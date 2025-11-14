Bitcoin crolla sotto i 100mila dollari, il livello più basso da 6 mesi

Il crollo di Bitcoin e il crollo crypto si è nuovamente aggravato nella giornata di oggi quando BTC ha toccato un minimo di 97.870 dollari, il livello più basso da inizio maggio. Le preoccupazioni sulla Fed e sui titoli tecnologici USA mettono sotto pressione le criptovalute e i mercati globali nel loro complesso. Inoltre, il quadro tecnico continua a deteriorarsi, con nuovi importanti segnali ribassisti. Si tratta di un’opportunità di acquisto o stiamo assistendo a un’inversione fondamentale?

I dubbi sul taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e il crollo dei titoli tecnologici scatenano il panico per Bitcoin

Le aspettative per la prossima riunione della Fed del 10 dicembre hanno avuto un ruolo importante nella debolezza di BTC, con la probabilità di un altro taglio dei tassi scesa al 45% secondo lo strumento FedWatch del CME, rispetto a oltre il 60% all’inizio della settimana.

La mancanza di dati economici per diverse settimane ha lasciato la Fed all’oscuro, riducendo la sua capacità di prendere decisioni. E la fine dello shutdown, formalizzata ieri da Donald Trump, non risolverà immediatamente il problema.

In effetti, il governo ha già avvertito che i dati di settembre potrebbero non essere pubblicati prima di inizio dicembre e che quelli di ottobre potrebbero essere completamente cancellati. La Fed non avrà quindi dati aggiornati disponibili per la prossima riunione, il che non è una buona notizia , dato che i membri della banca centrale hanno ripetutamente sottolineato che le loro decisioni dipendono dai dati.

Per quanto riguarda i membri della Fed , va anche notato che ci sono evidenti disaccordi nei loro discorsi, con alcuni che vorrebbero sospendere i tagli dei tassi, il che riduce anche le possibilità di vedere la banca centrale allentare nuovamente la politica monetaria.

Anche la valutazione dei titoli tecnologici statunitensi, spesso correlati alle criptovalute, è fonte di preoccupazione, poiché ieri il Nasdaq è crollato del -2,29% ed è sceso in 6 delle ultime 8 sessioni.

Si stanno accumulando segnali ribassisti per BTC, mettendo in discussione il trend a lungo termine.

Da un punto di vista tecnico, l’accelerazione al ribasso di Bitcoin di ieri ha innescato diversi importanti segnali ribassisti , con la criptovaluta che ha notevolmente superato la linea di tendenza al rialzo che aveva sostenuto i suoi guadagni dall’estate del 2024, come si può vedere nel grafico settimanale qui sotto:

BTC è sceso anche al di sotto della media mobile a 50 settimane, che in passato aveva svolto un ruolo di importante supporto in diverse occasioni.

Nel breve termine, anche il grafico giornaliero offre motivi di preoccupazione, poiché la media mobile a 50 giorni sta per incrociare al di sotto della media mobile a 200 giorni, il che convaliderebbe un segnale ribassista di “croce della morte” che potrebbe attrarre nuovi venditori e alimentare un ulteriore calo.

D’altro canto, testare la soglia dei 100.000 dollari potrebbe anche attrarre acquirenti opportunisti. Tuttavia, un rapido ritorno al di sopra di questo livello chiave sarà necessario per migliorare le prospettive. Al contrario, una chiusura settimanale al di sotto di questo livello costituirebbe un avvertimento ribassista per la prossima settimana.

Sebbene sia allettante acquistare Bitcoin sotto i 100.000 $ (questa strategia si è rivelata redditizia ultimamente), ieri la criptovaluta è comunque scesa al minimo degli ultimi 6 mesi e non ci sono prove concrete che suggeriscano un rimbalzo , né da un punto di vista fondamentale né tecnico, il che giustifica la cautela.