possono depositare BTC sulla blockchain principale di Bitcoin e ricevere una quantità equivalente di WBTC (Wrapped BTC) sul Layer 2. Da quel momento in poi, possono eseguire transazioni quasi istantanee e accedere ad applicazioni decentralizzate, inclusi protocolli DeFi, launchpad per meme coin, marketplace NFT, giochi e altro ancora.

Gli aggiornamenti di stato saranno periodicamente ancorati di nuovo a Bitcoin tramite zero-knowledge proofs per garantire che tutto rimanga sicuro.

HYPER funge da token gas nativo e alimenterà anche le funzionalità di staking e governance. La presale in corso valuta ora HYPER a $0.0136771, con quasi $32 million già impegnati. Chi entra in anticipo può mettere in staking i propri token per un APY del 37%.

Considerando il recente rally rialzista di Bitcoin e la chiara necessità di funzionalità di rete più avanzate, il tempismo di Bitcoin Hyper appare particolarmente favorevole. Il progetto sta di fatto trasformando l’hype attorno al prossimo capitolo di Bitcoin in un’utilità concreta per trader e investitori.

Come partecipare alla presale di Bitcoin Hyper

Partecipare alla presale di HYPER segue un processo più rapido e semplice rispetto alla maggior parte degli investimenti crypto. Basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper per collegare il wallet Web3 preferito e completare l’acquisto.

Il progetto accetta una serie di criptovalute, tra cui ETH, BNB e SOL, oltre a stablecoin (USDT e USDC) e alle tradizionali opzioni di pagamento con carta bancaria.

Best Wallet è una scelta popolare per gli utenti mobile, poiché la piattaforma ha inserito HYPER nella sua sezione “Upcoming Tokens”. Puoi scaricare l’app Best Wallet direttamente dall’Apple App Store e da Google Play.

Per restare aggiornato sugli ultimi sviluppi, soprattutto con l’avvicinarsi del lancio del mainnet dell’L2, puoi anche seguire Bitcoin Hyper su X e unirti alla sua community su Telegram.