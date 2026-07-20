Bitcoin Hyper supera $32,9M: il Layer 2 di BTC attira gli investitori

Nel mercato delle criptovalute, i periodi di consolidamento laterale sono spesso i più interessanti per gli investitori strategici. Mentre Bitcoin ed Ethereum rifiatano dopo una settimana positiva, i flussi di capitale si stanno muovendo rapidamente verso soluzioni infrastrutturali ad alto potenziale. In questo scenario, la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha registrato un’accelerazione impressionante, raccogliendo $32,97 milioni e mettendo nel mirino il traguardo dei $33 milioni.

La tesi d’investimento dietro HYPER è chiara: creare un Layer 2 ultra-veloce ed economico per Bitcoin, risolvendo i problemi di scalabilità della rete principale senza comprometterne la sicurezza. Con il mercato che si prepara alla prossima gamba rialzista, questa prevendita si configura come una delle opportunità early-stage più calde del momento.

Tokenomics e driver di crescita: perché la prevendita di HYPER punta ai $33 milioni

Dal punto di vista dell’investitore, la forza di Bitcoin Hyper (HYPER) risiede in una tokenomics solida e orientata alla sostenibilità di lungo periodo. L’allocazione dei token è stata strutturata per incentivare lo sviluppo e la stabilità del prezzo: il 30% dei token è destinato allo sviluppo tecnologico continuo, il 25% alla crescita dell’ecosistema, il 20% alle attività di marketing, il 15% ai premi per la community e il 10% per garantire la liquidità al momento del debutto sui principali exchange.

Un altro catalizzatore fondamentale è il programma di staking integrato, che offre un rendimento annuo stimato (APY) del 36%. Questa opzione non solo permette di accumulare rendite passive fin da subito, ma riduce anche la pressione di vendita al momento del lancio ufficiale della rete, previsto per la fine dell’anno.

Il token HYPER funge da utility token nativo per il pagamento delle micro-commissioni sulla rete veloce e per la governance del protocollo. Consentendo transazioni istantanee e a basso costo collegate direttamente alla sicurezza di Bitcoin, il progetto punta a sbloccare l’uso quotidiano di BTC per pagamenti e applicazioni decentralizzate, un mercato potenziale da svariati miliardi di dollari.

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Il quadro macro: BTC ed ETH consolidano mentre le balene preparano la liquidità

Mentre i progetti in prevendita attirano forte interesse, i pesi massimi del mercato stanno gettando le basi per i prossimi movimenti di prezzo. Nelle ultime 24 ore, Bitcoin ha registrato una lieve flessione dello 0,63%, assestandosi a $64.200 dopo un picco mattutino a $65.100. Tuttavia, il trend settimanale rimane rialzista (+1,96%), con una capitalizzazione di mercato dominante a $1,28 trilioni e volumi giornalieri solidi a $18,85 miliardi.

Un comportamento simile si osserva per Ethereum, stabile a $1.860 ma con un progresso settimanale del 4,26%, una capitalizzazione di $224,5 miliardi e volumi di scambio pari a $8,62 miliardi.

He's increased his position enormously over the past few weeks as he increased his cash reserves. By doing that, he's increased the chances of him to accumulate more #Bitcoin. I've stated this over the past few weeks, but I wouldn't be surprised if he's going to accumulate even… https://t.co/Uhi7G32kcN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 19, 2026

Nonostante l’indice Fear and Greed si attesti su un cauto 34, i dati on-chain indicano che i grandi player stanno accumulando. L’analista Michaël van de Poppe ha recentemente evidenziato come la società Strategy stia incrementando le proprie riserve di liquidità, pronta a sfruttare questi livelli di prezzo per accumulare ulteriori Bitcoin. Questo accumulo istituzionale suggerisce che l’attuale fase di stasi potrebbe essere la classica calma prima della tempesta rialzista.

Guida all’allocazione e gestione del rischio: come entrare in HYPER a $0,0136834

Per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio con un asset ad alto potenziale di crescita, il tempismo è fondamentale. Attualmente, il token HYPER è quotato a $0,0136834, ma il prezzo è destinato a salire con il prossimo aumento programmato previsto per domani. Partecipare alla prevendita è semplice: basta visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegare il proprio wallet e scambiare SOL, ETH, BNB o stablecoin, oppure procedere direttamente con carta di credito o debito.

In alternativa, è possibile accedere alla prevendita tramite l’app di self-custody Best Wallet, scaricabile da Apple App Store o Google Play. L’applicazione offre un’interfaccia sicura e immediata per acquistare e gestire i propri token allo stesso prezzo ufficiale di $0,0136834.

Nota di rischio: Sebbene il potenziale di rialzo di un Layer 2 su Bitcoin sia notevole, i progetti in fase di prevendita comportano intrinsecamente una volatilità elevata. Si consiglia di allocare una quota di capitale coerente con il proprio profilo di rischio e di effettuare ricerche approfondite.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici e sulle date di quotazione, è possibile seguire Bitcoin Hyper su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.