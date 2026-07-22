Bitcoin ETF: $900 milioni di afflussi in sei giorni spingono BTC

Gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 206 milioni di dollari il 21 luglio, secondo i dati monitorati da CoinGlass. Questo risultato completa una serie di sei giorni consecutivi di crescita, per un totale superiore ai 900 milioni di dollari, segnando la striscia positiva ininterrotta più lunga dallo scorso maggio.

Questa ondata di afflussi coincide con il ritorno del prezzo di Bitcoin sopra la soglia dei 66.000 dollari (livello successivamente perso) e con un sentiment di mercato tornato in territorio neutrale per la prima volta in quasi un mese.

Non si tratta di un semplice rimbalzo tecnico dei flussi verso gli ETF. Rappresenta piuttosto un riposizionamento strutturale del capitale istituzionale dopo uno dei periodi di deflusso più pesanti subiti dal comparto degli ETF Bitcoin dal loro lancio nel gennaio 2024.

La questione analitica ora non è più capire se la pressione di vendita di giugno si sia esaurita, bensì stabilire se l’attuale cadenza degli afflussi sia abbastanza duratura da spostare l’equilibrio tra domanda e offerta nel medio termine.

$BTC tapped our short-POI and shows a pullback.



If you took the short, I suggest you take some profits of the table and go BE.



For potential trades today I'm looking at a few scenario's here.



I'm bearish overall and we got a nice reaction from the POI I was talking about for a… pic.twitter.com/0gJIWnZ9I9 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) July 22, 2026

Flussi ETF Bitcoin: la dinamica dietro la striscia positiva

Il meccanismo ha funzionato come segue. Una serie di 10 giorni di deflussi, che aveva drenato oltre 2,7 miliardi di dollari dal complesso degli ETF Bitcoin spot fino alla fine di giugno, si è interrotta bruscamente il 2 luglio, quando una singola sessione ha visto afflussi per 221,7 milioni di dollari.

Quella sessione è stata guidata da Fidelity FBTC e ARK ARKB, mentre IBIT di BlackRock ha registrato un anomalo deflusso netto di circa 40 milioni di dollari prima di invertire la rotta.

La ripresa ha poi accelerato. Il 6 luglio ha portato 265,7 milioni di dollari, con il solo IBIT che ha contribuito per circa 209 milioni, un’alternanza nella leadership degli emittenti che si è ripetuta nelle sessioni successive.

SCOPRI: I migliori exchange di criptovalute

La striscia ha subito una breve pausa prima di riprendere tra il 14 e il 17 luglio con sessioni da 181 e 108 milioni di dollari, culminando nel dato del 20 luglio con 226,8 milioni. Il totale delle due settimane si attesta a circa 273 milioni di dollari, segnando la seconda settimana consecutiva in positivo per il settore.

Nella maggior parte delle sessioni, IBIT di BlackRock, FBTC di Fidelity e ARKB di ARK hanno guidato i contributi netti. La leadership distribuita tra BlackRock, Fidelity e ARK suggerisce che la domanda provenga da diversi mandati istituzionali piuttosto che essere concentrata in un unico prodotto.

Bitcoin Whales Buy Billions In BTC As Smaller Holders Exit



Bitcoin whales holding 1,000 to 10,000 $BTC accumulated 66,700 BTC over the past 60 days, their strongest accumulation since February, CryptoQuant says.



Meanwhile, 100 to 1,000 BTC wallets posted one of their biggest… pic.twitter.com/0SPkkVa1yc — BSCN (@BSCNews) July 20, 2026

Catalizzatori normativi e accumulo delle balene rafforzano il quadro macro

Due sviluppi normativi sembrano aver contribuito al cambio di sentiment che sostiene la serie di afflussi. Negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha raggiunto un accordo su un pacchetto etico che bloccava il CLARITY Act, il disegno di legge bipartisan volto a definire le competenze normative tra SEC e CFTC.

La risoluzione di questa disputa etica aumenta le probabilità che il disegno di legge avanzi al Senato prima della pausa di agosto, eliminando una fonte di incertezza normativa strutturale che aveva pesato sul posizionamento istituzionale.

Separatamente, la Duma di Stato russa ha approvato il 21 luglio una legge completa sul mercato crypto che classifica formalmente gli asset digitali come proprietà, stabilisce un quadro per il trading e la custodia sotto la supervisione della Banca di Russia e abilita i regolamenti transfrontalieri, vietando al contempo i pagamenti crypto domestici.

La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2026, con alcune disposizioni introdotte gradualmente. Gli investitori retail non qualificati dovranno affrontare un tetto annuale agli acquisti di 300.000 rubli (circa 3.800 dollari); gli investitori qualificati non avranno limiti, ma saranno soggetti a test di rischio obbligatori.

I dati on-chain di CryptoQuant aggiungono una dimensione relativa all’offerta. I wallet che detengono tra 1.000 e 10.000 BTC hanno accelerato l’accumulo al ritmo più veloce degli ultimi mesi dopo che il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 55.000 dollari all’inizio di luglio. L’accumulo totale delle balene per il mese ha superato i 66.700 BTC, per un valore di circa 4,415 miliardi di dollari.

CryptoQuant ha notato su X che gli acquisti sono accelerati specificamente dopo il calo sotto i 55.000 dollari, un modello coerente con il comportamento dei grandi detentori durante le precedenti fasi di accumulo.

In questo contesto, MicroStrategy ha aggiunto 500 milioni di dollari alle riserve di liquidità attraverso una nuova offerta di obbligazioni convertibili, mantenendo invariate le proprie disponibilità in Bitcoin. Una mossa che segnala una preparazione del bilancio senza generare immediata pressione di vendita sui mercati spot.