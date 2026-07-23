Bitcoin sotto pressione? Strategy e i nuovi Layer 2

Il prezzo di Bitcoin scambia attualmente intorno a 65.150$, segnando un calo dello 0,8% nelle ultime 24 ore. Il rischio principale al di sotto di questo livello non sembra derivare dai tassi macroeconomici o dai flussi degli ETF, bensì dall’imminente rapporto sugli utili del secondo trimestre di Strategy (MSTR), previsto per il 31 luglio.

In qualità di maggiore detentore pubblico di Bitcoin, il peggioramento delle metriche aziendali potrebbe ripercuotersi direttamente su BTC. Nel primo trimestre del 2026, Strategy ha riportato una perdita operativa di 14,5 miliardi di dollari, causata principalmente dal calo dei prezzi di Bitcoin, nonostante i ricavi del settore software siano cresciuti fino a 124,3 milioni di dollari.

(FONTE: CoinGecko)

Le metriche di accrescimento sono peggiorate, con il rendimento di Bitcoin sceso al 5,8% e la crescita di Bitcoin per azione calata all’8% su base annua. Il consenso per il secondo trimestre del London Stock Exchange Group (LSEG) prevede un ritorno all’utile operativo di 3,86 miliardi di dollari.

Tuttavia, queste previsioni si basano su stime limitate degli analisti e potrebbero riservare sorprese negative, specialmente considerando che nel secondo trimestre Bitcoin è sceso a circa 59.100$ dai circa 68.100$ registrati alla fine del primo trimestre.

Il prezzo di Bitcoin terrà i 60.000$ mentre cresce il rischio mNAV di Strategy?

Strategy holds over $51,000,000,000,000 $BTC.



But the company itself is now valued at just $29.5 billion.



For years, investors treated $MSTR like a leveraged Bitcoin ETF.



The model was simple:



Issue more shares → Buy more Bitcoin → BTC goes higher → Investors keep paying a… — Ted (@TedPillows) June 27, 2026

La zona tra 60.000$ e 61.000$ rappresenta ora la fascia di supporto critica. Una rottura decisa verso il basso aprirebbe la strada verso la metà dei 50.000$, dove si trova il successivo cluster di domanda sostanziale. La resistenza è stratificata tra 66.000$ e 68.000$, con i massimi precedenti sopra i 70.000$ che rappresentano l’obiettivo dello scenario rialzista.

Tre scenari delineano il range a breve termine:

Scenario Bull: i dati macro diventano favorevoli, riprendono gli afflussi negli ETF spot su Bitcoin e BTC recupera la parte alta dei 60.000$; l’mNAV di Strategy si stabilizza sopra 1,22x e il modello di accrescimento tiene.

Scenario Base: il prezzo di Bitcoin oscilla nel range 60.000$–65.000$ mentre l’open interest si normalizza e i trader attendono segnali dalla Federal Reserve, con l’mNAV che fluttua appena sopra la parità.

Scenario Bear: il supporto a 60.000$ cede, l’mNAV scivola verso o sotto il minimo di 0,99x toccato a fine giugno, e la prospettiva che Strategy sia costretta a vendere BTC introduce una reale pressione di vendita strutturale.

Quest’ultimo scenario è quello che la maggior parte dei trader ha sottovalutato. Quando l’mNAV è inferiore a 1,22x — il punto di pareggio dichiarato dal management considerando debito e azioni privilegiate — ogni emissione di azioni distrugge valore invece di crearne, e la pressione d’acquisto che Strategy ha storicamente fornito a Bitcoin svanisce.

Il modello che ha reso MSTR una proxy a leva di BTC funziona solo in presenza di un premio. Senza di esso, Strategy si trasforma da accumulatore a semplice detentore, un cambiamento sottile ma determinante per la struttura del mercato.

Bitcoin Hyper punta sull’infrastruttura mentre il prezzo spot ristagna

Mentre il supporto strutturale di Strategy vacilla, i trader che osservano il range di prezzo di Bitcoin guardano sempre più a esposizioni early-stage nell’ecosistema, dove il potenziale di rialzo è asimmetrico e l’azione dei prezzi è slegata dalla volatilità spot di BTC.

Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta posizionando in questo strato infrastrutturale, presentandosi come il primo Layer 2 di Bitcoin con integrazione della Solana Virtual Machine (SVM). Il progetto punta a una finalità delle transazioni inferiore al secondo e all’esecuzione di smart contract a basso costo, pur mantenendo il modello di sicurezza sottostante di Bitcoin.

L’iniziativa affronta i limiti storici di Bitcoin — lentezza, commissioni elevate e programmabilità limitata — attraverso un Decentralized Canonical Bridge per i trasferimenti di BTC e un’esecuzione basata su SVM che, secondo il team, supera la stessa Solana in termini di latenza delle transazioni.

La prevendita ha raccolto 32.977.147,17 dollari con un prezzo attuale del token di 0,0136835 dollari, con opzioni di staking disponibili per i partecipanti.