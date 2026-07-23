Bitcoin Hyper supera $33M in prevendita: HYPER punta alla crescita con il CLARITY Act

Il panorama macroeconomico delle criptovalute sta subendo una trasformazione cruciale a Washington, e gli investitori più attenti stanno già riposizionando i propri portafogli di conseguenza. La nuova versione del CLARITY Act, una proposta di legge chiave tornata sotto i riflettori questa settimana, mira a vietare ai funzionari pubblici (inclusa la presidenza) di lanciare o promuovere asset digitali, prevedendo severe sanzioni giornaliere gestite dal Dipartimento di Giustizia statunitense.

Mentre il mercato accoglie positivamente questa spinta verso una maggiore trasparenza ed etica istituzionale, Bitcoin ha registrato una leggera flessione del 2%, stabilizzandosi intorno a $65.500. Tuttavia, per i trader più esperti, questa fase di consolidamento rappresenta l’opportunità ideale per diversificare verso progetti ad alto potenziale tecnologico. Invece di limitarsi ad attendere passivamente i movimenti di prezzo della crypto principale, molti stanno allocando capitale nella prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), che ha già raccolto la cifra record di $32,97 milioni, superando rapidamente la soglia dei $33 milioni complessivi.

La tesi d’investimento su Bitcoin Hyper: scalabilità L2 e rendimenti da staking al 36%

Il vero valore di Bitcoin Hyper (HYPER) risiede nella sua architettura tecnologica di secondo livello (Layer 2). Il progetto punta a risolvere i noti limiti strutturali di Bitcoin, combinando la velocità transazionale fulminea tipica di Solana con l’impareggiabile sicurezza della rete Bitcoin originale. Questa infrastruttura consente agli utenti di muovere asset in modo quasi istantaneo e con commissioni infinitesimali, sbloccando nuove opportunità per la DeFi e i micropagamenti sul network più sicuro al mondo.

Dal punto di vista della tokenomics, il token HYPER funge da vero e proprio motore dell’ecosistema: viene utilizzato per il pagamento delle commissioni di rete, per la governance decentralizzata e per lo staking. Attualmente, il protocollo offre un rendimento annuo (APY) stimato al 36% per chi decide di bloccare temporaneamente i propri token, incentivando la detenzione a lungo termine e riducendo la pressione di vendita al momento del listing ufficiale sui mercati.

Too charged up to sink. 🌊 Too Hyper to stay docked. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/OFglmMmGuG — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 21, 2026

Il forte afflusso di capitali durante la presale conferma che la domanda di soluzioni Layer 2 su Bitcoin è ai massimi storici. Con l’avvicinarsi di una regolamentazione più chiara negli Stati Uniti, i progetti infrastrutturali che offrono utilità reale e rendimenti competitivi sono posizionati in prima fila per guidare la prossima fase di espansione del settore Web3.

Il quadro macro: il CLARITY Act e le prospettive di prezzo per Bitcoin

I legislatori statunitensi hanno recentemente pubblicato una versione aggiornata del CLARITY Act, introducendo rigide barriere etiche per i funzionari governativi. La proposta di legge prevede multe fino a $250.000 al giorno per chiunque violi il divieto di emissione o promozione di crypto, concedendo un anno di tempo per trasferire gli asset esistenti all’interno di blind trust.

SCOPRI: Migliori Wallet Crypto 2026

Sebbene il disegno di legge debba ancora raccogliere i 60 voti necessari al Senato per l’approvazione definitiva, il leader della maggioranza John Thune ha ipotizzato una possibile votazione prima della pausa estiva. Questa incertezza normativa a breve termine ha temporaneamente frenato lo slancio di Bitcoin, che si attesta attualmente a $65.500. Ciononostante, analisti di rilievo come Michaël van de Poppe rimangono decisamente rialzisti sul medio periodo.

Theoretically, the target area for #Bitcoin is reached. However, as long as this stays above the 21-Day MA, I'm sure there will be a higher valuation for Bitcoin in the near-term. It's facing the final hurdle for a big breakout, which is the $68,000 resistance zone. It's been… pic.twitter.com/WiDuvs3vp1 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 23, 2026

Secondo l’esperto, la struttura tecnica di Bitcoin suggerisce la possibilità di un rapido recupero verso i $68.000 o addirittura i $73.000, qualora la pressione d’acquisto dovesse intensificarsi. Questa prospettiva macro favorevole funge da catalizzatore anche per i progetti correlati all’ecosistema Bitcoin, rendendo la prevendita di HYPER ancora più attraente per chi cerca un posizionamento strategico prima del prossimo breakout del mercato.

Guida pratica: come posizionarsi nella prevendita di HYPER

Per gli investitori interessati a partecipare alla prevendita prima del prossimo aumento di prezzo, il processo di acquisto è lineare e accessibile. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il proprio wallet Web3 e selezionare l’importo desiderato. In alternativa, l’acquisto può essere gestito direttamente tramite l’applicazione Best Wallet, scaricabile gratuitamente su Apple App Store e Google Play.

La piattaforma supporta diversi metodi di pagamento, tra cui ETH, USDT, USDC, BNB, SOL e le tradizionali carte di credito o debito. Attualmente, il prezzo del token è fissato a $0,0136835, ma la struttura della prevendita prevede incrementi progressivi di prezzo nelle fasi successive. Gli investitori che scelgono di acquistare subito possono inoltre attivare immediatamente lo staking per beneficiare dell’APY del 36%.

Nota di rischio: Gli investimenti in token in fase di prevendita comportano un livello di rischio significativo legato alla liquidità e alla volatilità post-lancio. Si raccomanda di effettuare ricerche approfondite (DYOR) e di allocare solo capitale che ci si può permettere di perdere.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnologici e sulle date di quotazione, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X o unirsi alla community sul canale Telegram ufficiale.