Bitcoin ai minimi: LiquidChain attira i capitali degli investitori istituzionali

Nel mercato delle criptovalute, i periodi di correzione separano spesso gli speculatori di breve termine dagli investitori strategici. Con Bitcoin che è scivolato nuovamente verso i minimi di febbraio, cancellando i guadagni accumulati durante la primavera, i trader più attenti stanno già riposizionando i propri portafogli. Nonostante le forti uscite di capitale registrate dagli ETF spot su Bitcoin tra il 15 maggio e questo mercoledì, la giornata di giovedì ha mostrato un’inversione di tendenza: gli afflussi netti negli ETF di Bitcoin ed Ethereum hanno raggiunto rispettivamente 3,05 milioni e 19,30 milioni di dollari, segno che le istituzioni stanno accumulando in sordina.

In questo scenario macroeconomico, l’attenzione dei grandi investitori si sta spostando verso progetti infrastrutturali in fase iniziale in grado di offrire un’utilità reale e duratura. È il caso di LiquidChain (LIQUID), una soluzione Layer 3 emergente che questa settimana ha visto la propria prevendita superare la soglia degli 825.000 dollari, spinta da significativi acquisti da parte di grandi acquirenti.

Analisi di mercato: la pressione su BTC ed ETH apre finestre di acquisto strategiche

Come evidenziato da analisti del calibber di Daan Crypto (che vanta oltre 416.000 follower su X), Bitcoin sta testando i supporti chiave di febbraio intorno all’area dei 60.000 dollari, dopo sei sessioni giornaliere consecutive in rosso. Sebbene questa correzione possa spaventare il retail, si tratta di una dinamica fisiologica di consolidamento del mercato.

$BTC Rapidly approaching its February low at $60K. Now in its 6th red daily candle and down more than the entire April/May rally. Really was a case of stairs up elevator down which is something we often see in these larger bear trends. Eyes on that $60K area for now. pic.twitter.com/4DoFKIkzIK — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) June 5, 2026

Il quadro complessivo mostra che gli ETF spot su Bitcoin hanno subito deflussi netti superiori a 4 miliardi di dollari durante questa fase correttiva. Tuttavia, il ritorno degli afflussi istituzionali su BTC ed Ethereum dimostra la resilienza della domanda di Wall Street. Ethereum, scambiato attualmente intorno a 1.670 dollari con una flessione di circa il 17% negli ultimi sette giorni, ha comunque registrato quasi 20 milioni di dollari di ingressi netti negli ETF su ETH nella sola giornata di ieri.

La storia recente delle criptovalute insegna che i momenti di massima incertezza rappresentano le migliori opportunità per posizionarsi su protocolli ad alto potenziale prima che inizi la successiva fase di espansione. Per questo motivo, i capitali si stanno riversando sulla prevendita di LiquidChain, attirati da una proposta tecnologica che punta a risolvere uno dei problemi più complessi del Web3.

La Tokenomics di LiquidChain (LIQUID): un’architettura progettata per la crescita

Da un punto di vista tecnologico, LiquidChain (LIQUID) si presenta come una rete Layer 3 progettata per unire la sicurezza di Bitcoin, la programmabilità di Ethereum e la velocità transazionale di Solana. L’obiettivo è consentire trasferimenti fluidi e immediati tra queste tre grandi blockchain, eliminando le frizioni e i rischi di sicurezza tipici dei bridge tradizionali.

LiquidChain is cooking. The Order doesn't sleep. ⟁👁 pic.twitter.com/CXY4ya0MC5 — LiquidChain (@getliquidchain) June 3, 2026

Per gli investitori attenti ai fondamentali, la struttura economica del token (tokenomics) offre spunti di grande interesse:

Fornitura Totale: 11,8 miliardi di token LIQUID.

11,8 miliardi di token LIQUID. Sviluppo del Progetto: 35% dei token allocati per garantire l’evoluzione tecnica a lungo termine.

35% dei token allocati per garantire l’evoluzione tecnica a lungo termine. Incentivi di Staking: 10% della supply dedicato a premiare i sostenitori della rete.

10% della supply dedicato a premiare i sostenitori della rete. Rendimento Iniziale: Gli investitori della prima ora possono mettere in staking i propri token per ottenere un APY stimato del 1.343%.

Il prezzo attuale del token in prevendita è bloccato a 0,01466 dollari, una valutazione d’ingresso che attira chi cerca di massimizzare il potenziale ritorno sull’investimento prima del listing ufficiale sugli exchange.

Come partecipare alla presale e considerazioni sul rischio

Partecipare alla prevendita di LiquidChain è un processo lineare e accessibile. Gli utenti possono collegare il proprio wallet sul sito ufficiale della prevendita di LiquidChain e acquistare i token utilizzando BTC, ETH, SOL, BNB, stablecoin o carta di credito.

In alternativa, l’acquisto può essere effettuato direttamente tramite l’applicazione Best Wallet (disponibile per il download su Apple App Store e Google Play) navigando nella sezione “Upcoming Tokens”. Una volta completato l’acquisto, è possibile attivare immediatamente lo staking per beneficiare del rendimento del 1.343% annuo prima che il prezzo del token subisca il prossimo incremento programmato.

Nota di rischio: Sebbene i progetti infrastrutturali in fase di prevendita offrano un elevato potenziale di crescita e rendimenti da staking particolarmente competitivi, il mercato delle criptovalute rimane altamente volatile. Si raccomanda di effettuare sempre le proprie ricerche (DYOR) e di investire esclusivamente capitali di cui si può disporre la perdita.

Per monitorare gli sviluppi del progetto e interagire con la community, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.