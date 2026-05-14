Warsh alla Fed rilancia il crypto trade: focus su Bitcoin Hyper

La conferma di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve sta riportando appetito per il rischio sui mercati, e il segnale più osservato nel comparto crypto resta la tenuta di Bitcoin sopra quota $79,000. In questo scenario, una parte del capitale più speculativo ma anche più attento ai fondamentali si sta spostando verso progetti che provano a monetizzare l’ecosistema Bitcoin in modo più diretto.

Tra i nomi che stanno raccogliendo più attenzione c’è Bitcoin Hyper (HYPER), una presale che ha già superato $32.6 million e che sta attirando interesse non solo per il momentum, ma per tre driver chiari: narrativa Layer 2 su Bitcoin, staking già attivo e tokenomics costruite per sostenere sviluppo, liquidità e crescita dell’ecosistema.

Il punto, per chi guarda all’investimento, è semplice: se il mercato torna a premiare infrastrutture crypto con casi d’uso concreti, i progetti che cercano di rendere Bitcoin più veloce, economico e programmabile potrebbero beneficiare di un rerating. Resta comunque una scommessa ad alto rischio tipica delle presale, quindi il potenziale upside va sempre bilanciato con prudenza.

Perché il mercato sta tornando a prezzare asset crypto più aggressivi

Il Senato ha approvato la nomina di Kevin Warsh nel Board of Governors della Federal Reserve con 51 voti contro 45 all’inizio di questa settimana, per poi confermarlo ieri come presidente della Fed con 54 voti contro 45. Il passaggio arriva mentre il mandato di Jerome Powell come presidente si avvicina alla scadenza del 15 maggio.

Warsh, ex governatore della Fed ed ex dirigente di Morgan Stanley, porta con sé una forte esperienza di mercato. Nella documentazione resa nota ha indicato partecipazioni in protocolli DeFi, reti di scaling di Ethereum, una startup Bitcoin Lightning e mercati di previsione, precisando che dismetterà queste posizioni dopo la nomina.

Per gli operatori, il messaggio è che la nuova guida della Fed potrebbe adottare un approccio più market-friendly sia sui tassi sia sulla supervisione degli asset digitali. Sul piano tecnico, Bitcoin ha reagito difendendo con decisione l’area dei $79,000, un livello osservato da vicino anche dall’analista Lennaert Snyder, che ora individua target sopra $81,000 se il supporto continuerà a reggere.

$BTC bounced from key 79K support. Those who follow me know that this is the long POI I was looking at all week. According to plan, I longed the retest and that trade is TP'd and SL to break-even. GG if you took it. For now, Bitcoin is protecting the ~$78,759 PDL. And as long… pic.twitter.com/1ikHGhb391 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) May 14, 2026

Quando BTC mostra resilienza in un contesto macro che migliora, gli investitori tendono a cercare beta più elevata all’interno dello stesso ecosistema. È qui che entrano in gioco token infrastrutturali e presale con una narrativa forte legata all’espansione dell’utilità di Bitcoin.

Bitcoin Hyper: la scommessa sulla scalabilità di Bitcoin è già a $32.6 million

Bitcoin Hyper (HYPER) sta sviluppando una soluzione Layer 2 su Bitcoin basata sulla Solana Virtual Machine, con l’obiettivo di offrire transazioni quasi istantanee e fee molto basse senza rinunciare alla sicurezza del layer base di Bitcoin. Il modello prevede che l’attività venga aggregata e compressa su L2 prima del settlement periodico sul Layer 1.

La struttura tecnica include prove zero-knowledge per la validazione delle transazioni e un bridge canonico con smart contract di relay su Bitcoin, pensato per consentire il minting e il burning trustless di BTC senza affidarsi a custodi terzi.

Night out with Hyper. Fast execution, clean arrival. ⚡️🔥 pic.twitter.com/00QfWE2bdf — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) May 12, 2026

Dal punto di vista del mercato, la proposta è facile da leggere: se Bitcoin vuole competere anche su pagamenti rapidi, meme coin, exchange decentralizzati e DeFi, ha bisogno di layer aggiuntivi che ne aumentino la capacità operativa. Bitcoin Hyper prova a posizionarsi esattamente in questo spazio, offrendo una tesi di investimento che non dipende solo dal prezzo di BTC, ma dall’espansione dell’intera economia costruita sopra Bitcoin.

Tokenomics di HYPER: supply, staking e leve che possono sostenere la domanda

Per chi valuta l’opportunità in ottica presale, la tokenomics resta uno degli elementi principali. Il token nativo HYPER viene usato per staking, governance e incentivi dell’ecosistema, mentre le allocazioni sono destinate a sviluppo, marketing, listing e crescita della community. L’offerta totale è fissata a 21 billion.

La presale ha raccolto oltre $32.6 million e il prezzo corrente di HYPER è $0.01368, circa il 19% sopra il valore iniziale di $0.0115. È un dettaglio rilevante perché mostra una progressione di prezzo già in corso prima del token generation event, elemento che spesso alimenta l’interesse dei compratori più anticipatori.

Un altro driver immediato è lo staking già attivo durante la vendita, con un APY del 36%. In termini investibili, questo significa che il progetto non viene presentato solo come futura infrastruttura L2, ma anche come asset che prova a incentivare il lock-up e la partecipazione della community già nella fase pre-listing. Naturalmente, rendimenti elevati implicano anche un rischio elevato e non garantiscono performance future del token una volta aperto il mercato.

Accesso alla presale: perché il setup resta esclusivo ma ancora aperto

Chi vuole esporsi a HYPER può farlo tramite il sito ufficiale della presale di Bitcoin Hyper, collegando un wallet e acquistando direttamente i token. Il progetto è disponibile anche nell’app crypto Best Wallet, scaricabile dall’Apple App Store e da Google Play.

HYPER può essere acquistato con ETH, USDT, USDC, BNB o SOL, mentre sono supportati anche i pagamenti con carta bancaria. Questo amplia molto il bacino di accesso, rendendo la presale più semplice anche per chi non ha già asset pronti da convertire. Intanto, sul fronte on-chain, è stato registrato di recente un acquisto confermato del valore di $13,680, segnale che anche tagli più consistenti stanno entrando nel round attuale.

L’idea di esclusività deriva soprattutto dal fatto che il token non è ancora arrivato sui mercati aperti, mentre l’accessibilità dipende dalla semplicità del processo di acquisto e dallo staking già disponibile. Per molti investitori retail, è questa combinazione a rendere la finestra interessante: accesso anticipato, narrativa forte e struttura di incentivi già operativa.

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