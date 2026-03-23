Bitcoin scende sotto i $ 69.000 con la guerra in Iran che alimenta i timori sull’inflazione

Il valore di Bitcoin nel fine settimana ha perso la soglia psicologica dei 70.000 $ mentre le tensioni geopolitiche che coinvolgono l’Iran esacerbano i timori di un’inflazione globale, mettendo effettivamente in ombra una significativa vittoria normativa per le criptovalute negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana. L’asset ha ritracciato per tre giorni consecutivi — scendendo da un picco di sei settimane di quasi 76.000 USD registrato martedì — segnalando che i venti contrari macroeconomici stanno attualmente dettando la liquidità del mercato.

I dati di trading delle ultime ore a Singapore collocano il token intorno a 70.500 USD, mostrando pochi cambiamenti netti su base settimanale nonostante la volatilità intra-settimanale. Mentre i timori di un’impennata del prezzo del petrolio colpiscono le azioni tradizionali, gli asset digitali non si stanno dimostrando immuni al sentiment di risk-off. È stata osservata un’elevata pressione di vendita sui principali exchange, con volumi nelle 24 ore in aumento mentre i trader riducono il rischio nei portafogli prima del fine settimana.

Il prezzo di Bitcoin riuscirà a risalire il livello di supporto di 70.000 $?

L’outlook tecnico immediato suggerisce un consolidamento precario. Al 20 marzo, Bitcoin (BTC) è scambiato in ribasso di circa il 4,30% nelle ultime 24 ore, testando minimi vicini all’equivalente di 72.000 USD (1,20 miliardi di IDR) secondo i dati regionali di Bittime. L’azione dei prezzi è attualmente confinata all’interno di un canale discendente, con l’asset che scivola al di sotto delle medie mobili chiave che avevano precedentemente sostenuto il rally verso i 76.000 USD.

(Fonte – BTC USDT, TradingView)

Se il supporto a 70.000 USD non dovesse reggere, dove si trova il floor? I mercati predittivi stanno scontando un pessimismo localizzato. I dati del desk derivati di Robinhood mostrano cluster di scommesse che si formano intorno al range tra 60.600 e 60.800 USD per i regolamenti di fine marzo, implicando che una rottura sotto gli attuali supporti potrebbe innescare una cascata di liquidazioni. Al contrario, un rimbalzo dovrebbe superare la resistenza superiore a 73.500 USD per invalidare la struttura ribassista a breve termine. Gli analisti osservano che, sebbene la minaccia al livello di supporto di 70.000 USD sia reale, i flussi istituzionali più ampi rimangono più stabili di quanto suggerito dal sentiment retail.

Bitcoin Hyper punta al rialzo dell’infrastruttura in mezzo alla volatilità

Mentre l’asset legacy Bitcoin oscilla all’interno di range stabiliti, il capitale spesso ruota verso progetti infrastrutturali in fase iniziale che promettono di risolvere i vincoli di utilità sottostanti della rete. La logica è semplice: la volatilità è temporanea, ma i problemi di scalabilità sono permanenti senza un intervento tecnologico. Questa rotazione è evidente nella trazione che circonda Bitcoin Hyper (HYPER), un nuovo protocollo progettato per affrontare la mancanza di programmabilità di Bitcoin.

Bitcoin Hyper si posiziona come il primo Layer 2 di Bitcoin in assoluto a integrare la Solana Virtual Machine (SVM). Sfruttando la SVM, il progetto afferma di offrire una finality inferiore al secondo e capacità di smart contract che il layer base di Bitcoin non può supportare nativamente. I dati indicano che il mercato è ricettivo a questa narrativa; il progetto ha raccolto esattamente 32.033.734,37 USD ad oggi, con l’attuale fase di prevendita che fissa il prezzo del token a 0,0136773 USD.

Il protocollo mira a colmare il divario tra la sicurezza di Bitcoin e la velocità di esecuzione richiesta per le moderne applicazioni DeFi. Per gli investitori che affrontano l’attuale tempesta macro, le opzioni di staking ad alto rendimento all’interno dell’ecosistema offrono una potenziale copertura contro la stagnazione dei prezzi. Tuttavia, gli utenti devono notare che le soluzioni Layer 2 comportano rischi legati agli smart contract distinti dal possesso dell’asset sottostante. Gli interessati alle specifiche tecniche possono consultare il prezzo e le caratteristiche di Bitcoin Hyper qui.

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